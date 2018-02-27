 За прошедшие сутки трое украинских воинов получили ранения. Враг осуществил 5 прицельных обстрелов позиций ВСУ, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"За прошедшие сутки в районе проведения АТО наблюдается продолжающаяся активность российско-оккупационных войск. Агрессор продолжает применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров, нагло нарушая минские соглашения", - сказано в сообщении.
Так, по данным штаба, на луганском направлении захватчики выпустили более десяти мин калибром 120-мм в сторону позиций украинских сил возле Троицкого.
На донецком направлении враг применил 120-мм минометы в районе Песков. На Приазовье утром, а затем и в обеденное время, противник вел огонь по украинским опорным пунктам вблизи Лебединского. Также, из стрелкового оружия, оккупанты обстреливали защитников Каменки.
"В общем, за минувшие сутки по всей линии соприкосновения агрессор провел 5 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня трое украинских военнослужащих получили ранения", - сообщили в штабе.
а скільки взривів нарахувало обсє, кілька сотень?