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 В Польше может находится до двух миллионов украинцев, - польский министр по гуманитарной помощи и беженцам Кемпа

В Польше могут находиться более 2 миллионов выходцев с Украины.

Такую оценку в беседе с газетой Super Express назвала министр по гуманитарной помощи и делам беженцев Польши Беата Кемпа, передает Цензор.НЕТ.

"По нашим оценкам, украинцев в Польше уже может быть больше 2 миллионов. Конечно, многие из них здесь в связи с конфликтом на Украине", - ответила Кемпа.

Она подчеркнула, что благодаря украинцам показатель безработицы в Польше снизился до минимального уровня. "Они ответственно работают", - добавила министр.

Также смотрите: Польские полицейские открыли огонь по нетрезвым заробитчанам из Грузии и Украины. ФОТО

При этом Кемпа отметила, что Польша не согласится на "неправильные коды памяти" украинцев. "Возьмем случаи в пяти восточных провинциях Второй Речи Посполитой (ныне эти территории входят в состав Украины) и [Волынскую] резню, которая там происходила. Я не могу себе представить, что польское государство примет славу этих преступников! Это был геноцид", - сообщила Кемпа.

Источник: https://censor.net.ua/n3052659
 
 
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Государство должно сделать всё чтобы люди начинали возвращаться, нужно сделать как в Израиле чтобы дети, внуки и правнуки украинцев проживающих сейчас по всему миру имели возможность вернуться на родную землю и получить гражданство.
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По крайней мере этим ,что сейчас у власти по барабану наши простолюдины-граждане , они как раз скорее кому то другому, больше помогут,не удивлюсь если даже больше скажем сирийцам , чем своим гражданам, проанализируйте кто у власти был и есть и всё станет понятно
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ps Если не еврей то ,бандит или бывший коммуняка, вот весь суповой набор наших так сказать начальников
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Так больше никаких идейных нет. Где их брать?
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А что делает польское правительство ,чтобы поляки возвращались в Польшу? Расскажи....интересно послушать.
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Да уж. Лучше бі польский министр рассказал сколько поляков трудится в Германии и Англии.
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"Она подчеркнула, что благодаря украинцам показатель безработицы в Польше снизился до минимального уровня. "Они ответственно работают", - добавила министр Источник: https://censor.net.ua/n3052659"
Их Саакашвилли угостил? Как может уменьшиться показатель безработицы от притока рабочей силы? И какое отношение вообще имеют наши заробитчане к польской безработице. Я смотрю, у поляков веселых людей в правительстве хватает!
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Безработица уменьшается когда увеличивается число рабочих мест, а не увеличивается приток рабочих рук! Кроме того, не слышал о том, что наши безработные регистрируются в Польше.

Просто представьте, что все 2млн вернутся назад в Украину. Безработица у нас уменьшится от этого?
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Деяким мозочкам важко осягнути той простий факт, що як попит породжує пропозицію, так і пропозиція породжує попит.
Польський підприємець, який тепер має доступ до дуже значного надлишку трудових ресурсів - розширює бізнес, організовує нові виробництва, має змогу підписувати більш масштабні контракти. В цій ситуації поряд з кваліфікованими працівниками знаходиться більше роботи і для тих громадян Польщі, кому раніше було нелегко влаштуватися на роботу - студентів, інвалідів, людей вище середнього віку, людей, які шукали роботу "на пів ставки" тощо. Бо в умовах зростання бізнесів потрібно все більше прибиральників, сторожів, касирів, кур'єрів і т.д.
Крім того, в Польщі майже немає "чорного" чи "сірого" ринку. В усякому разі, він в десятки раз менший українського. Це означає, що фактично платять податки всі. А низький рівень корупції дозволяє державі скеровувати ці кошти на дуже потрібні цілі: поліпшення інфраструктури, програми соціальної опіки. І в ці сфери також потрібні люди - некваліфікована робоча сила, тобто робітники фізичної праці, соціальні працівники і т.д.
А над всім цим стоїть Держава, яка НЕ ДОЗВОЛЯЄ працедавцю платити жодній людині менше 16 000 гривень на місяць, і НЕ ДОЗВОЛЯЄ залишити людину без медичної страховки ("безкоштовної медицини") тощо.
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Шановний, це все пуста теорія. На практиці, ви маєте знати скільки поляків виїхало працювати за кордон, і українці просто зайняли їх робочі місця, не створюючи нового обсягу робот. І останні роки поляки ще більш масово виїжджають за кордон, тому що наприклад молодой поляк без освіти не піде працювати на стройку, тому що там працюють самі українці за копійки, і він не буде працювати за таку ціну, краще поїде в ту ж Німеччину.
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Немає чорного чи сірого ринку? Ты серьезно? Да наших там официальных рабочих можно по пальцам пересчитать! Не хотят Ваши платить за нас налоги! Наши и хотят устраиваться официально, но нельзя - дорого. Так что бред о низкой коррупции и честности поляков - это для внутреннего употребления.
А то, что расписал ты - это ложь от начала и до конца. Большинство мелких фирм пытаются взять на работу как раз наших, причем не оформленных официально - с ними проще. Они вашим конкуренцию составляют, а не места рабочие создают.
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Это на цензоре веселые...точней тупые сидят. Придурок ,половина поляков работают по Европе в более богатых странах. Отсюда и безработица была. Украинцы заменили поляков.
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Наверное я тоже тупой, но всегда считал, что безработица - это когда рабочих мест не хватает. Поляки уехали в богатые страны - предложений на рынке труда как раз стало больше, а не наоборот.
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Не обращайте внимания - это местный неадекват. Думать нечем, зато оскорбить - всегда пожалуйста.
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"Наверное я тоже..."
Ваше предположение правильное. В Польше может находится до двух миллионов украинцев, - польский министр по гуманитарной помощи и беженцам Кемпа - Цензор.НЕТ 6517
Почему? Потому что когда из фирмы, где работало 40 человек, 15 лучших уехало за границу - то фирма часто закрывается. И оставшихся 25 теряют работу, пополняя ряды местных безработных.
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Ну да вижу... Один только что отписался)). Дятел, когда выезжают безработные, безработица уменьшается. Так как рабочие места они с собой не забирают. Наши в Польше и работают, потому что там полно рабочих мест. Кроме того, именно из-за притока наших средняя зарплата в Польше низкая. Соответственно многим полякам уже проще пожить на пособие, чем копейки зарабатывать на производстве. Работать некому и безработица - это разные понятия. Усек, экономист.
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Поц , поляки работают в Европе и по всему миру. И там нет таких дурачков ,как ты , которые кричат ПОРОШЕНКО виноват. Короче....шабаш зрадоботов как всегда в разгаре.
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Я без сопливых это знаю. Да и Порошенко ни в чем не обвинял, придурок. Как это связано с тем, что написал я? Мозгов не хватает понять? В Польше работать уже давно смысла нет - в Киеве можно получать больше ну или по крайней мере столько же.
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А кто тебе сказал ,что туда киевляне едут?. Там из твоей жмеренки работают.
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В Польше от 3 до 13 процентов официальная безработица.
Вот интересно, где это тут полно рабочих мест.
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Все относительно. В сравнении с нами - полно. Я никогда не писал, что в Польше хорошо. Хотя бесспорно лучше чем у нас. Все знакомые уже вернулись - слишком большая конкуренция на рынке труда и как следствие - низкие заработки.
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И если почитаете внимательно, то я об этом и писал. Приток наших работников к вам уж никак не способствует снижению безработицы. Наоборот, мы конкурируем с местными.
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Дэвушка, скоро украинцы вытеснят всех ваших сноболюбивых и завзятых к берегам ирландии. Украина вам поможет. Готовьтесь к переименованию в Бандерстан и благодарите за это не Бандеру, а Петюню В Польше может находится до двух миллионов украинцев, - польский министр по гуманитарной помощи и беженцам Кемпа - Цензор.НЕТ 4510
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Совсем не давно лимон с лихуем теперь около двух растут как грибы после осеннего тёплого дождя с такими темпами мы обгоним китайцев в рашеНу а что в натуре здесь делать преимущественно молодым людям, если государство на них насрало работы с достойной оплатой мизер и так далее, не все же хотят идти сторажами в гаражный кооператив или пистолетчиками на заправку за минималку и т п , а тем более хорошие места в дефиците и заполнены наперёд и папа козырь тоже далеко не у всех
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Скористалися гаслом ..баригі .. В Польше может находится до двух миллионов украинцев, - польский министр по гуманитарной помощи и беженцам Кемпа - Цензор.НЕТ 9457
.!В Польше может находится до двух миллионов украинцев, - польский министр по гуманитарной помощи и беженцам Кемпа - Цензор.НЕТ 9601...
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уже можно захватить)))
каждый десятый по любому умеет держать оружие
половина знают тактику и медецину, умеют управлять спецтранспортом
много имеют навыки уличной войны
на месте ляхов я бы задумался)))
пенсионеры туда не поехали))
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Это вы задумайтесь. Кто будет кормить ваших пенсов, если трудоспособное население уносит ноги? Останутся пиоэнеры, пенсионэры и инвалиды. Даже Пэтя и тот после прэзидентского срока свалит. Прийдут на его место другие еще не нажравшиеся политики, такие как Люшко. Так шо кормите их, кормите. Смотрите ноги не протяните.
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ты читать умеешь?
там у меня где то стоит знак ?
кто тебя спрашивал ?
оно знает сидячи хз где
шо и как сдесь
ти украинец?
из Украины???
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Конечно знаю. А вы знаете для чего существуют знаки препинапия?
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Завтра ждите опровержение главного кацапа Климки. Низзззззззззззззяяяяяяяяя такое говорить!
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"Но, по ее словaм, украинцы (!!!) #должны принять во внимание, что Польша не согласится на " неправильные коды памяти (!!!)". "Возьмем случаи в пяти восточных провинциях Второй Речи Посполитой и резню, которая там происходила. Я не могу себе представить, что польское государство примет славу этих преступников (!!!) ( громадян #Польщі до речі. Гітлер також починав з того що звинувачував своїх співгромадян євреїв у всіх гріхах. До того ж і громадяни Польщі польської національності в Польщі які є більшістю вбивали поляків української меншості не менш масово. Приклад село Сагринь ) ! Это был геноцид (!!!)", - сказала министр по вопросам гуманитарной помощи и беженцев Польши Беата Кемпа
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Коли кількість українців у Польщі перевищить 40 мільйонів...
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Як я її розумію. Ценор такий же Тамбов в коментарях.
Причому як в російській так і в українській версіях.

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після революції гідності протягом року була можливість зламати систему, але після того як припинилася мусорна люстрація - все зупинилося.
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чому такі бідні - бо дурні, а чому дурні - бо такі бідні
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>> В Польше может находится до двух миллионов украинцев

То есть, конкретную цифру никто не знает?
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А в Великой Британии находится до 2 млн выходцев из Польши
в Штатах итого больше
И все они там находятся из за событий в Польше
И ЧТО С ЭТОГО ????
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Вот только Пенсионный Фонд Польши наполняют Украинцы, А Пенсионный Фонд Украины наполняется кредитами. А ТАК, НИЧЕГО... С ЭТОГО...
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, , если в отношениях польша-украина появляются негаразды-проблемы , я считаю неправа украинская , наша сторона , , почему ? , , потому что польша -- флагман американской политики в европе , быстроразвивающаяся ( нам на зависть ))) страна , , и разруливать , компромисить обязаны наши дипломаты / депутаты и прочие дармоеды , , иной раз промолчать , про бандеру и прочих пилсудских ,,,
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А не много ли вы терпите, позволяя себя опускать всё ниже? Кроме Вятровича смотрю и некому адекватно ответить. Но это мизер, по сравнению с уважающими своих граждан, странами.
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, вот из-за придурков вятровичей , и иже с ними , Украина и в конфронтации со всеми соседями , , а треба буты хитрыми , , лавировать , а не переть напролом ,,,
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Когда-то Лёня Кучма делал обнимашечки и чмоки-чмоки с Борюсиком Ельциным (50$ за 1000 куб.м к тому обязывало) и мы умиленно верили: Украина и Россия - братушки на век. Не долго музычка играла... И польские каверзы с наездами - не забавы ради. Пойдет так дальше - некоторые западные области станут восточными воеводствами. Для обывателя нетакая уж и разница между "Ще не вмерла України..." и "Ежче Полска не згинелла...", ему жить хочется, а не выживать.
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Пенсионному Фонду Украины - ПРИВЕТ ИЗ КРАКОВА!
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Ну и что. 2миллиона в Польше? Ничего нового.

Чем более на запад лежит страна, тем более она развита (во всех отношениях).
Так сложилось исторически.
Из Польши едут на запад, из Восточной Германии тоже уезжают.
А вся Европа- совсем недавно- поголовно валила в США.
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Только идиоты или ограниченные люди не замечают реформ в Украине, - Мингарелли -------------Оказывается, это 2 миллиона идиотов в Польше...
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Поляки уезжают с Польши не потому,что безработица и рабочих мест не хватает,как утверждает Gar,а потому ,что их не устраивают з.п.и они ищут больше.На их место приезжают украинцы.Если б не было рабочих мест-и украинцы б не работали.Граждане ЕС могут свободно перемещаться по миру и искать,где лучше,А нам остаються обьедки,то,что другим не нужно.Но и этому большинство рады,т.к.в своей стране люди никому не нужны и заработать могут только высококвалифицированные спецы и преимущественно в Киеве .
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Польше может находится до двух миллионов украинцев, - польский министр по гуманитарной помощи и беженцам Кемпа
 
 
 
 
 
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