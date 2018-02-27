 Беспилотник ВВС США провел разведку над Черным морем вдоль береговой линии оккупированного РФ Крыма

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает сервис слежения за перемещением авиации CivMilAir.
Согласно сообщению, беспилотник ВВС США пролетел вдоль побережья полуострова с запада на восток, а затем вдоль российского побережья до границы с Грузией.
Напомним, в пятницу, 23 февраля, два американских самолета-разведчика провели комплексную разведку над побережьем Крыма.
Сейчас в водах Черного моря находятся два американских эсминца типа "Арли Берк" - USS Carney DDG64 и USS Ross DDG71, поэтому действия американцев носят комплексный характер.
чутка порезвились и -300 чертей.