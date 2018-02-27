EN|RU|UK
Темы дня: Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Общество
  457  1
Материалы по теме:
Все про:судебная реформа (836) судья (1826) экзамены (75) ВККСУ (160)

 ВККС обнародовала раскодированные результаты экзамена 57 судей

Высшая квалификационная комиссия судей Украины обнародовала раскодированные результаты экзамена первых 57 судей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Закон и Бизнес".

Некоторые судьи заметили несоответствие сгенерированных кодов и баллов в списке.

Так, в соцсети Facebook в группе Судьи Украины судья Апелляционного суда Харьковской области Владимир Протасов (Volodymyr Protasov) отметил, что якобы сгенерированный индивидуальный код перед фамилией совсем не тот. И баллы другие. 

"Мой код и соответственно баллы указаны у другого лица, – сказал судья и сиронизировал, – Хоть бы не заставили пересдавать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Квалификационное оценивание судей 2016 и 2018: в ВККС рассказали об основных отличиях

Ознакомиться с результатами первого этапа квалификационного оценивания судей на соответствие занимаемой должности 14 февраля 2018 года можно по этой ссылке.

Отметим, что сейчас экзамен в рамках квалификационного оценки составили уже 415 из 990 судей местных и апелляционных судов Украины.

Напомним, судьи, которые не набрали 50% баллов за экзамен, к следующему этапу допущены не будут.

Источник: https://censor.net.ua/n3052680
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиОбществоВККС обнародовала раскодированные результаты экзамена 57 судей
 
 
 
 
 
 вверх