 Самый высокий средний размер пенсионной выплаты зафиксирован в Киеве - 3,33 тыс. грн, - Пенсионный фонд

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом свидетельствуют данные, приведенные в отчете Пенсионного фонда.

Согласно статистическим данным, самый высокий средний размер пенсионной выплаты на 1 января 2018 года зафиксирован в Киеве - 3,33 тыс. грн.

На втором месте оказалась Донецкая область с средним размером пенсии в 3,26 тыс грн, на третьем - Луганская с 2,98 тыс. грн. Следом за ними идут: Днепропетровская - 2,85 тыс. грн, Запорожская - 2,68 тыс. грн, Харьковская - 2,53 тыс грн, Киевская области - 2,5 тыс. грн.

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Самая низкая пенсия по состоянию на 1 января 2018 года в Тернопольской области - 1,93 тыс. грн.

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Ранее в Минфине сообщили, что пенсии и соцвыплаты позволят получать в частных банках.