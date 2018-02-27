 Репрессии в оккупированном Крыму не прекращаются, а набирают силу, - Умеров

Как передает Цензор.НЕТ об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.

"Четыре года назад произошел беспрецедентный случай, когда одно государство аннексировало территорию другого государства и на этой территории установила такой режим, который с полной ответственностью можно назвать "военным террором" относительно нелояльных. И этот террор не останавливается, он только набирает обороты", - сказал он.

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Умеров добавил: "И я думаю, что Путин после того, как победит на выборах, а это будет его последний срок, будет расправляться Не менее жестоко, как это делал до выборов. До выборов у него еще есть основания быть осторожным, а после - таких "тормозов" не будет.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа отметил, что необходимо дожать Россию, чтобы она вернула Крым.

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"Необходимо лечить само заболевание, то есть аннексию Крыма. Необходимо дожать РФ, чтобы она вернула Крым. Для этого необходимо, чтобы Украина приложила еще больше усилий, чем сейчас, для решения этого вопроса", - подчеркнул он.

Что касается международных организаций, добавил Умеров, то "мир и Европа должны усиливать санкции настолько, чтобы они оказались действующими, чтобы РФ стояла перед выбором - ей придется развалиться, придется вернуть Крым и часть Донецкой и Луганской областей".

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