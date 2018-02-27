 Опыт трибунала по бывшей Югославии может помочь Украине наказать наемников РФ, - экс-прокурор трибунала Веспи

Об этом заявил экс-федеральный прокурор Швейцарии, бывший старший прокурор МТБЮ Штефан Веспи, передает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В своем выступлении Веспи поделился опытом привлечения к ответственности виновных за совершение военных преступлений и преступлений против человечности в ходе войны в Югославии.

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По его словам, на примере Югославии можно проследить опыт наказания по четырем категориям преступлений. Первая - концентрационные лагеря, где насиловали молодых женщин. Впоследствии руководство этих концлагерей было осуждено. Вторая категория - массовые убийства в Сребренице. Третья - это этнические чистки в концлагерях. И четвертая категория - осада Сараево и обстрелы Дубровника - города, которые входят в культурное наследие ЮНЕСКО.

"На мой взгляд, опыт работы с наказанием за преступления четвертой категории может быть наиболее полезным для Украины. Ведь, хотя в Дубровнике не было никакой военной цели, его расстреливали артиллерией. В рамках МТБЮ мы собрали доказательства вины и смогли осудить командира этой атаки на Дубровник", - отметил Веспи.

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Он сообщил, что перед судом предстал 161 человек, включая президента, генералов, министров, солдат, офицеров полиции, начальников тюрем. В свою очередь, 18 приговоров были оправдывающими. "Это хорошо, поскольку это признак здоровой судебной системы", - отметил он.

"Этот суд показал, что наказать убийц и преступников возможно, даже несмотря на определенное противодействие. Надеюсь, что в свое время Украина также сможет привлечь к ответственности всех представителей незаконных вооруженных формирований, виновных в совершении военных преступлений и преступлений против человечности", - резюмировал бывший прокурор.