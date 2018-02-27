 Теплоснабжение после аварии на теплосетях в Харькове полностью восстановлено, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

"24 февраля из-за прорыва трубы магистральной теплосети диаметром 700 мм без теплоснабжения остались 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад, 14 лечебных заведений (из них 4 стационара). По состоянию на 23 ч. 20 мин. 26 февраля теплоснабжения восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

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Напомним, авария на теплотрассе случилась в четверг, 22 февраля. Тогда на официальном сайте горсовета сообщали, что аварию будут устранять в круглосуточном режиме. Повторные порывы произошли в 21:00 субботы, 24 февраля, в 02:00 и в 05:00 воскресенья, 25 февраля.