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 Экономика, Общество
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Все про:Пенсионный фонд (311) пенсия (1697) статистика (390)

 Самый высокий средний размер пенсионной выплаты зафиксирован в Киеве - 3,33 тыс. грн, - Пенсионный фонд

Пенсионеры, которые живут в Киеве, получают самые высокие в Украине пенсии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом свидетельствуют данные, приведенные в отчете Пенсионного фонда.

Согласно статистическим данным, самый высокий средний размер пенсионной выплаты на 1 января 2018 года зафиксирован в Киеве - 3,33 тыс. грн.

На втором месте оказалась Донецкая область с средним размером пенсии в 3,26 тыс грн, на третьем - Луганская с 2,98 тыс. грн. Следом за ними идут: Днепропетровская - 2,85 тыс. грн, Запорожская - 2,68 тыс. грн, Харьковская - 2,53 тыс грн, Киевская области - 2,5 тыс. грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Повышение пенсий военным будем осуществлять с учетом наших финансовых возможностей, - Рева

Самая низкая пенсия по состоянию на 1 января 2018 года в Тернопольской области - 1,93 тыс. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 498 тысячам военных пенсионеров повысят пенсии в среднем на 1500 гривен, - Гройсман

Ранее в Минфине сообщили, что пенсии и соцвыплаты позволят получать в частных банках.

Источник: https://censor.net.ua/n3052665
 
 
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"Средний по больнице" - любимый показатель "влады"...
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В Киеве народ и на Мальдивы больше всего втихаря ездит. В среднем канешна
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такий підрахунок з розряду "я їм м'ясо, а сусід капусту, разом ми їмо голубці"
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;Всьо отнять і падєліть;- лозунг приємний, але совок здох.
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Это точно - только совковые средние показатели и совковая "влада" осталась... Найвищий середній розмір пенсійної виплати зафіксовано в Києві - 3,33 тис. грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 2687
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при совковой владе за хищения госимущества на 15 000 руб (примерно 15 тыс.долл) срок был от 15 лет до вышки. И приговоров было достаточно.
И зарплата министра, например, отличалась от зарплаты уборщицы ну может раз в 10-15 максимум!
И если в результате твоих действий на дороге страдал человек, то сидеть будешь ОБЯЗАТЕЛЬНО!
И настроили при совке столько, что до сих пор разворовать не получается.......
Блин.
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Маня дает всем подряд и каждый день, а Дуня - только мужу раз в месяц, но в среднем они обе ...
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колхозникам дохлого сссра паспорта начали выдавать аж в 1974 году Найвищий середній розмір пенсійної виплати зафіксовано в Києві - 3,33 тис. грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 5883чЛенин всида жЫвой пля...даже в ящике Мавзолейном,а ГУЛАГ нам советскм быдлам не враг... Найвищий середній розмір пенсійної виплати зафіксовано в Києві - 3,33 тис. грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 5336
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Ну да, просто в Киеве живет масса пенсионеров судей, прокуроров и тд.
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притом на шару получившие квартиры.. а это, еще, как минимум по 1 000 000 гривен...
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у меня пенсия 10 штук у моей Пиночетши 3 штуки,а в среднем 6,5 на рыло Найвищий середній розмір пенсійної виплати зафіксовано в Києві - 3,33 тис. грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 5508
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...средний размер... Видимо, это пэрэмога!! Посчитали пенсии нардепов, генералов и судей! Слава Героям!
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Новость из разряда: а не вкинуть ли г...на на вентилятор?
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Батя мой когда то говорил в 50 годы...
вот глиди,скока у мине мидаляв за войну и ардинов.а пенсия будя 50 рублёв Найвищий середній розмір пенсійної виплати зафіксовано в Києві - 3,33 тис. грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 3499
не намного ошибся,63 рубля первая пенсия была Найвищий середній розмір пенсійної виплати зафіксовано в Києві - 3,33 тис. грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 3499
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Не понятно, это Перемога???
В цивилизованных странах люди с такими, как у нас зарплатами и пенсиями считаются нищими, за чертой бедности... С таких как у нас зарплат, в цивилизованных странах налоги даже не берут..., а наоборот доплачивают!
--
В США - минимальная пенсия $800 (21600 грн.), средняя $1200-1300 (32400 -35100 грн)
Скажите, это мне одному кажется, что власти и государству не нужны ни работающие, ни пенсионеры???
Ссылочка, чтоб почитать про пенсии в США ТЫЦ
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Во всех нормальных странах олигархи содержат народ, а не наоборот - народ олигархов! Найвищий середній розмір пенсійної виплати зафіксовано в Києві - 3,33 тис. грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 8153
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дохляк СССр был цивилизованной сраной Найвищий середній розмір пенсійної виплати зафіксовано в Києві - 3,33 тис. грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 7824
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Ковырялся на днях в документа старых. И нашёл бабушкину пенсионку. С 1969 г. на пенсии. Всю жизнь в колхозе. Средняя зарплата 47 крб. 98 коп. Пенсия 23 крб. 99 коп.КРб. эт карбованци. И это она пережила первую мировую, гражданскую, голод, коллективизацию, репрессии вторую мировую, голод. Во таки дила малята.
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Не знаю. Я тода дитя был. Но знаю, что она ещё и после пенсии работала. Меня в поля на прополку таскала. Да и дед тоже работал. Детей на брычке в садик развозил и молоко с фермы. А уже когда повзрослел, так она говорила, что хлеба токо уже в конце 70 наелась и то потому что отец на хлебзаводе работал. Ну то такэ. Жизнь была тяжёлой, но были молодые.
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Бугага. На прополку он ходил. Когда я рос в селе это было самое легкое что можно себе представить. Больше ты ничего не делал? Это было в 90-е. Не сказать что мы плохо жили. Чем больше работаешь, тем лучше живешь.
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Кончай рассказывать анекдоты про "тяжелое детство".)
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Що вона могла відкласти? Її ще примушували "підписуватися" на облігації. До речі, у совку були жорсткі обмеження виплат для пенсів, які хочуть працювати. За винятком певного списку професій, пенс не міг офіційно працювати більше 3 міс на рік.
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Вот видите, а они еще недовольны. Слава Порошенко!
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Там где больше любят Россию, там и пенсии больше.

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Про пенсии в США вам детально расскажет мой друг по Ютьюбу Паша Дальнобой. Найвищий середній розмір пенсійної виплати зафіксовано в Києві - 3,33 тис. грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 1309
PAUS 144.com
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Средний размер пенсии по селу Пенсионный фонд скромно умолчал...
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Самая средняя температура в больнице, когда 10 в морге с 0 градусов, а сто с жаром 41.
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пенсия на РАБссии у моей тёщи 8 800 рублёв,куб дров с привозом стоят 8000.газа и воды нет,топят снег в печи рюсскай от Москвы до Костромской области всего ничего,зато дяревня Ыкалагически ЧИСТАЯ...,50 бабок живут и 4 деда...молодёжи НОЛЬ... Вялика РАБссия а посрать негде даже за рубли...
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Вчера на Эхе Мацвы у Веника Бенидикта скинули рейтинг украинских политиков,не знаю,но ли шутка юмора,то ли прикол...:
Дмитрий Ярош рейтинг 57 %
Пётр Порошенко 17 %
остальные не более 2-3%
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Ярош опять сбежит, у Пороха хоть яйца есть.
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Пошел я в Ютьюб пенсию зарабатывать,может Госдеп накинет долларов 500 за Пасквили на РАБссия Вялика Скрепно-хромосомную...
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Шоб ви всі владці подохли з такими пенсіями. Пенсія до 100 долярів в місяць , то здівательство над людиною.А таких мільйони пенсіонерів.
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Неудивительно, если учесть сколько там чинуш.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаСамый высокий средний размер пенсионной выплаты зафиксирован в Киеве - 3,33 тыс. грн, - Пенсионный фонд
 
 
 
 
 
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