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 Политика Украины
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 ОБСЕ зафиксировала в промзоне Донецка 28 танков и более 30 единиц бронетехники, - украинская сторона СЦКК

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали в промышленной зоне оккупированного Донецка 28 танков и более 30 единиц бронированной техники другого назначения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении украинской стороны Совместного центра по контролю и координации разведения сил и средств на линии разграничения (СЦКК), опубликованном на странице в Facebook Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. 

"Украинская сторона СЦКК информирует: боевики оккупационной администрации Российской Федерации, несмотря на требования Минских договоренностей по отводу тяжелой техники и вооружения от линии соприкосновения сторон, продолжают наращивать свой боевой потенциал в населенных пунктах, которые временно неподконтрольны правительству Украины. В частности, по информации СММ ОБСЕ, в промышленной зоне города Донецка, наблюдателями миссии был подтвержден факт расположения 28 танков и более 30 единиц бронированной техники другого назначения", - сказано в сообщении.

Кроме того, по информации СЦКК, в юго-западной части оккупированного Славяносербска выявлены 3 танка (Т-64), а на север от оккупированной Амвросиевки - реактивная система залпового огня БМ-21 "Град".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ подтвердила расположение наемниками РФ тяжелой техники в населенных пунктах на Донбассе, - СЦКК

"Украинская сторона СЦКК расценивает указанное как явное пренебрежение главарями оккупационной администрации Российской Федерации положений Женевской конвенции, норм международного права, Минских договоренностей о запрете размещения (применения) в населенных пунктах тяжелого вооружения и техники", - сказано в сообщении.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что такие действия со стороны боевиков создают опасность для жизни и здоровья мирных граждан и нормального функционирования предприятий и инфраструктуры Донбасса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беспилотник спецмиссии ОБСЕ зафиксировал под Луганском большое количество танков, гаубиц, минометов и БМП террористов

 

Источник: https://censor.net.ua/n3052835
 
 
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А можно по промзоне сделать несколько залпов из 152 мм орудий?
И с беспилотника подкорректировать огонь, что бы не в молоко стрелять.
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Надо понимать с кем мы имеем дело... с маньяками, российскими профессиональными убийцами, которые в отместку нанесут удары по жилым секторам той же Авдеевки, которая по соседству, человеческие жизни для них ничто.
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Неужели?
А до этого, они не обстреливали жилых кварталов?
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" украинская сторона СЦКК " ( Спільний центр з контролю та координації вогню) А какая есть еще сторона ???
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Понятно что какие-то террористы. Ведь АТО это АнтиТеррористическая Операция. А какие у них требования или это исламские фанатики?
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у кого?у СЦКК?у них нет требований,они только фиксируют с обеих сторон линии разграничения.
а у террористов требования были самы разные-вся Украина,наваросия,сухопутный корридор,на киев,на лондон,на берлин,Украина дай пенсии,Украина дай пожрать
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"Спільний Центр з Контролю та Координації вогню (СЦКК)". "Спільний" с теми непонятными террористами ? То есть, я так понимаю, президент «Лолита» в доле с теми непонятными террористами и они вместе координируют обстрелы украинских граждан. Ведь так выходит, если есть АТО (по крайней мере была 4 года) и СЦКК.
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я тебе невнятно все обьяснил?тогда ищи себе другого обьясняющего.адью ОБСЕ зафиксировала в промзоне Донецка 28 танков и более 30 единиц бронетехники, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 3622
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Пойми я поддерживал и поддерживаю Майдан и Украину в войне с русскими оккупантами с конца 2013 года и это понятное дело сарказм. Но надо разделять верхушку во главе с Порошенко и Народ Украины. Украина в очень опасной ситуации так как Порошенко это и есть ставленник врага завербованный в КГБ со времен его учебы на факультете международных отношений и международного права Киевского университета им. Т.Шевченко по специальности экономист-международник. Посмотрите дальнейшую его карьеру. Основание с Рыбаком Партии Регионов чего только стоит. / Иисус Христос сказал: "По плодам их узнаете их" (Матф.7:16)
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зачем разделять?шоб помочь хуйлу властвовать?эти сказки расскажешь лаптям где нить на ленте сру...для успокоения ОБСЕ зафиксировала в промзоне Донецка 28 танков и более 30 единиц бронетехники, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 2068
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Порошенко довел ситуацию до абсурда : "За 4 года не нашли убийц людей в центре Киева, не назвали войну войной , не назвали Россию агрессором , не #разорвали дипломатические отношения с Россией, не прекратили торговать с агрессором…". Такого позора не было нигде и никогда за всю историю!
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Сегодня в Сирии замочили очередных ВАГНЕРнетов.
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А слабо жахнуть по скоплению техники врага? Отвечу сам - слабо. Наша власть только только пиариться может на вооружении, которое и не доходит в армию.
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Вдумайтесь, у них : "Спільний центр з контролю та координації вогню (СЦКК)". Этим все сказано...
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а ты на слабо не бери... это примочки из подворотни.правильным будет только тот вариант,который позволит сохранить целостность украины с минимальными жертвами и затратами.и с максимальным уроном врагу.
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Где он, МАКСИМАЛЬНЫЙ урон врагу? Это тебе не рошенку сосать, а воевать надо.
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ты забыл,что война гибридная.и урон врагу не только военный,хотяя и военный тоже-но в первую очередь экономический.что успешно и работает.расходы на крым,расходы на ордило,расходы на войну в донбассе,расходы на войну в сирии,потеря доходов от санкций предприятиям,закрытие или отложение на неопределенный срок многочисленных военных программ,в авиации,судостроении,ракетной технике...
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Сегодня 27 февраля Налетом Американских ВВС закончилась очередная попытка Кремлевских Хмырей захватить базу под Дэйр-Эр-Зором,количество ИХТАМНЕТов РАБссии уточняется... ВагнерНЕТы рулят
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БЛЯ ОПЯТ ТАНКИ ПЕРЕПУТАЛИ С КОМБАЙНАМИ ,,,,
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Как это "киселисты" не додумались до "отмазки" - "Россия переводит свою бронетехнику в европейскую часть России, ближе к беларусской и украинской границам, чтобы она, "в случае чего..." не досталась китайским "ихтамнетам"... А "случай чего..." уже "не за горами...".
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Ждём-с падения на РАБссии очередного пассажирского самолета.Путлер любит валит самальоты РАБссии... ОБСЕ зафиксировала в промзоне Донецка 28 танков и более 30 единиц бронетехники, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 6928
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Настя Рыбка в Таиланде обратилась ко всему миру через Инет, : РАБссия любым способом хочет меня завалить или этапировать в Москву,но я успела дать интервью и материалы компаниям СИЭНЭН и ЭНБИСИ,замять скандал не удастся.я не боюсь сметрти.
Во даёт девка.Маладца. ОБСЕ зафиксировала в промзоне Донецка 28 танков и более 30 единиц бронетехники, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 47
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Нечем стрелять.Крупные калибры кто то продал в Африку,а оставшееся загорелись и пришли в негодность.
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Не только крупные калибры...но и самолеты..вертолеты...комплексы ПВО..автомобили и тягачи...
И не кто то...а премьер-министр Украины Йуля Тимошенко....
http://www.uazakon.com/documents/date_3v/pg_gnndxb/index.htm
Там такой интересный Перечень...ознакомьтесь...

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 6 серпня 2008 р. N 1092-р Київ

Про затвердження переліку військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужено 1. Затвердити перелік військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужено, що додається. 2. Міноборони: здійснювати відчуження військового майна, зазначеного у затвердженому цим розпорядженням переліку, відповідно до Положення про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. N 1919 ( 1919-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 1 - 2, ст. 26); передбачати у договорах з уповноваженими підприємствами (організаціями) вимогу щодо реалізації зазначеного військового майна на конкурентних засадах, крім майна, що реалізується на зовнішньому ринку як товари військового призначення.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
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ну раз фиксируете... то хоть по-точнее запоминайте координаты...
мало ли.... вдруг пригодится...
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Да не будет россия воевать танками. Если они пойдут на Киев задействуют авиацию , посмотрите как они воюют в Сирии ...
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самые мерзкие извращенцы в публичных домах - это наблюдатели....
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