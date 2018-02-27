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Все про:Сербия (195) Евросоюз (11709) Юнкер (140)

 До вступления в ЕС Сербия должна решить спор с Косово, - председатель Еврокомиссии Юнкер

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Сербия должна решить свой спор с Косово и провести ряд реформ, прежде чем сможет присоединиться к Европейскому союзу.

Выступая после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде Юнкер заявил, что эта балканская страна находится на правильном пути, но ЕС не может принимать новых членов с нерешенными территориальными вопросами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Сербия уже преодолела значительную часть пути в ЕС", - сказал Юнкер 26 февраля, и добавил, что ряд проблем "все еще нужно решать".

Юнкер отметил, в частности, необходимость провести судебную реформу в Сербии и улучшить ситуацию с верховенством закона.

Юнкер посещает Сербию в рамках своего турне по странам Западных Балкан, стремящихся вступить в ЕС на фоне попыток России расширить свое влияние в регионе, особенно в Сербии.

Также читайте: Чтобы вступить в Евросоюз, Сербии нужно нормализовать отношения с Косово, - Могерини о стратегии расширения ЕС

Источник: https://censor.net.ua/n3052661
 
 
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Заставить Сербию урегулировать вопросы с Косово - всё равно, что заставить Россию урегулировать вопросы с Украиной... Это же для сербов - "серпом по яйцам" - у них тот самый "имперский гонор" в отношении "косоваров", что и у "рассеян" в отношении украинцев...
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как бы они нас не заставляли урегулировать вопросы с Крымом и Донбассом.
Россия в Европу точно не вступает.
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На данный момент они поставили на повестку дня другой вопрос. Борьба с коррупцией. Есть ощущение, что даже этот вопрос Украина не в состоянии решить.
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Проблема в тому що боюся ти не зможеш пояснити в чому ж саме полягає та пекельна корупція. Міхо сказав корупція- значить треба повторювати те чарівне слово до теми і просто так.
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;Журналіст; із ;Схем; працює на Коломойського і навіть не приховує цього. Коломойського відлучили від циці.
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Ваш опонент, мабуть, нездатний проводить аналогії - хай більше перечитує "Собаче серце"... Там професор Перображенський дуже гарно сказав про "розруху, яка в головах...", і яку можна перемогти не криками "Геть розруху", а чистячи сараї.... Тут - те ж саме... Корупція щезне, коли кожен з нас перестане "давать"... "Брать" - це вторинне... (колишній однокурсник, що пішов працювать у військову прокуратуру, розповідав: Вів справу стосовно хабарника-кадровика. Під час ознайомлення зі справою, перед направленням до суду, він сказав: "Знаєш, капітан, коли брав перший раз - було ніяково і соромно... На десятий(якщо не давали), було відчуття, що чогось не вистачає..."). Як тільки кожний перестане "давать" - корупція щезне сама собою... Бачите, і слів нових придумувать не треба - все стає і так зрозумілим....
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ахаха, в чем коррупция.. ппц, почитай цензор что-ли, или ты не читатель, а писатель за царя? Вам порох-ло на лицо нассыт, и вы будете говорить роса, та же вата, еслинепутинтокто.
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Ради вступления в ЕС эти вопросы можно и урегулировать мирным путем. Почему бы и нет.
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поднимем вопрос вступления в ес и нам то же скажут, должны быть решены территориальные споры и остановлен конфликт, вдобавок гуглите еще этот критерий "Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств"
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а вы уверены что туда надо вступать? Самое главное процесс! Для вступления, наша власть должна реформировать страну, подогнать ее под стандарты ЕС, а уж если мы выйдем на эти стандарты, не факт что мы захотим вступать. В ЕС есть свои загоны, например "беженцы/иммигранты" не даром В.Британия вышла.
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Украине потом предложат решить спор с Россией по Крыму.
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Добрий ранок, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
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Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане поміж ворогами.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
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Та щось спiваємо, спiваємо, а вороженьки не гинуть... Може щось не те спiваємо?
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Гімн-не пісня. Його виконують, а не співають.
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Давайте всі поставимо Джамалу по лайкові! Я перший!
Приємного тобі ранку, Джамале!
До вступления в ЕС Сербия должна решить спор с Косово, - председатель Еврокомиссии Юнкер - Цензор.НЕТ 121
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Не соромся, друже! Я ж знаю що тобі приємно.
До вступления в ЕС Сербия должна решить спор с Косово, - председатель Еврокомиссии Юнкер - Цензор.НЕТ 2183
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ЕС легализируют Комсово, но криминальная территория в Европе необходима, поэтому её переносят из Сербии в Украину - в лугандон. Как только туда введут миротворцев лугандон превратится в косово. Не верите? Увидите. Если только мы не снесём нынешнюю власть предателей Украины и не дадим развиться европейскому (а я уверен германскому) проекту лугандон-косово.
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"Дедуля номерной внутриМКАДовский", Вы сами себе верите? Или Вас нужно спрашивать, как спрашивают адвокаты своих коллег в перерывах между судебными заседаниями, когда они на суде "пургу гнать" начинают - "Ты дурак? Или за деньги?" Ваша песня "лугандон-косово" - это песня сегодняшнего Путина, его розовая мечта. Это создание второго "Приднестровья"... И к этой "тихарной заподляне" Вы добавляете "припев" - "Если только мы не снесём нынешнюю власть предателей Украины...". Не снесёте, подавитесь... Не снесли армию Украины, "всехпобедители", "ядрёной дубинкой" не напугали, теперь взялись за "подсирание изнутри"?... "Зае...тесь пыль глотать...".
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Верю, что здравый смысл победит, и скоро Сербия станет членом ЕС, после чего начнёт подготовку к вступлению в НАТО
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДо вступления в ЕС Сербия должна решить спор с Косово, - председатель Еврокомиссии Юнкер
 
 
 
 
 
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