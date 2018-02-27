 Опыт трибунала по бывшей Югославии может помочь Украине наказать наемников РФ, - экс-прокурор трибунала Веспи

Об этом заявил экс-федеральный прокурор Швейцарии, бывший старший прокурор МТБЮ Штефан Веспи, передает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
В своем выступлении Веспи поделился опытом привлечения к ответственности виновных за совершение военных преступлений и преступлений против человечности в ходе войны в Югославии.
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По его словам, на примере Югославии можно проследить опыт наказания по четырем категориям преступлений. Первая - концентрационные лагеря, где насиловали молодых женщин. Впоследствии руководство этих концлагерей было осуждено. Вторая категория - массовые убийства в Сребренице. Третья - это этнические чистки в концлагерях. И четвертая категория - осада Сараево и обстрелы Дубровника - города, которые входят в культурное наследие ЮНЕСКО.
"На мой взгляд, опыт работы с наказанием за преступления четвертой категории может быть наиболее полезным для Украины. Ведь, хотя в Дубровнике не было никакой военной цели, его расстреливали артиллерией. В рамках МТБЮ мы собрали доказательства вины и смогли осудить командира этой атаки на Дубровник", - отметил Веспи.
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Он сообщил, что перед судом предстал 161 человек, включая президента, генералов, министров, солдат, офицеров полиции, начальников тюрем. В свою очередь, 18 приговоров были оправдывающими. "Это хорошо, поскольку это признак здоровой судебной системы", - отметил он.
"Этот суд показал, что наказать убийц и преступников возможно, даже несмотря на определенное противодействие. Надеюсь, что в свое время Украина также сможет привлечь к ответственности всех представителей незаконных вооруженных формирований, виновных в совершении военных преступлений и преступлений против человечности", - резюмировал бывший прокурор.
А видал ты вблизи пулемет или танк?
А ходил ли ты, скажем, в атаку?"
В.С.Висоцький. Геній.
до речі, через 1-2 тижні з фронту прийде мені в майстерню певна кількість акумуляторів в ремонт. в тому числі і важкої групи, для БТР та БМП. допоможеш?
Попробуйте написать, что в России эпидемия Спида и количество заболевших в реале около двух миллионов несчастных. Тактично намекнуть, что это- провал государственной политики и практики, когда обогнали по смертельной заразе всю Африку.
Или деликатно отметить, что через 73 года после жуткой войны почти половине дорогих россиян победителей бабла хватает тока на еду и дешевое тряпье из секонд-хенда. Стыдобища ведь полная получается перед побежденными немцами и японцами.
Сразу нарисуются комментаторы с дикими воплями о том, что вы Россию ненавидите и облили ее грязью. Так по любому поводу.
Часть народа в России знает, что нынешний вождь свой славный путь в Питере начинал с прочными и тесными связями с бандюками и фсбешниками.
баловалась дружная компашка будущего президента. Ничего не изменилось с тех пор. Тока не сам Володя сейчас чемоданы с наркотой таскает. За него это делают посольства в разных странах. В Аргентине в школе при российском посольстве обнаружили почти 400 кг кокаина. Видать на выборах планировали раздавать вместе с гречкой. Официальный МИД попытался от всего отмазаться , но шила в мешке не утаишь. Наркоту перевозили на российских правительственных самолетах .
Все идет по недавнему допинговому сценарию . Вначале спортивные боссы всех мастей кричали, что в России мельдония днем с огнем не найти, а потом смирились. И на Олимпиаду поехали, как миленькие в урезанном составе без гимна и флага, и штраф заплатили, и голову пеплом посыпали...
Похоже с наркотой тоже самое будет. В народе говорят, что в Госдуре рассматривают новую редакцию гимна, который будет начинаться словами " Россия великая наркодержава, Россия любимая наша страна..."
Только так победим.