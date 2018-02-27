 Репрессии в оккупированном Крыму не прекращаются, а набирают силу, - Умеров

Как передает Цензор.НЕТ об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.
"Четыре года назад произошел беспрецедентный случай, когда одно государство аннексировало территорию другого государства и на этой территории установила такой режим, который с полной ответственностью можно назвать "военным террором" относительно нелояльных. И этот террор не останавливается, он только набирает обороты", - сказал он.
Умеров добавил: "И я думаю, что Путин после того, как победит на выборах, а это будет его последний срок, будет расправляться Не менее жестоко, как это делал до выборов. До выборов у него еще есть основания быть осторожным, а после - таких "тормозов" не будет.
Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа отметил, что необходимо дожать Россию, чтобы она вернула Крым.
"Необходимо лечить само заболевание, то есть аннексию Крыма. Необходимо дожать РФ, чтобы она вернула Крым. Для этого необходимо, чтобы Украина приложила еще больше усилий, чем сейчас, для решения этого вопроса", - подчеркнул он.
Что касается международных организаций, добавил Умеров, то "мир и Европа должны усиливать санкции настолько, чтобы они оказались действующими, чтобы РФ стояла перед выбором - ей придется развалиться, придется вернуть Крым и часть Донецкой и Луганской областей".