Выступая после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде Юнкер заявил, что эта балканская страна находится на правильном пути, но ЕС не может принимать новых членов с нерешенными территориальными вопросами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Сербия уже преодолела значительную часть пути в ЕС", - сказал Юнкер 26 февраля, и добавил, что ряд проблем "все еще нужно решать".
Юнкер отметил, в частности, необходимость провести судебную реформу в Сербии и улучшить ситуацию с верховенством закона.
Юнкер посещает Сербию в рамках своего турне по странам Западных Балкан, стремящихся вступить в ЕС на фоне попыток России расширить свое влияние в регионе, особенно в Сербии.
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Россия в Европу точно не вступает.
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Горіть у пеклі, москалі!
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане поміж ворогами.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Приємного тобі ранку, Джамале!