 Террористы сделали Седово закрытой зоной: въезд запрещен всем, кроме местных жителей и сотрудников муниципальных служб, - ОБСЕ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе миссии.

"25 февраля вооруженный член "ДНР" на северо-западном въезде в Седово не разрешил патрулю миссии проехать дальше, ссылаясь на "строгие приказы" не пропускать в населенный пункт никого, кроме местных жителей и сотрудников муниципальных служб", - отметили в пресс-службе.

24 февраля боевики в пункте пропуска Изварино, ссылаясь на "приказы" других наемников террористической организации "ЛНР", сообщили патрулю миссии, что наблюдатели не могут приближаться к пункту пропуска ближе, чем на пять километров.

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"Через 20 минут патруль СММ покинул этот район", - уточнили в пресс-службе.

20 июня 2017 года террористы заявляли наблюдателям, что въезд в Седово запрещен всем иностранцам.