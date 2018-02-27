 В Молдове оштрафовали первый телеканал по закону о запрете российской пропаганды

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает российский "Интерфакс".
"Телеканал "РТР-Молдова" включил сюжеты из российских новостей в собственную информационную программу. Хотя телеканал записал собственную подводку к каждому сюжету, она идентична оригинальному тексту на российском телеканале. Тем самым, телеканал ввел в заблуждение телезрителей, выдавая российские новости за собственный информационный продукт", - заявил в ходе заседания совета его председатель Драгош Викол.
1. Молдове нужен такой "патриот, как Путин" - Додон
https://ru.tsn.ua/svit/moldove-nuzhen-takoy-patriot-kak-putin-dodon-1115916.html
2. Додон надеется, что Молдова не станет членом ЕС и НАТО
https://www.rbc.ua/ukr/news/moldova-stanet-chlenom-es-nato-dodon-1519495074.html
Винтовки от Рошен.
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Стрим с Путиным, гимн троллей и знатоки в "Кто? Мы?? Никогда!" (Видео)Цель - занять кресло
президента...
https://censoru.net/25117-strim-s-putinym-gimn-trolley-i-znatoki-v-kto-my-nikogda-video.html