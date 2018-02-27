EN|RU|UK
Темы дня: Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  1503  11
Материалы по теме:
Все про:беспилотник (498) Крым (19543) разведка (1826) США (13328)

 Беспилотник ВВС США провел разведку над Черным морем вдоль береговой линии оккупированного РФ Крыма

Американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4A Global Hawk совершил полет над Черным морем вдоль береговой линии оккупированного Россией Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает сервис слежения за перемещением авиации CivMilAir.

Согласно сообщению, беспилотник ВВС США пролетел вдоль побережья полуострова с запада на восток, а затем вдоль российского побережья до границы с Грузией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американский стратегический беспилотник провел 12-часовую разведку у линии разграничения на Донбассе

Беспилотник ВВС США провел разведку над Черным морем вдоль береговой линии оккупированного РФ Крыма 01

Напомним, в пятницу, 23 февраля, два американских самолета-разведчика провели комплексную разведку над побережьем Крыма.  

Сейчас в водах Черного моря находятся два американских эсминца типа "Арли Берк" - USS Carney DDG64 и USS Ross DDG71, поэтому действия американцев носят комплексный характер. 

Источник: https://censor.net.ua/n3052666
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Щас кацапы как выставят картинку из компьютерной игры в ответку- закачаетесь!
 показать весь комментарий
 
 
По моему они уже оттуда не вылазят, раз в три дня уже стабильно круги нарезают. Такое унижение для великоросов)))
 показать весь комментарий
 
жаль не как в сирии.
чутка порезвились и -300 чертей.
 показать весь комментарий
 
 
Шо там искандеры, от смеха ещё не лопнули.
 показать весь комментарий
 
 
Ситуация для "всехпобедителей", "патовая" - Сбить не смогут - "не достанут", да и "забздят", не захотят против американцев лишний раз "залупаться" (особенно, после событий в Сирии). Будут отслеживать полёт сопровождением, попытаются поставить помехи и "глушить" - будут выдавать свою систему слежения и частоты РЛС и системы РЭБ. Не сопровождать - покажут, что неспособны это сделать...
 показать весь комментарий
 
Над нейтральными водами летал - имеет право. Там сбивать никто и не собирался.
 показать весь комментарий
 
А они когда-нибудь с этим считались? Тем более - сейчас, когда они заявили о "примате" своего внутригосударственного права, над международным? Международное право требует военным самолётам в мирное время летать в нейтральных водах с включённой системой оповещения о своём местонахождении,для предотвращения столкновений летательных аппаратов в воздухе - "рассеяне" это требование выполняют в районе Балтики и Северного моря?! Количество аварийных ситуаций "зашкаливать" начало...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБеспилотник ВВС США провел разведку над Черным морем вдоль береговой линии оккупированного РФ Крыма
 
 
 
 
 
 вверх