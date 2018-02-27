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 США введут новые санкции против РФ в ближайшие 30 дней, - глава Минфина Мнучин

Министр финансов США Стивен Мнучин пообещал, что о новых санкциях против РФ будет объявлено в течение 30 дней.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщило агентство "Блумберг".

"Ждите, санкции будут введены в ближайшие 30 дней", - цитирует агентство заявление министра, выступившего в Калифорнийском университете.

Мнучин на минувшей неделе уже заявил журналистам в Белом доме, что санкции готовятся.

"Мы работаем над санкциями в отношении России, могу заверить, что процесс идет", - сказал он, добавив, что о них будет объявлено "в течение нескольких недель".

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Напомним, Министерство юстиции США выдвинуло обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы в отношении 13 граждан России. По данным следствия, все обвиняемые являются сотрудниками базирующегося в Санкт-Петербурге Агентства интернет-исследований. Среди обвиняемых также бизнесмен Евгений Пригожин, которого в США связывают с агентством. Тем временем, Е.Пригожин отрицает связь с компанией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трампу будет сложно избежать введения новых санкций, после обвинения 13 россиян по делу о вмешательстве в выборы США, - экс-посол в РФ Макфол

В список обвиняемых также попали Михаил Быстров, Михаил Бурчик, также известный как Михаил Абрамов, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда (Мария Беляева), Роберт Бовда, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков и Джейхун Асланов.

Этих лиц обвиняют в "сговоре с целью мошенничества против США", а также в "сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств передачи данных и для банковских махинаций", а также "в хищении персональных данных при отягчающих обстоятельствах".

В обвинительном документе указаны три юридических лица: Агентство интернет-исследований, "Конкорд менеджмент и консалтинг" Е.Пригожина, а также связанная с ним "Конкорд кейтеринг".

Источник: https://censor.net.ua/n3052664
 
 
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Пепа, може ще трохи збільшиш товарооббіг з кацапією? )))
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"Більше жовчі , більше г!вна !!!!" - девіз кацапських тролів .
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по полочкам, для тугосоображающих:
1. Торговлю с кацапами ведут наши горе-бизнесмены, которые ориентируются на привычки местой ваты в их желании покупать расеянское! причём тут ваш папа?!
2. Запретить торговлю с кацапами законодательно? Ну так полки магазинов опустеют (смотрите пункт первый)
какой можно сделать вывод из ваших слов? вы или кацап, цель которого гадить налево и направо или просто неадекват, который не вьезжает в очевидные вещи, а хочет треша и тотальной нехватки товаров, которое покупает НАСЕЛЕНИЕ, формируя спрос у наших горе-бизнесменов
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Я прально вас понял - у "папы" в кабинете рычаг с пунктами: "Збильныты товарообиг", "Зменьшити товарообиг", "Зробити товарообиг середьним"?
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Очікування покарання гірше самого покарання.
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А как же со списком олигархов, который объявила финансовая разведка? Все тишина! Где конфискованные сотни миллиардов долларов? Даже и не заикается уже никто об этом. У Америки одна пустая болтовня и ничего более. А сколько народу вокруг этого было, все в феврале капец будет всему окружению пути и тишина.
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ну так ещё один телефонный справочник составят ...
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Время эффекта от этого списка было сильно преувеличено. На самом деле, еще летом вменяемые эксперты говорили что его принимать надо было сразу после Крыма, тогда бы не было Донбасса и Сиррии. А в нынешней ситуации, это конечно очень болезненный удар по самому стилю жизни не российских олигархов, их там нет. В России у власти обыкновенные урки, раньше были чексты с урками, теперь чистые бандиты, из 90-х. Короче, у них выхода нет, другого кроме того чтобы сплотится возле главного пахана и терпеть. А конфискации бобок этих бандитов еще будут не переживай, и путь на запад им заказан. Но а что им делать в ответ на это? Не жить же по правилам цивилизованного мира? Это же противно всему их естеству. Все это может продолжаться еще не один десяток лет, а может кончится в один момент, раз, и нет Хуйла, а на его месте другие редкостные мрази которые будут в один голос петь. Да как же так! Да мы же не знали! Да тфу на него, ТХУ! И ватное быдло которые будет выть, "опять прасрали такую страну!"
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Эти мелочи, будет по взрослому когда у паРашки энергоносители покупать будут все меньше и меньше..
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Вот благодаря таким нафталиновым комунякам как якутия,вспомнят про олигархов!
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, , ну , введут , шо то в задний проход россиян , , ну , одобрянс , , но , краще бы цру-шники / фбр-овцы замочили хуйла в сортире , для початку , , и помогли Украине освободить крым-донбасс-кубань-орловщину , алтай , китай ,,,, , пардон , китай не треба , , бо то трампа , нехай сам с узкоглазыми разруливает ,,,
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детство трампа прошло в ссср.....
США запровадять нові санкції проти РФ у найближчі 30 днів, - глава Мінфіну Мнучін - Цензор.НЕТ 1201

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Вчера в 'Схемах' рассказывали, что бизнес порошенко в рашке - это не только конфеты,но ещё и производство крахмала все в том же пресловутом Липецке , плюс ещё один завод. Так от кого мы ждём введения санкций против рашки ? От Америки? От ЕС? А где наши санкции?
А ещё Схемы показывали Межгирья уже Клычко. На 10 га леса плюс берег захватил. Те , кто пришли во власть после Майдана, тут же поспешили завести себе точно такие же дома как у овоща. А не должны были этого делать. Пока мы приняли молчаливую созерцательную линию поведения, молча дивимось на новые межгирья, на 'сына в раде', на заводы в рашке, на отпущенного из зала суда даже без залога труханова , на забытых всеми бриллиантовых, на депортированного Саакашвили - никогда у нас не будет Украины, за которую погибла Небесная сотня. Просто на место убитого дракона влез новый дракон при нашем молчаливом согласии
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Скажите спасибо, что у гаранта нет патронного заводика в кацапии.
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хуйло никогда не даст продать эту фабрику ))))) она отличный инструмент для возбуждения местной зрадофермы ))))
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Новая песня поющего дальнобойщика о фарше из ихтамнетов

https://www.youtube.com/watch?v=x5MD2UyfIcQ
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Скорей всего это будет заморозка того триллиона долларов что нашли на счетах в американских банках росийских чиновников
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Кацапы явно не заслужили быстрой гильотины. Их нужно медленно вертеть над костром потихоньку опуская все ближе и ближе к пламени, что собственно и происходит )
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делают из туПина Хрущёва...., тот тоже туфлёй на требуне размахивал а после с позором чёркал прошение на отстранение сидя среди вчерашних друзяк..... для США это не в первой уронили совок, уронят и расею.....
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Думаеш надолго поможет?
Как быстро после развала совка они забыли вот это, кто их от голода спасал:
США запровадять нові санкції проти РФ у найближчі 30 днів, - глава Мінфіну Мнучін - Цензор.НЕТ 7421
А эту статью они вообще уже удалили: https://lenta.ru/russia/1999/09/29/food_aid/
- здесь писалось как Рашка просит у США очередную партию "ножек Буша"
Сколько раз за последние 150 лет - начиная с конца 1800-х годов США спасали Рашку гуманитаркой и жратвой? И что - ВСЁ ЗАБЫЛИ, Сталина назад хотят - давно он их десятками миллионов червям не скармливал.
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есть такая американская забава на колени рашу ставить а в расеи наоборот - встаютсколен уж какой век.... вот так и живут.....
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Все внимательно прочитали в статье список обвиняемых? Они и здесь на Цензоре неоднократно в комментах светились за последние года - тролляки ольгинские. Нежданчик пришел - не думали что отвечать придётся за тотальную дезу и тролляцкую работу?
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Московию нужно вернуть в прежние границы ,а всему Миру нужно накинуться на ДИКИЙ ВОСТОК и открыть охоту на "Российских индейцев",потом на свободных землях построить крупные города объеденить их в Штаты,а меж штатами китайцы построят хорошие дроги. Оставшихся "российских индейцев" разместить в резервациях,чтобы держать их культуру в заперти. США запровадять нові санкції проти РФ у найближчі 30 днів, - глава Мінфіну Мнучін - Цензор.НЕТ 1261
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Ну это уже дикость. Надо просто им хорошей пизды дать, да и все дела. Причем не, как штатовцы, гуманно и высокоточно, а такой конкретной пизды, как в нацистской германии. Чтобы еще на пару поколеней, поняли, что поговорка лишь бы не было войны, это не хихи ха ха.
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Наївно було б думати, що зажирілу від нафто- і газодоларів кацапію можна так швидко привести до тями. Будь-кому, хто хоче думати, зрозуміло, що кацапи готувалися до чогось подібного. Тому потрібно набратися терпіння і чекати, поки поступове введення "корисних" санкцій зробить свою роботу. Знову ж таки, хто хоче думати, той зрозуміє, чому санкції не ввели всі можливі різко і зразу. Кацапія все ж таки не Нігерія, а країна, яка сидить на спадку величезного монстра сирисири. Рибалки знають, що ловити велику рибу не можна різко - зірветься, якщо надійно не проковтне наживку, або порве снасті. Прочитайте Хемінгвея "Старий і море" - скільки тривала боротьба між величезною рибиною і старим рибалкою. Але ми з вами маємо розуміти і пам'ятати, що перемагає як правило рибалка - розумний рибалка. Кацапи борються зараз саме за своє існування, як держави в тих межах, в яких вони на даний час знаходяться і за цей паразитарний спосіб життя, який вони звикли вести. Тому з їхньої сторони це боротьба насмерть. Так що панове чекати треба. Бо саме терпіння в цій боротьбі грає визначальну роль.
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Все буде добре!
26th Февраль 2018 anti-colorados

Недавнее интервью Виктора Муженко, в котором он спокойно рассказал о том, что Украина уже имеет несколько конкретных планов ведения боевых действий, в случае масштабного вторжения ВС РФ, вызвало более чем нервную реакцию за «поребриком». Одиозный «им-перец» Коротченко, обретающийся в общественном совете МО РФ и регулярно выдающий ксенофобские тексты, расшифровал для своего стада смысл речи нашего начальника Генштаба. Он заметил, что Украина встала на путь создания «агрессивной страны, готовящейся к войне с РФ». Правда, этот деятель не уточнил, что эту войну Украина готовится вести на своей территории, силовым способом вышвыривая оккупанта со своей земли. Вместо этого он внушает своим читателям другое. С его слов, Москва получила под боком 40-миллионную страну, чью армию несколько лет подряд готовят к войне с РФ инструкторы НАТО. А еще ему не нравится, что в Украину пошел поток современных вооружений, владению которым и учат эти ненавистные инструкторы.

В общем, из разных источников, потихоньку, начинает пробиваться истерика, которая пришла на смену хамоватым угрозам. Фокус в том, что такие вот «Коротченки» передергивают заявления наших военных или высшего политического руководства уже не для того, чтобы исказить реальность, отнюдь! Она там уже настолько искажена, что не требует никаких дополнительных усилий. Дело в другом. Там уже прекрасно понимают, что им не удалось принудить Украину к капитуляции, которая отрезает пути для справедливых ответных военных действий, как это удалось им с Грузией, времен Саакашвили. Они прекрасно понимают, что им никто и ничего не простит и не забудет, а судя по тому, как поднимается и расправляет плечи наша армия - все идет именно к «силовой обратке». Там прекрасно осознают, что риторика «о мире» может вестись не только из Москвы и что Киев уже вполне овладел этим искусством, упорно готовя стальной кулак.

Нынешняя армия РФ - плоть от плоти - совковая, а там отлично помнят, на ком держалась вся структура вооруженных сил. Украинцы все и всегда делали обстоятельно и надежно, именно их усилиями обеспечивалась стойкость вооруженных сил и их боеспособность. От сержантского и до старшего офицерского состава, украинцы составляли костяк армии. Теперь они видят, что мы уперлись и если уж начали что-то делать и им не удалось это остановить в зародыше, то дальше - будет плохо. Это тем более справедливо в виду того, что у нас сразу поняли ущербность совкового построения армии и практики ее применения. Главное, у нас отказались от фундаментального принципа - количество вместо умения. Мы оказались способными понять, что этот принцип надо ликвидировать в корне, а вместо него внедрять парадигму - «воевать умением». Именно в этой парадигме движутся армии ведущих стран Запада. Сама система устройства их государств формирует структуру армии, которая просто не может себе позволить закидывать противника горами трупов и задавливать его горами «железа». Это потому, что там все имеет свою ценность и подлежит учету. На Западе - крайне низкая планка допустимых и сопутствующих потерь. Планирование любой войсковой операции опирается на расчет этих потерь. Варианты операций, которые дают большой процент потерь - отклоняются и разрабатываются новые. Именно это условие вносит в общую формулу переменные необходимых свойств боевой техники и систем вооружений. На выходе - растущий запрос на высокоточное оружие. В РФ что-то такое пытаются ваять лишь потому, что это делают другие, но не по фундаментальным причинам.

В общем, все эти иностранные инструкторы сокращают нам путь построения новых принципов функционирования вооруженных сил, основанных именно на умении, а не на массовости и численности. В Москве понимают, что постепенно формируется качественно другая армия противника, которая будет воевать не так, как это делают они сами, а потому - меньшим количеством наша армия уже способна достигать больших результатов. Россияне теперь в курсе того, как по-новому работает наша артиллерия, снайпера и ССО. Но это - не эпизодические моменты, постепенно трансформируются все ВСУ.

Отсюда и истерика, и понимание того, что теперь основная ставка на подрыв Украины изнутри. Вся, так или иначе, заангажированная Москвой дрянь, вышла на максимальные обороты вентилятора и накидывания на него все более вонючей гадости. Некто Егорка Соболев уже договорился до того, что ВСУ надо распустить (поскольку те не видят врага в Киеве), а вместо этого - учредить добровольческие отряды. Хорошо, что все эти вещи документируются и, рано или поздно, Егорка окажется там, где ему самое место - рядом с Лушпайкой, под нарами.

Но многие, читая весь этот поток нечистот, теряют самообладание и соскальзывают в депрессию. Что же, у нас есть два действенных лекарства от подобных состояний. Первое состоит в том, что когда приходит ощущение надвигающейся депрессии, отключайте на недельку телевизор и не читайте никаких новостей. «Линию обороны» - можно, у нас нет и не будет депрессии. Второе мы уже предлагали несколько раз, но не помешает повторить еще: найдите пару часов времени и пару сотен гривен, купите фруктов или чего-то вкусного и поезжайте в госпиталь, который к вам будет ближе всего. Там найдите травматологию и просто пойдите к ребятам, которые находятся на излечении от ран, полученных на передке. Поинтересуйтесь, где находятся самые тяжелые и идите к ним. Там вы увидите, что эти люди не теряют самообладания и чувства юмора, даже в той ситуации, в которой они оказались. Вот им отдайте то, что купили и просто побудьте с ними какое-то время. Поверьте, депрессия разойдется без следа! Так что - вытираем сопли и движемся вперед. Мы идем правильным путем, мы - очевидцы и участники исторических событий. Наши внуки будет завидовать нам. Все буде добре!

http://defence-line.org/2018/02/vse-bude-dobre/
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Если можно, про Егорку ссылку на его болобольство.
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Санкції проти парші, а в Україні все гірше!!!! А головне, курс гривні до рубля тримається (приблизно) на одному рівні вже 10 років.
То проти кого ті санкції?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША введут новые санкции против РФ в ближайшие 30 дней, - глава Минфина Мнучин
 
 
 
 
 
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