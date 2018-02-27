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 Общество
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 Репрессии в оккупированном Крыму не прекращаются, а набирают силу, - Умеров

Политические репрессии в Крыму не прекращаются, а только набирают обороты.

Как передает Цензор.НЕТ об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.

"Четыре года назад произошел беспрецедентный случай, когда одно государство аннексировало территорию другого государства и на этой территории установила такой режим, который с полной ответственностью можно назвать "военным террором" относительно нелояльных. И этот террор не останавливается, он только набирает обороты", - сказал он.

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Умеров добавил: "И я думаю, что Путин после того, как победит на выборах, а это будет его последний срок, будет расправляться Не менее жестоко, как это делал до выборов. До выборов у него еще есть основания быть осторожным, а после - таких "тормозов" не будет.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа отметил, что необходимо дожать Россию, чтобы она вернула Крым.

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"Необходимо лечить само заболевание, то есть аннексию Крыма. Необходимо дожать РФ, чтобы она вернула Крым. Для этого необходимо, чтобы Украина приложила еще больше усилий, чем сейчас, для решения этого вопроса", - подчеркнул он.

Что касается международных организаций, добавил Умеров, то "мир и Европа должны усиливать санкции настолько, чтобы они оказались действующими, чтобы РФ стояла перед выбором - ей придется развалиться, придется вернуть Крым и часть Донецкой и Луганской областей".

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Источник: https://censor.net.ua/n3052658
 
 
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НУ ТАК КУЧМА С ПРОШЕНИЯ И АМЕРИКИ, И РОССИИ, И ВЕЛИКОБРИТАНИИ НЕБРИТОЙ, ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ СДАЛ !!! А ВОТ УРАН ОНИ ТАК ПРОСТО НЕ ЗАБЕРУТ И ПОРА НАМ ИМ ЗАНЯТСЯ ВСЕМ ВМЕСТЕ НЕ ЖАЛЕЯ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ !!! НА СЧАСТЬЕ ПОКОЛЕНИЯМ !!!
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умеров не хорошо просто наблюдать как страдает твой народ от репрессий а ну хватить болтать бери в руки оружие подымай народ и освобождай родину от агрессора......
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какое оружие насмешил только болтать умеет .кишка тонка.знает что оружие в жопу засунут
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Добром, эта так называемая Крым Наш не кончится...Щось має бути?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРепрессии в оккупированном Крыму не прекращаются, а набирают силу, - Умеров
 
 
 
 
 
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