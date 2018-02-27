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Все про:Госдепартамент США (742) Немцов (668) убийство (4769)

 Госдепартамент США призвал РФ привлечь к суду заказчиков убийства Немцова

Соединенные Штаты призывают Россию привлечь к ответственности организаторов и заказчиков убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова, убитого три года назад в центре Москвы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

Как отметили в Госдепе, Немцов, "будучи ведущей фигурой российского демократического движения, посвятил свою жизнь службе во благо страны и цели построить более свободную и процветающую Россию".

"Его память продолжает вдохновлять россиян и многих других во всем мире участвовать в трудной, а иногда и опасной борьбе за справедливую, демократическую и контролируемую власть", - говорится в заявлении.

В Госдепартаменте подчеркнули, что в очередной раз призывают правительство РФ "придерживаться своих обязательств по поддержке и защите универсальных прав человека, включая свободу выражения, мирных собраний и свободу ассоциаций".

"Мы вновь призываем российское правительство обеспечить, чтобы все причастные к этому преступлению, включая тех, кто его организовал или заказал, предстали перед судом", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

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27 февраля – третья годовщина со дня убийства Бориса Немцова, бывшего вице-премьера правительства России, впоследствии оппозиционного политика. Его застрелили на Большом Москворецком мосту неподалеку от Кремля в 2015 году. Приговор по делу о его убийстве вынесли в июле прошлого года. Обвиняемых в исполнении убийства политика осудили на сроки от 11 до 20 лет лишения свободы. 

Источник: https://censor.net.ua/n3052670
 
 
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Сами себя к суду привлечь требуют? Взоржал что-то... Тонкий троллинг.
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другими словами - посадите туПина накол и будет вам еда и кредиты....
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В Украине заказчиков Гонгадзе уже 15 лет немогут найти, а они хотят, чтобы в рашке нашли.
Госдепартамент США призвал РФ привлечь к суду заказчиков убийства Немцова - Цензор.НЕТ 801
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В рашке тот, кто реальную опасность представляет, давно сидит. Немцов был интересен только дохлый, ибо давно вышел в тираж.
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так, призываю еще закончить войну на дамбасе, призываю так же прекратить убийства мирных граждан в Сирии, еще призываю анексированный Крым вернуть Украине, да, кстати, ещё призываю побороть коррупцию... Ничего вроде не забыл попризывать?.. Думаю, я был бы не плохим работником в госдепе... И з/п наверно нормальная...
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На данном политическом отрезке времени искать того, кто заказал Гонгадзе, Госдепу как-то не с руки . А как сопели !!!
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Странный призыв. Для его реализации придется грохнуть пупкинда
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уважают царя Держдепартамент США закликав РФ притягнути до суду замовників вбивства Нємцова - Цензор.НЕТ 2983

В Сыктывкаре за одну ночь был снесен забор, на котором было написано «Путин»
Как сообщает Знак.ком, в соцсетях была опубликована видеозапись, на ней мужчина в одежде, похожей на полицейскую форму, писал на заборе «Путин», а рядом был припаркован полицейский автомобиль.
Пользователи соцсетей переживали, что полицейских таким образом заставляют агитировать за одного из кандидатов в президенты.
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все прекрасно знаю конечного заказчика этого убийства, но они же просто найдут еще одного чеченца который возмёт на себя все земные грехи
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Было бы интересно посмотреть, как Хуйло само себя привлекает к суду.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГосдепартамент США призвал РФ привлечь к суду заказчиков убийства Немцова
 
 
 
 
 
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