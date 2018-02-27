 ОБСЕ зафиксировала в промзоне Донецка 28 танков и более 30 единиц бронетехники, - украинская сторона СЦКК

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении украинской стороны Совместного центра по контролю и координации разведения сил и средств на линии разграничения (СЦКК), опубликованном на странице в Facebook Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
"Украинская сторона СЦКК информирует: боевики оккупационной администрации Российской Федерации, несмотря на требования Минских договоренностей по отводу тяжелой техники и вооружения от линии соприкосновения сторон, продолжают наращивать свой боевой потенциал в населенных пунктах, которые временно неподконтрольны правительству Украины. В частности, по информации СММ ОБСЕ, в промышленной зоне города Донецка, наблюдателями миссии был подтвержден факт расположения 28 танков и более 30 единиц бронированной техники другого назначения", - сказано в сообщении.
Кроме того, по информации СЦКК, в юго-западной части оккупированного Славяносербска выявлены 3 танка (Т-64), а на север от оккупированной Амвросиевки - реактивная система залпового огня БМ-21 "Град".
"Украинская сторона СЦКК расценивает указанное как явное пренебрежение главарями оккупационной администрации Российской Федерации положений Женевской конвенции, норм международного права, Минских договоренностей о запрете размещения (применения) в населенных пунктах тяжелого вооружения и техники", - сказано в сообщении.
Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что такие действия со стороны боевиков создают опасность для жизни и здоровья мирных граждан и нормального функционирования предприятий и инфраструктуры Донбасса.
И с беспилотника подкорректировать огонь, что бы не в молоко стрелять.
А до этого, они не обстреливали жилых кварталов?
а у террористов требования были самы разные-вся Украина,наваросия,сухопутный корридор,на киев,на лондон,на берлин,Украина дай пенсии,Украина дай пожрать
Во даёт девка.Маладца.
И не кто то...а премьер-министр Украины Йуля Тимошенко....
http://www.uazakon.com/documents/date_3v/pg_gnndxb/index.htm
Там такой интересный Перечень...ознакомьтесь...
КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 6 серпня 2008 р. N 1092-р Київ
Про затвердження переліку військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужено 1. Затвердити перелік військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужено, що додається. 2. Міноборони: здійснювати відчуження військового майна, зазначеного у затвердженому цим розпорядженням переліку, відповідно до Положення про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. N 1919 ( 1919-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 1 - 2, ст. 26); передбачати у договорах з уповноваженими підприємствами (організаціями) вимогу щодо реалізації зазначеного військового майна на конкурентних засадах, крім майна, що реалізується на зовнішньому ринку як товари військового призначення.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
мало ли.... вдруг пригодится...