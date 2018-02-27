 Обвиняемые в нанесении ножевых ранений ветеранам АТО Кобе и Юденко в Полтаве могут получить условный срок, - Маси Найем. ДОКУМЕНТ

Об этом Цензор.НЕТ сообщил юрист Маси Найем

Читайте также: Полтавский суд отправил под домашний арест титушек Прядко и Усенко, обвиняемых в нанесении ножевых ранений "АТОшникам" Кобе и Юденко, - Маси Найем. ФОТО+ВИДЕО

На скамье подсудимых Анатолий Прядко и Евгений Усенко, которых обвиняют в нанесении телесных повреждений Александру Кобе и Дмитрию Юденко. Пострадавшие требуют возмещения: Коба - 1 млн.грн, Юденко - 250 тыс. грн. Усенко и Прядко своей вины не признают.

"Сейчас защита пытается аннулировать протоколы следственных действий. Со слов защиты, в протоколах есть ряд неточностей, к ним есть претензии сугубо процессуально. А это, скорее всего, приведет к тому, что суд признает, что обвиняемые не наносили удары ножом. Если это произойдет, то у них будет чуть ли не условный срок", - рассказал Найем.

"По нашему мнению, следствие вело очень неправильные и некомпетентные процессуальные действия, вследствие которых некоторые доказательства могут быть исключены из дела. Это остается на рассмотрении судьи, и следователи дали ему формальное право это сделать. Тем не менее, тех доказательств, которые есть, достаточно", - отметил активист Алексей Сердюк.

У пострадавших также есть претензии к следствию по поводу исследования и сохранения вещественных доказательство. В частности залитые кровью штаны Евгения Сытько, отбившего Кобу от нападавших, не были приобщены к делу.

"На штанах была кровь. Когда Прядко ударил Кобу ножом или каким-то предметом, то из Кобы обильно полилась кровь. При чем, Прядко наносил удары на места ножевых ранений. То есть, они его добивали. Буквально за пять секунд нанести такое количество ножевых ранений – это не так просто. Так что это явно было спланировано. У меня эти штаны изымал 7 апреля один следователь. Потом следователь по этому делу поменялся. И вот прошел год, экспертизу не провели, штаны оказались прикреплены к другому делу. Как они там могли оказаться – не понимаю. Завтра я встречаюсь со следователем, она мне объяснит эту ситуацию. И напишу официальное обращение, чтобы мне объяснили, почему так вышло", – рассказал свидетель Сытько.

Также вопрос обвинения вызывает заявление защиты подозреваемых о том, что показания Прядко на полиграфе свидетельствуют о его невиновности. Адвокаты Прядко просят прикрепить эти данные к делу. В распоряжении Цензор.НЕТ есть сертификат о повышении квалификации специалиста, проводившего данную экспертизу. Сертификат выдан в РФ в 2008 году, этот факт озвучили адвокаты. Предстоит узнать, этот ли документ дал право Виткору Андриенко проводить экспертизу.

"В этом свидетельстве не указано, что он полиграфист, - добавил Сытько. - Прокурор на рассмотрении дела поднял этот вопрос. К тому же, неизвестно, в каком состоянии во время этого находился Прядко – возможно, при медикаментозном или психотропном вмешательстве".

Активисты сомневаются в результатах экспертизы еще и потому, что есть показания свидетелей, видевших, как Прядко наносил удары.

"На видео видно, как совершает удары Усенко. По поводу Прядко есть показания свидетелей. Поэтому мы сомневаемся в результатах, так как есть показания свидетелей, которые указывают, что именно Прядко наносил удары.

Также есть экспертиза харьковского Института Бокариуса. Там дали неоднозначные заключения по поводу наличия ножа у подозреваемого. Это дает основания предполагать, что экспертиза была куплена. Люди, находящиеся в тени этой истории, очень платежеспособны", - сообщил Сердюк.

Таким образом, по мнению активистов, следствие было проведено непрофессионально. В данный момент они подключают новых адвокатов для пострадавших.

"Изначально после всех этих событий была полная уверенность, что те, кто резал парней, сядут надолго. Были стопроцентная железная доказательная база, показания свидетелей, есть видеокадры, на которых четко видно, как человек, который держит в руке предмет, похожий на нож, наносит удары Кобе, и после этого потекла кровь. Поэтому, когда начался процесс, один адвокат взялся вести дела обоих пострадавших. Но через полтора месяца пребывания в СИЗО подозреваемых выпустили под домашний арест, и у нас возникли сомнения в том, что суд будет честным. Поэтому мы обращаемся к другим юристам за помощью", - сказал он.

Ранее адвокат был только у Юденко, у Кобы защитника не было.

Следующее заседание Октябрьского районного суда Полтавы состоится 13 марта.

Напомним, 5 апреля 2017 года в Полтаве произошли столкновения между актвистами, которые выступили против застройки и группой поддержки строителей из фирмы"Скорпион-2016".

В результате столкновений пострадали шестеро активистов, двое из них - ветераны АТО Александор Коба и Дмитрий Юденко - с ножевыми ранениями были госпитализированы в больницу, где им сделали операции. Коба получил 11 ножевых ранений (в частнсоти в лёгкое, печень), пробыл в реанимации 8 суток, в результате получил 3-ю группу инвалидности. Дмитрий Юденко получил два ножевых ранения в живот. Коба, служил в батальоне Днепр-1 в 2014-2016 годах, в основном в Песках. Там же получил два ранения. Дмитрий Юденко, служил в полке Азов.

Прядко был задержан оперативно. Усенко объявляли в розыск. При задержании он оказал сопротивление. Им обоим была выбрана мера пресечения – домашний арест. После апелляции была выбрана мера содержание под стражей. ЧЕрез 1,5 месяца вновь вернули меру в виде домашнего ареста. 19 января Прядко и Усенко суд продлил домашний арест.