 На рассвете боевики активизировались на Светлодарской дуге: под обстрелы из 120-мм минометов попали позиции ВСУ вблизи Луганского, - Лабай

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном комментарии телеканалу "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Василий Лабай.

"С начала новых суток обстрелы не прекратились. На рассвете боевики активизировались на Светлодарской дуге. Под обстрелы противника из 120-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали наши позиции вблизи Луганского", – сказал он.

По предварительной информации, в результате сегодняшнего утреннего обстрела потерь в рядах Вооруженных сил Украины нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки трое украинских воинов получили ранения. Враг осуществил 5 прицельных обстрелов позиций ВСУ, - штаб АТО

Также он добавил, что состояние одного из раненых вчера бойцов – тяжелое, двух других – удовлетворительное.

Как сообщалось, за минувшие сутки боевики совершили пять прицельных обстрелов позиций ВСУ, в результате чего трое украинских военнослужащих получили ранения.