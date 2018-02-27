 Казахстан в 2025-м переведет казахский язык с кириллицы на латиницу

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает официальный сайт главы республики.
"В то же время нельзя ущемлять права граждан в этом вопросе. Необходимо предусматривать для них возможность синхронного перевода", - сказал Назарбаев.
Он подчеркнул, что по мере перехода государственного языка на латинскую графику необходимо заняться повышением его статуса. В частности, Назарбаев поручил привлекать к патриотическому воспитанию молодежи казахстанские телеканалы и создателей сериалов, а также усовершенствовать методику преподавания языка.
Казахский язык планируется полностью перевести с кириллицы на латиницу к 2025 году, об этом Назарбаев объявил в апреле 2017-го. Президент пояснил, что это необходимо для развития государственного языка, "модернизации" общества и облегчения коммуникации с внешним миром.
Позже Назарбаев пообещал, что граждане республики будут использовать кириллицу и не забудут русский язык и русскую культуру. "Через русский язык мы изучали мировую культуру, и он всегда с нами останется", — сказал он.
В Казахстане, а также среди казахов, проживающих в республиках бывшего СССР, в настоящее время используется казахский кириллический алфавит. Латиницу используют некоторые казахские диаспоры за рубежом (в частности, в Турции). В КНР и ряде других стран казахские общины используют арабское письмо.
соплей и визга кацапов про рузафобию и казахобендеровцев как раз нет и не будет, до тех пор пока Казахстан в мутном союзе и в одкб, и пока рузке ыязык у них официальный государственный
поэтому пусть со своим языком делают что хотят, хоть на иероглифы переводят, кацапов это все устраивает- пусть детки поиграются, почувствуют свою самостоятельность)
Они завоют, в том случае- если рузке ыязык перестанет быть государственным в Казахстане
а так, казахи для них местные аборигены, которые если хотят, то пусть говорят пофигу на каком языке- им лишь бы рузке был ,что бы не учить казахский
Все это мы уже проходили- когда вата боялась украинского, просто потому что не хотела его учить, как до сих пор в Прибалтике, полно неграждан лингвоинвалидов
но с другой стороны- они очень не скоро уберут кацапский из списка государственных, если сделают это вообще, поэтому сам рузке по себе, просто так не вымрет
Чем дольше затягивать с такими вещами- тем сложнее потом будет уходить от них, я имею ввиду, что я даже не представляю, что может начаться, какие начнутся волнения, если те же Казахстан и Беларусь уберут рузке из списка государственных (просто уберут, не запретят, а просто уберут)- так как у них это уже все запущенно
Любые более менее значимые должности в государстве занимаются представителями "старшего жуза" - родоплеменного объединения, нынешний президент Казахстана тоже представитель старшего жуза. Кроме того, казахи сильно не уважают человека, который ничего не знает про своих предков минимум до седьмого колена, а это явно не про рузькепонаехавших , в основном во времена освоения целины. А в Казахстане довольно большое количество чингизидов - прямых потомков Чингисхана, которые знают и выводят свою родословную от четырех сыновей Чингисхана.
Кроме того, нужно учитывать салафитов в западном Казахстане, где понаехавшие используются государством скорее в качестве громоотвода для радикалов, чем оно хоть как-то пытается их защитить.
Поэтому русский государственный в Казахстане - это такой реверанс в сторону России, чтобы её не дразнить лишний раз. Но в Астане или Алматы нередки случаи, когда, если ты по-русски обращаешься, тебе делают невозмутимое лицо "твоя моя не понимай". Сталкивался с этим неоднократно.
1. В Республике Казахстан государственным является казахский язык.
2. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.
Пока московия существует в своих границах, в в казахстане лояльный президент (уже очень старый) - москальска мова будет, но реактивные процессы на кацапии уже начались, пока точечно, но ухудшение соц экономич ситуации, всвязи с санкциями и рядом других процессов неизбежно приведут к внутр взрыву. Пока им удалось тушить пламя пажара, поджигая пожары вокруг себя, в Грузии, Украине и Сирии, отправляя туда самы последний биомусор, но это лишь дало им немного больше времени, но не отменило неизбежного. А вот реакция мирового бизнеса и властьимущих - скорее всего ускорили необратимые процессы.
такой колос на глинянных ногах не должен существовать, если не может быть конкурентным другим странам, а значит закономерно и эволюционно, как и было со всеми империями, распадется на мелкие образования и вот тогда каждое гос-во, как и казахстан, смогу навязать меньшинствам свои условия, в том числе и в языковых вопросах.
Тот же Кыргызстан - сделал это еще в 90х. Все руське уехали сразу учиться на кацапию, потому что в Кыргызии нужно было знать язык, что бы учится. Многие московиты и остались там, куда уехали. То же и казахстан ждет...
Бачать дідусь прив'язав москаля до дерева і пиляє пилкою.
-Та чи пан не має фузеї чи штурмгевера?
-Та ні, пан має і фузею і штурмгевера, але пан має ще час і натхненя!
сами в говне своем тонуть будете
Цензор також нагадує Тамбов
А стосовно Лавини - то це вже фактично і не Київ. Там Коцюбинське и Ірпінь під боком, а саме там найбільше квартир купили переселенці із Донбасу. Через них, до речі, за кілька років населення Ірпіня виросло удвічі.