 Госдепартамент США призвал РФ привлечь к суду заказчиков убийства Немцова

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

Как отметили в Госдепе, Немцов, "будучи ведущей фигурой российского демократического движения, посвятил свою жизнь службе во благо страны и цели построить более свободную и процветающую Россию".

"Его память продолжает вдохновлять россиян и многих других во всем мире участвовать в трудной, а иногда и опасной борьбе за справедливую, демократическую и контролируемую власть", - говорится в заявлении.

В Госдепартаменте подчеркнули, что в очередной раз призывают правительство РФ "придерживаться своих обязательств по поддержке и защите универсальных прав человека, включая свободу выражения, мирных собраний и свободу ассоциаций".

"Мы вновь призываем российское правительство обеспечить, чтобы все причастные к этому преступлению, включая тех, кто его организовал или заказал, предстали перед судом", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

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27 февраля – третья годовщина со дня убийства Бориса Немцова, бывшего вице-премьера правительства России, впоследствии оппозиционного политика. Его застрелили на Большом Москворецком мосту неподалеку от Кремля в 2015 году. Приговор по делу о его убийстве вынесли в июле прошлого года. Обвиняемых в исполнении убийства политика осудили на сроки от 11 до 20 лет лишения свободы.