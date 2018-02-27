 Рада сегодня рассмотрит обращение к Кабмину о министерстве ветеранов, вопросы транспорта и соцзащиты военнослужащих

Об этом говорится в повестке дня Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сначала депутаты завершат начатое на прошлой пленарной неделе, 8 февраля рассмотрение во втором чтении законопроекта #5442 "Проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и некоторые другие законы Украины относительно обеспечения пограничной безопасности государства". После этого запланировано рассмотрение повестки дня восьмой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва, в том числе включения в него 5 законопроектов "О Высшем антикоррупционном суде". Вместе с этим следующим вопросом будет рассматриваться поручение Комитету по вопросам правовой политики и правосудия относительно подготовки для срочного рассмотрения этих законопроектов.

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Далее, согласно повестке дня, депутаты перейдут к рассмотрению блока вопросов социальной защиты военнослужащих. В частности, планируется рассмотреть проект постановления #7505 об обращении Верховной Рады к Кабинету Министров Украины относительно создания Министерства Украины по делам ветеранов. Кроме того, в первом чтении депутаты рассмотрят законопроект #5512 "О внесении изменений в Закон Украины "О социальный и правовой защите военнослужащих и членов их семей" (относительно неучета времени проезда в пределах Украины до места проведения отпуска и обратно)".

Также в первом чтении планируется рассмотрение депутатского законопроекта #5640 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования вопросов прохождения военной службы с целью обеспечения полноценного функционирования Вооруженных Сил Украины", которым предлагается разрешить увольнения и исключения из списков личного состава военнослужащих ВСУ в связи с отсутствием по месту службы без уважительных причин более чем два месяца.

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Кроме того, депутаты рассмотрят законопроект #5470-д "О внесении изменений в статью 2 Закона Украины "Про некоторые вопросы ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств" (относительно усовершенствования норм Закона Украины)", которым предлагается устранить двойной экологический контроль транспортных средств при пропуске их на таможенную территорию Украины с целью свободного обращения, как новых, так и таких, что были в пользовании, оставив обязанность по проведению такого контроля только во время государственной регистрации транспортных средств.

В блоке вопросов по финансовой поддержке депутаты рассмотрят в первом чтении два законопроекта: #7055 "О рынках капитала и регулируемые рынки" и #6141 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций".

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В следующем блоке вопросов транспорта депутаты рассмотрят, в частности, законопроект #2475а "О внутреннем водном транспорте". Повесткой дня предполагается также рассмотреть правительственный законопроект #7466 "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав", а также законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стабилизации деятельности Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" в связи со временной оккупацией территории Украины" с предложениями Президента.