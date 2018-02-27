EN|RU|UK
Темы дня: Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  829  3
Материалы по теме:
Все про:запрет (1208) ОБСЕ (3040) Донбасс (15579)

 Террористы сделали Седово закрытой зоной: въезд запрещен всем, кроме местных жителей и сотрудников муниципальных служб, - ОБСЕ

Боевики террористической организации "ДНР" выдвинули новые требования и не пустили патруль миссии специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во временно оккупированный поселок Седово, что в 106 километрах к югу от Донецка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе миссии.

"25 февраля вооруженный член "ДНР" на северо-западном въезде в Седово не разрешил патрулю миссии проехать дальше, ссылаясь на "строгие приказы" не пропускать в населенный пункт никого, кроме местных жителей и сотрудников муниципальных служб", - отметили в пресс-службе.

24 февраля боевики в пункте пропуска Изварино, ссылаясь на "приказы" других наемников террористической организации "ЛНР", сообщили патрулю миссии, что наблюдатели не могут приближаться к пункту пропуска ближе, чем на пять километров. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наблюдатели ОБСЕ вынуждено покинули передовую базу в Попасной из-за обстрела

"Через 20 минут патруль СММ покинул этот район", - уточнили в пресс-службе. 

20 июня 2017 года террористы заявляли наблюдателям, что въезд в Седово запрещен всем иностранцам.

Источник: https://censor.net.ua/n3052674
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Седово - це единий "курорт" лугандону на Азовскому морі, більше нема фізично, але совок совком.
 показать весь комментарий
 
Це свідчить про те , що москалі не допустять розташування підрозділів миротворчої місії ОБСЄ на ЛуганДонії.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы сделали Седово закрытой зоной: въезд запрещен всем, кроме местных жителей и сотрудников муниципальных служб, - ОБСЕ
 
 
 
 
 
 вверх