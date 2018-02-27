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 Политика Украины
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 Опыт трибунала по бывшей Югославии может помочь Украине наказать наемников РФ, - экс-прокурор трибунала Веспи

Украина может использовать опыт Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) для наказания военных преступников.

Об этом заявил экс-федеральный прокурор Швейцарии, бывший старший прокурор МТБЮ Штефан Веспи, передает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В своем выступлении Веспи поделился опытом привлечения к ответственности виновных за совершение военных преступлений и преступлений против человечности в ходе войны в Югославии. 

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По его словам, на примере Югославии можно проследить опыт наказания по четырем категориям преступлений. Первая - концентрационные лагеря, где насиловали молодых женщин. Впоследствии руководство этих концлагерей было осуждено. Вторая категория - массовые убийства в Сребренице. Третья - это этнические чистки в концлагерях. И четвертая категория - осада Сараево и обстрелы Дубровника - города, которые входят в культурное наследие ЮНЕСКО. 

"На мой взгляд, опыт работы с наказанием за преступления четвертой категории может быть наиболее полезным для Украины. Ведь, хотя в Дубровнике не было никакой военной цели, его расстреливали артиллерией. В рамках МТБЮ мы собрали доказательства вины и смогли осудить командира этой атаки на Дубровник", - отметил Веспи. 

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Он сообщил, что перед судом предстал 161 человек, включая президента, генералов, министров, солдат, офицеров полиции, начальников тюрем. В свою очередь, 18 приговоров были оправдывающими. "Это хорошо, поскольку это признак здоровой судебной системы", - отметил он. 

"Этот суд показал, что наказать убийц и преступников возможно, даже несмотря на определенное противодействие. Надеюсь, что в свое время Украина также сможет привлечь к ответственности всех представителей незаконных вооруженных формирований, виновных в совершении военных преступлений и преступлений против человечности", - резюмировал бывший прокурор.

Источник: https://censor.net.ua/n3052671
 
 
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Бойко - один з технічних кандидатів, якого готують у другий тур на противагу порошку. Ну, щоб за порошка проголосили. Отже, зараз Бойка будуть відбілювати всіма засобами
Опыт трибунала по бывшей Югославии может помочь Украине наказать наемников РФ, - экс-прокурор трибунала Веспи - Цензор.НЕТ 5217
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Наёмников и замаранных в крови сепаров расстреливать через одного-вместе с Рыгами и Аналами...
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Єдине справжнє покарання- це знищення рашки як держави! Усе інше вторинне.
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так, рашка від жаху здригнулася побачивши твій багнет
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"Водку пьешь ты красиво, однако,
А видал ты вблизи пулемет или танк?
А ходил ли ты, скажем, в атаку?"
В.С.Висоцький. Геній.
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от якраз не тобі докоряти комусь за бездіяльність
до речі, через 1-2 тижні з фронту прийде мені в майстерню певна кількість акумуляторів в ремонт. в тому числі і важкої групи, для БТР та БМП. допоможеш?
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дурень, не мені, то не мої акумулятори, то наших бійців з передової, їм допомога потрібна
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Своєю допомогою ти можеш лише шкоду ЗСУ нанести.
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я тебе навчу як тестувати акум, як перевірити обрив, як виявити КЗ в банці, як відбалансувати банки по заряду та щільності, як зберегти активні намазки на пластинах, як збити сульфатацію з пластин, як усунути пасивацію пластин акумулятора, як виявити відстаючу банку та як її витягнути. Ти взнаєш чому не можна доливати електроліт якщо не достатній рівень, а можна лише дистилят і т.д. Та й заодно поспілкуєшся з хлопцями з передової, єина умова - не задавати дурних питань, типу: "Ну як там взагалі?"
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Це можна робити з цивільним обладнанням, та не військовим. Розмову завершено.
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якби ти не був так відірваний від реальності, то можливо б знав те, що знають навіть старшокласники: акумулятори однакові на всіх машинах. Я тобі відкрию військову таємницю: навіть руль та колеса на військових машинах такі самі круглі як і на цивільних
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Добробут та безпека України також є вторинним?
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До чого тут це? Мова в новині про покарання.
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Трибунал необходим для нынешней власти уродов за геноцид украинского народа. И быть посему! Дед мороз.
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Так, у рашці при владі нЕлюди, тобто моральні уроди.
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Згідний. Знищувати так, як це в новині написано.
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, , наказать это карашо , , але треба сперва усих спиймати ,,,
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Ховатись,щоб не було де - Янукевічам, та вбивцям Гонгадзе...
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" Россия великая наркодержава, Россия любимая наша страна..."

Досвід трибуналу щодо колишньої Югославії може допомогти Україні покарати найманців РФ, - екс-прокурор трибуналу Веспі - Цензор.НЕТ 4952
Попробуйте написать, что в России эпидемия Спида и количество заболевших в реале около двух миллионов несчастных. Тактично намекнуть, что это- провал государственной политики и практики, когда обогнали по смертельной заразе всю Африку.

Или деликатно отметить, что через 73 года после жуткой войны почти половине дорогих россиян победителей бабла хватает тока на еду и дешевое тряпье из секонд-хенда. Стыдобища ведь полная получается перед побежденными немцами и японцами.
Сразу нарисуются комментаторы с дикими воплями о том, что вы Россию ненавидите и облили ее грязью. Так по любому поводу.

Часть народа в России знает, что нынешний вождь свой славный путь в Питере начинал с прочными и тесными связями с бандюками и фсбешниками.

Досвід трибуналу щодо колишньої Югославії може допомогти Україні покарати найманців РФ, - екс-прокурор трибуналу Веспі - Цензор.НЕТ 8452

баловалась дружная компашка будущего президента. Ничего не изменилось с тех пор. Тока не сам Володя сейчас чемоданы с наркотой таскает. За него это делают посольства в разных странах. В Аргентине в школе при российском посольстве обнаружили почти 400 кг кокаина. Видать на выборах планировали раздавать вместе с гречкой. Официальный МИД попытался от всего отмазаться , но шила в мешке не утаишь. Наркоту перевозили на российских правительственных самолетах .

Досвід трибуналу щодо колишньої Югославії може допомогти Україні покарати найманців РФ, - екс-прокурор трибуналу Веспі - Цензор.НЕТ 8452

Все идет по недавнему допинговому сценарию . Вначале спортивные боссы всех мастей кричали, что в России мельдония днем с огнем не найти, а потом смирились. И на Олимпиаду поехали, как миленькие в урезанном составе без гимна и флага, и штраф заплатили, и голову пеплом посыпали...
Похоже с наркотой тоже самое будет. В народе говорят, что в Госдуре рассматривают новую редакцию гимна, который будет начинаться словами " Россия великая наркодержава, Россия любимая наша страна..."
Только так победим.
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А как дела с корью в Украине? С туберкулёзом? Победили уже? И СПИД тоже?
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А Украина выпячивает свое вЯличие, и насаживает его убийствами мирного населения по всему миру?

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Партнёров под трибунал ? Расшатываешь сволочь ? Да ни в жысть !
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Дык, кто же будет наказывать торговых партнёров, а?
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Судя по выражению лица и мимике его Марины, то только бабло считать
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Даже если и дойдет до суда, полагаю их выпустят под залог, или условно дадут . Это же Украинский суд б...я
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