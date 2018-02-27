 Школы в шести районах и двух объединенных громадах Одесчины временно прекратили работу из-за непогоды, - ОГА

Как сообщила пресс-служба Одесской ОГА со ссылкой информацию с селекторного совещания между обладминистрацией и главами райгосадминистраций и руководителями ОТГ, учебный процесс приостановлен в Арцизском, Беляевском, Овидиопольском, Ренийском, Раздельнянском и Татарбунарском районах области, Лиманской и Маразлиевской ОТГ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Решения о приостановлении учебного процесса и работы детских садов будут приниматься на местах.

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В свою очередь мэр Измаила Андрей Абрамченко сообщил, что обучение в школах города в связи с резким ухудшением погодных условий и ростом количества заболевших детей приостанавливаются со вторника, 27 февраля, до пятницы, 2 марта.

Как сообщалось, ранее решение о приостановке обучения 27 февраля в школах и детсадах приняли городские власти Одессы.

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Согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, днем 27 февраля в Одесской области ожидается сильный снег, метель (местами - сильная), снежные заносы, гололедица. Согласно прогнозу, порывы северо-восточного ветра достигнут 19-24 метров в секунду. Во второй половине дня ветер сменится на северо-западный, 15-20 метров в секунду. Температура ночью - от 10 до 15 мороза, днем 5-10 градусов ниже нуля.