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 За прошедшие сутки трое украинских воинов получили ранения. Враг осуществил 5 прицельных обстрелов позиций ВСУ, - штаб АТО

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования пять раз обстреляли позиции ВСУ, в результате чего были ранены трое украинских воинов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"За прошедшие сутки в районе проведения АТО наблюдается продолжающаяся активность российско-оккупационных войск. Агрессор продолжает применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров, нагло нарушая минские соглашения", - сказано в сообщении.

Так, по данным штаба, на луганском направлении захватчики выпустили более десяти мин калибром 120-мм в сторону позиций украинских сил возле Троицкого.

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На донецком направлении враг применил 120-мм минометы в районе Песков. На Приазовье утром, а затем и в обеденное время, противник вел огонь по украинским опорным пунктам вблизи Лебединского. Также, из стрелкового оружия, оккупанты обстреливали защитников Каменки.

"В общем, за минувшие сутки по всей линии соприкосновения агрессор провел 5 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня трое украинских военнослужащих получили ранения", - сообщили в штабе.

За прошедшие сутки трое украинских воинов получили ранения. Враг осуществил 5 прицельных обстрелов позиций ВСУ, - штаб АТО 01

Источник: https://censor.net.ua/n3052663
 
 
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всього лише 5 обстрілів?
а скільки взривів нарахувало обсє, кілька сотень?
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