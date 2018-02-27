 В Молдове оштрафовали первый телеканал по закону о запрете российской пропаганды

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает российский "Интерфакс".

"Телеканал "РТР-Молдова" включил сюжеты из российских новостей в собственную информационную программу. Хотя телеканал записал собственную подводку к каждому сюжету, она идентична оригинальному тексту на российском телеканале. Тем самым, телеканал ввел в заблуждение телезрителей, выдавая российские новости за собственный информационный продукт", - заявил в ходе заседания совета его председатель Драгош Викол.

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Речь идет о новостных сюжетах, которые освещали производство самоходной гаубицы "Коалиция", снос памятников советским воинам в Польше и президентские выборы в России. Викол подчеркнул, что руководство телеканала неверно интерпретировало положения законодательства и будет находиться под наблюдением специалистов КСТР.