 Мы достигли прогресса в выполнении обязательств, - Климпуш-Цинцадзе обсудила с Домбровскисом макрофинансовую помощь ЕС Украине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

"Вице-премьер-министр проинформировала о прогрессе реформ, в частности, экономических, о перспективе принятия закона об Антикоррупционном суде и получения следующего транша помощи от МВФ. Стороны обсудили вопросы временных рамок принятия решения о предоставлении Украине 4-й программы макрофинансовой помощи со стороны ЕС и, соответственно, размер такой программы", - говорится в сообщении.

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Кроме того, речь шла о состоянии выполнения Украиной обязательств по третьей программе макрофинансовой помощи.

"Несмотря на сложности, с которыми сталкивается Украина, мы все равно достигли значительного прогресса в выполнении обязательств по третьей программе", - подчеркнула украинский вице-премьер.