 ВККС обнародовала раскодированные результаты экзамена 57 судей

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Закон и Бизнес".

Некоторые судьи заметили несоответствие сгенерированных кодов и баллов в списке.

Так, в соцсети Facebook в группе Судьи Украины судья Апелляционного суда Харьковской области Владимир Протасов (Volodymyr Protasov) отметил, что якобы сгенерированный индивидуальный код перед фамилией совсем не тот. И баллы другие.

"Мой код и соответственно баллы указаны у другого лица, – сказал судья и сиронизировал, – Хоть бы не заставили пересдавать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Квалификационное оценивание судей 2016 и 2018: в ВККС рассказали об основных отличиях

Ознакомиться с результатами первого этапа квалификационного оценивания судей на соответствие занимаемой должности 14 февраля 2018 года можно по этой ссылке.

Отметим, что сейчас экзамен в рамках квалификационного оценки составили уже 415 из 990 судей местных и апелляционных судов Украины.

Напомним, судьи, которые не набрали 50% баллов за экзамен, к следующему этапу допущены не будут.