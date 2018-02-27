 Госдепартамент США призвал РФ привлечь к суду заказчиков убийства Немцова

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США.
Как отметили в Госдепе, Немцов, "будучи ведущей фигурой российского демократического движения, посвятил свою жизнь службе во благо страны и цели построить более свободную и процветающую Россию".
"Его память продолжает вдохновлять россиян и многих других во всем мире участвовать в трудной, а иногда и опасной борьбе за справедливую, демократическую и контролируемую власть", - говорится в заявлении.
В Госдепартаменте подчеркнули, что в очередной раз призывают правительство РФ "придерживаться своих обязательств по поддержке и защите универсальных прав человека, включая свободу выражения, мирных собраний и свободу ассоциаций".
"Мы вновь призываем российское правительство обеспечить, чтобы все причастные к этому преступлению, включая тех, кто его организовал или заказал, предстали перед судом", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.
В Сыктывкаре за одну ночь был снесен забор, на котором было написано «Путин»
Как сообщает Знак.ком, в соцсетях была опубликована видеозапись, на ней мужчина в одежде, похожей на полицейскую форму, писал на заборе «Путин», а рядом был припаркован полицейский автомобиль.
Пользователи соцсетей переживали, что полицейских таким образом заставляют агитировать за одного из кандидатов в президенты.