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Все про:авария (1024) теплосеть (82) Харьков (3765) ГСЧС (1328) отопительный сезон (142)

 Теплоснабжение после аварии на теплосетях в Харькове полностью восстановлено, - ГСЧС

В Харькове полностью возобновлена подача тепла в здания, оставшиеся без отопления из-за аварии на теплосетях в субботу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

"24 февраля из-за прорыва трубы магистральной теплосети диаметром 700 мм без теплоснабжения остались 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад, 14 лечебных заведений (из них 4 стационара). По состоянию на 23 ч. 20 мин. 26 февраля теплоснабжения восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

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Напомним, авария на теплотрассе случилась в четверг, 22 февраля. Тогда на официальном сайте горсовета сообщали, что аварию будут устранять в круглосуточном режиме. Повторные порывы произошли в 21:00 субботы, 24 февраля, в 02:00 и в 05:00 воскресенья, 25 февраля.

Источник: https://censor.net.ua/n3052673
 
 
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Как показывает общий опыт порывов труб - эти трассы(магистрального значения!) наиболее уязвимое звено, с наиболее масштабными последствиями. Именно они должны меняться на пластик первыми. Уже есть пластик для труб горячего водоснабжения. Про холодное тоже самое. Сразу скажете, что диаметра 700 мм нет. Ответ - ну и что? Идти несколькими линиями(группой) самого большего диаметра, для обеспечения максимальной проходимости. По сути это называется резервирование. Всегда одну линию можно исключить и заметь оперативно, остальные линии будут работать.
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В семидесятых годах просчитывал потери в тепловых сетях городов и ужаснулся их мизерным КПД из-за утечек и потерь тепла,тогда на заводы была возможность переложить часть денег-с людей...А сейчас это полный аут...с утечками на крупных микрорайонах горячего теплоносителя от 25 до 65 кубов в час,это же варварство!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоТеплоснабжение после аварии на теплосетях в Харькове полностью восстановлено, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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