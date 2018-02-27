 В Польше может находится до двух миллионов украинцев, - польский министр по гуманитарной помощи и беженцам Кемпа

Такую оценку в беседе с газетой Super Express назвала министр по гуманитарной помощи и делам беженцев Польши Беата Кемпа, передает Цензор.НЕТ.
"По нашим оценкам, украинцев в Польше уже может быть больше 2 миллионов. Конечно, многие из них здесь в связи с конфликтом на Украине", - ответила Кемпа.
Она подчеркнула, что благодаря украинцам показатель безработицы в Польше снизился до минимального уровня. "Они ответственно работают", - добавила министр.
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При этом Кемпа отметила, что Польша не согласится на "неправильные коды памяти" украинцев. "Возьмем случаи в пяти восточных провинциях Второй Речи Посполитой (ныне эти территории входят в состав Украины) и [Волынскую] резню, которая там происходила. Я не могу себе представить, что польское государство примет славу этих преступников! Это был геноцид", - сообщила Кемпа.Источник: https://censor.net.ua/n3052659
Их Саакашвилли угостил? Как может уменьшиться показатель безработицы от притока рабочей силы? И какое отношение вообще имеют наши заробитчане к польской безработице. Я смотрю, у поляков веселых людей в правительстве хватает!
Просто представьте, что все 2млн вернутся назад в Украину. Безработица у нас уменьшится от этого?
Польський підприємець, який тепер має доступ до дуже значного надлишку трудових ресурсів - розширює бізнес, організовує нові виробництва, має змогу підписувати більш масштабні контракти. В цій ситуації поряд з кваліфікованими працівниками знаходиться більше роботи і для тих громадян Польщі, кому раніше було нелегко влаштуватися на роботу - студентів, інвалідів, людей вище середнього віку, людей, які шукали роботу "на пів ставки" тощо. Бо в умовах зростання бізнесів потрібно все більше прибиральників, сторожів, касирів, кур'єрів і т.д.
Крім того, в Польщі майже немає "чорного" чи "сірого" ринку. В усякому разі, він в десятки раз менший українського. Це означає, що фактично платять податки всі. А низький рівень корупції дозволяє державі скеровувати ці кошти на дуже потрібні цілі: поліпшення інфраструктури, програми соціальної опіки. І в ці сфери також потрібні люди - некваліфікована робоча сила, тобто робітники фізичної праці, соціальні працівники і т.д.
А над всім цим стоїть Держава, яка НЕ ДОЗВОЛЯЄ працедавцю платити жодній людині менше 16 000 гривень на місяць, і НЕ ДОЗВОЛЯЄ залишити людину без медичної страховки ("безкоштовної медицини") тощо.
А то, что расписал ты - это ложь от начала и до конца. Большинство мелких фирм пытаются взять на работу как раз наших, причем не оформленных официально - с ними проще. Они вашим конкуренцию составляют, а не места рабочие создают.
Ваше предположение правильное.
Почему? Потому что когда из фирмы, где работало 40 человек, 15 лучших уехало за границу - то фирма часто закрывается. И оставшихся 25 теряют работу, пополняя ряды местных безработных.
Вот интересно, где это тут полно рабочих мест.
.!...
https://www.youtube.com/watch?v=p2TlxIYOGOo
каждый десятый по любому умеет держать оружие
половина знают тактику и медецину, умеют управлять спецтранспортом
много имеют навыки уличной войны
на месте ляхов я бы задумался)))
пенсионеры туда не поехали))
там у меня где то стоит знак ?
кто тебя спрашивал ?
оно знает сидячи хз где
шо и как сдесь
ти украинец?
из Украины???
Причому як в російській так і в українській версіях.
чому такі бідні - бо дурні, а чому дурні - бо такі бідні
То есть, конкретную цифру никто не знает?
в Штатах итого больше
И все они там находятся из за событий в Польше
И ЧТО С ЭТОГО ????
Чем более на запад лежит страна, тем более она развита (во всех отношениях).
Так сложилось исторически.
Из Польши едут на запад, из Восточной Германии тоже уезжают.
А вся Европа- совсем недавно- поголовно валила в США.