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Все про:Молдова (897) пропаганда (1859)

 В Молдове оштрафовали первый телеканал по закону о запрете российской пропаганды

Координационный совет по телевидению и радио Молдавии оштрафовал телеканал "РТР-Молдова" за нарушение закона о запрете российской пропаганды.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает российский  "Интерфакс".

"Телеканал "РТР-Молдова" включил сюжеты из российских новостей в собственную информационную программу. Хотя телеканал записал собственную подводку к каждому сюжету, она идентична оригинальному тексту на российском телеканале. Тем самым, телеканал ввел в заблуждение телезрителей, выдавая российские новости за собственный информационный продукт", - заявил в ходе заседания совета его председатель Драгош Викол.

Также читайте: В Молдове запретили российскую пропаганду на ТВ

Речь идет о новостных сюжетах, которые освещали производство самоходной гаубицы "Коалиция", снос памятников советским воинам в Польше и президентские выборы в России. Викол подчеркнул, что руководство телеканала неверно интерпретировало положения законодательства и будет находиться под наблюдением специалистов КСТР.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3052660
 
 
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КОли там Додон буде за це вибачатись перед москалями?
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уже начал))
1. Молдове нужен такой "патриот, как Путин" - Додон
https://ru.tsn.ua/svit/moldove-nuzhen-takoy-patriot-kak-putin-dodon-1115916.html

2. Додон надеется, что Молдова не станет членом ЕС и НАТО
https://www.rbc.ua/ukr/news/moldova-stanet-chlenom-es-nato-dodon-1519495074.html
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или такой "патриот" как Порошенко.
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Щоб ще і в Україні заборонили. От Висоцького і Булгакова не чіпайте. То культура. А от наших ківорабиновичів і всяку нечисть, треба заборонити.
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А тим часом збірна України з біатлону збирається їхати в Тюмень на єтап кубку світу .
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Это хорошо.Но надо чтобы уже при втором нарушении отобрали лицензию! Но кроме роSSийских каналов,есть несколько "наших" каналов,которые ведут пророSSийскую пропаганду не хуже своих московских друзей,-они тоже должны быть под микроскопом и при первом шаге влево или вправо отобрать лицензию! Чтобы им стало понятно,если хочешь восхвалять иностранное государство и поливать свою страну,то тебе ничего не мешает это сделать там,в том государстве рядом с такими "красавцами" как Кисельов,Натанзон,Заводчиков,Соловьов и другие "звезды вранья".
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в Україні закон написали ,а рашисти і дальше на всіх каналах на"языке" на українські закони"слово на,,,х,,, й"поклали...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Молдове оштрафовали первый телеканал по закону о запрете российской пропаганды
 
 
 
 
 
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