 До вступления в ЕС Сербия должна решить спор с Косово, - председатель Еврокомиссии Юнкер

Выступая после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде Юнкер заявил, что эта балканская страна находится на правильном пути, но ЕС не может принимать новых членов с нерешенными территориальными вопросами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Сербия уже преодолела значительную часть пути в ЕС", - сказал Юнкер 26 февраля, и добавил, что ряд проблем "все еще нужно решать".

Юнкер отметил, в частности, необходимость провести судебную реформу в Сербии и улучшить ситуацию с верховенством закона.

Юнкер посещает Сербию в рамках своего турне по странам Западных Балкан, стремящихся вступить в ЕС на фоне попыток России расширить свое влияние в регионе, особенно в Сербии.

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