 В Польше может находится до двух миллионов украинцев, - польский министр по гуманитарной помощи и беженцам Кемпа

Такую оценку в беседе с газетой Super Express назвала министр по гуманитарной помощи и делам беженцев Польши Беата Кемпа, передает Цензор.НЕТ.

"По нашим оценкам, украинцев в Польше уже может быть больше 2 миллионов. Конечно, многие из них здесь в связи с конфликтом на Украине", - ответила Кемпа.

Она подчеркнула, что благодаря украинцам показатель безработицы в Польше снизился до минимального уровня. "Они ответственно работают", - добавила министр.

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При этом Кемпа отметила, что Польша не согласится на "неправильные коды памяти" украинцев. "Возьмем случаи в пяти восточных провинциях Второй Речи Посполитой (ныне эти территории входят в состав Украины) и [Волынскую] резню, которая там происходила. Я не могу себе представить, что польское государство примет славу этих преступников! Это был геноцид", - сообщила Кемпа.