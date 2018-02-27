 Самый высокий средний размер пенсионной выплаты зафиксирован в Киеве - 3,33 тыс. грн, - Пенсионный фонд

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом свидетельствуют данные, приведенные в отчете Пенсионного фонда.
Согласно статистическим данным, самый высокий средний размер пенсионной выплаты на 1 января 2018 года зафиксирован в Киеве - 3,33 тыс. грн.
На втором месте оказалась Донецкая область с средним размером пенсии в 3,26 тыс грн, на третьем - Луганская с 2,98 тыс. грн. Следом за ними идут: Днепропетровская - 2,85 тыс. грн, Запорожская - 2,68 тыс. грн, Харьковская - 2,53 тыс грн, Киевская области - 2,5 тыс. грн.
Самая низкая пенсия по состоянию на 1 января 2018 года в Тернопольской области - 1,93 тыс. грн.
Ранее в Минфине сообщили, что пенсии и соцвыплаты позволят получать в частных банках.
И зарплата министра, например, отличалась от зарплаты уборщицы ну может раз в 10-15 максимум!
И если в результате твоих действий на дороге страдал человек, то сидеть будешь ОБЯЗАТЕЛЬНО!
И настроили при совке столько, что до сих пор разворовать не получается.......
Блин.
вот глиди,скока у мине мидаляв за войну и ардинов.а пенсия будя 50 рублёв
не намного ошибся,63 рубля первая пенсия была
В цивилизованных странах люди с такими, как у нас зарплатами и пенсиями считаются нищими, за чертой бедности... С таких как у нас зарплат, в цивилизованных странах налоги даже не берут..., а наоборот доплачивают!
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В США - минимальная пенсия $800 (21600 грн.), средняя $1200-1300 (32400 -35100 грн)
Скажите, это мне одному кажется, что власти и государству не нужны ни работающие, ни пенсионеры???
Ссылочка, чтоб почитать про пенсии в США ТЫЦ
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