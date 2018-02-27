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Все про:Казахстан (364) латиница (7)

 Казахстан в 2025-м переведет казахский язык с кириллицы на латиницу

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил парламенту и правительству страны перейти на казахский язык. Об этом он заявил на встрече с министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает официальный сайт главы республики.

"В то же время нельзя ущемлять права граждан в этом вопросе. Необходимо предусматривать для них возможность синхронного перевода", - сказал Назарбаев.

Он подчеркнул, что по мере перехода государственного языка на латинскую графику необходимо заняться повышением его статуса. В частности, Назарбаев поручил привлекать к патриотическому воспитанию молодежи казахстанские телеканалы и создателей сериалов, а также усовершенствовать методику преподавания языка.

 Также читайте: Назарбаев подписал указ о переводе казахского алфавита на латиницу

Казахский язык планируется полностью перевести с кириллицы на латиницу к 2025 году, об этом Назарбаев объявил в апреле 2017-го. Президент пояснил, что это необходимо для развития государственного языка, "модернизации" общества и облегчения коммуникации с внешним миром.

Позже Назарбаев пообещал, что граждане республики будут использовать кириллицу и не забудут русский язык и русскую культуру. "Через русский язык мы изучали мировую культуру, и он всегда с нами останется", — сказал он.

В Казахстане, а также среди казахов, проживающих в республиках бывшего СССР, в настоящее время используется казахский кириллический алфавит. Латиницу используют некоторые казахские диаспоры за рубежом (в частности, в Турции). В КНР и ряде других стран казахские общины используют арабское письмо.

Источник: https://censor.net.ua/n3052657
 
 
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Знову русафобія і рузьгє ізик прищємляють! Казахстан в 2025-м переведет казахский язык с кириллицы на латиницу - Цензор.НЕТ 3833
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как раз нет
соплей и визга кацапов про рузафобию и казахобендеровцев как раз нет и не будет, до тех пор пока Казахстан в мутном союзе и в одкб, и пока рузке ыязык у них официальный государственный
поэтому пусть со своим языком делают что хотят, хоть на иероглифы переводят, кацапов это все устраивает- пусть детки поиграются, почувствуют свою самостоятельность)
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Північний Казахстан взвиє відразу, коли до нього дойде що то не жарт. Бо північний Казахстан - то накшталт нашлго лугандону з переселеними "рузьге".
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Северному Казахстану похрену на какой алфавит переведут казахский язык- хоть на иероглифи, так это самый русскоязычный регион страны[6].
Они завоют, в том случае- если рузке ыязык перестанет быть государственным в Казахстане
а так, казахи для них местные аборигены, которые если хотят, то пусть говорят пофигу на каком языке- им лишь бы рузке был ,что бы не учить казахский
Все это мы уже проходили- когда вата боялась украинского, просто потому что не хотела его учить, как до сих пор в Прибалтике, полно неграждан лингвоинвалидов
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Але це справа двох поколінь і рузьге там вимре. Хто поїде, хто оказахчиться. Але, саме важливе, самі казаги відгородяться від узькогоміра мовним кордоном.
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ну с этой стороны да, без вопросов- казахский язык больше будет отдаляться от кацапского

но с другой стороны- они очень не скоро уберут кацапский из списка государственных, если сделают это вообще, поэтому сам рузке по себе, просто так не вымрет

Чем дольше затягивать с такими вещами- тем сложнее потом будет уходить от них, я имею ввиду, что я даже не представляю, что может начаться, какие начнутся волнения, если те же Казахстан и Беларусь уберут рузке из списка государственных (просто уберут, не запретят, а просто уберут)- так как у них это уже все запущенно
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Самі - ні. Але до цього вже зробили перший крок, щоб допомогти
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сори, но я не вижу взаимосвязи между отменой рузке ыязыка как государственного, и с тем что "местные аборигены" решили изменить алфавит своего языка- рузкегАвАрящей челюсти на это глубоко наплевать, пока у нее есть государственный рузке ыязык
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В Казахстане во многих сферах рузкегаварящие низведены до состояния таджиков ( реально казахи к ним относятся так же, как к таджикам, с некоторой долей превосходства)
Любые более менее значимые должности в государстве занимаются представителями "старшего жуза" - родоплеменного объединения, нынешний президент Казахстана тоже представитель старшего жуза. Кроме того, казахи сильно не уважают человека, который ничего не знает про своих предков минимум до седьмого колена, а это явно не про рузькепонаехавших , в основном во времена освоения целины. А в Казахстане довольно большое количество чингизидов - прямых потомков Чингисхана, которые знают и выводят свою родословную от четырех сыновей Чингисхана.
Кроме того, нужно учитывать салафитов в западном Казахстане, где понаехавшие используются государством скорее в качестве громоотвода для радикалов, чем оно хоть как-то пытается их защитить.
Поэтому русский государственный в Казахстане - это такой реверанс в сторону России, чтобы её не дразнить лишний раз. Но в Астане или Алматы нередки случаи, когда, если ты по-русски обращаешься, тебе делают невозмутимое лицо "твоя моя не понимай". Сталкивался с этим неоднократно.
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Русский язык в Казахстане не государственный.
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Никакой Лугандона в северном Казахстане изнутри невозможен. Там казахи в 90-е годы сильно русским и немцам ряды прорядили. А вот извне - вполне возможен. Но то пуйло будет решать - от Назарбаева это никак не зависит...
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Во-во... Особенно - Уральская область... Был там в 90-е, так мне местные "казаки" с гордостью показывали место на р. Урал, где они отстреливали "кайсаков", которые пригоняли скот поить, на противоположном берегу... Тогда там даже многие казахи (особенно, молодёжь), своего языка не знали, просили. чтобы с ними на русском говорили (был свидетелем нескольких подобных конфликтов - вплоть до мордобития "русскоязычных" казахов представителями "Белой руки" - аналога нашего УНА-УНСО в её раннем проявлении).
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Статья 7
1. В Республике Казахстан государственным является казахский язык.
2. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.
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тут в германии полно казахских немцев. Все выучили нем иначе ждала судьба уборщика туалетов других уборщиков, которые язык знают. Их дети практически не говорят на москальском, а понимают с трудом. Еще поколение и дети тех детей и знать не будут. что есть какой то там так называемый русский...
Пока московия существует в своих границах, в в казахстане лояльный президент (уже очень старый) - москальска мова будет, но реактивные процессы на кацапии уже начались, пока точечно, но ухудшение соц экономич ситуации, всвязи с санкциями и рядом других процессов неизбежно приведут к внутр взрыву. Пока им удалось тушить пламя пажара, поджигая пожары вокруг себя, в Грузии, Украине и Сирии, отправляя туда самы последний биомусор, но это лишь дало им немного больше времени, но не отменило неизбежного. А вот реакция мирового бизнеса и властьимущих - скорее всего ускорили необратимые процессы.
такой колос на глинянных ногах не должен существовать, если не может быть конкурентным другим странам, а значит закономерно и эволюционно, как и было со всеми империями, распадется на мелкие образования и вот тогда каждое гос-во, как и казахстан, смогу навязать меньшинствам свои условия, в том числе и в языковых вопросах.
Тот же Кыргызстан - сделал это еще в 90х. Все руське уехали сразу учиться на кацапию, потому что в Кыргызии нужно было знать язык, что бы учится. Многие московиты и остались там, куда уехали. То же и казахстан ждет...
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И нам надо, причем, и украинский, и русский (!).
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в нас , на такі речі , немає свого Назарбаєва ...
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1946 рік. Галиччина. Йдуть лісом двоє хлопів.
Бачать дідусь прив'язав москаля до дерева і пиляє пилкою.
-Та чи пан не має фузеї чи штурмгевера?
-Та ні, пан має і фузею і штурмгевера, але пан має ще час і натхненя!
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Туреччина теж у свій час вирішила перейти на латиницю і час підтвердив цей вибір. Для Казахстану тепер вибрати латиницю значно легше.
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Не факт. Узбекистан перешёл на латиницу лет 20 назад, и до сих пор латиница не пользуется популярностью.
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Специально перевожу для пукенда на его рузьский язык - ми папафила мучила пипу. Наслаждайтесь Казахстан в 2025-м переведет казахский язык с кириллицы на латиницу - Цензор.НЕТ 789
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ну шо кацапы доигрались?все от вас уходят...упыри изгойные
сами в говне своем тонуть будете Казахстан в 2025-м переведет казахский язык с кириллицы на латиницу - Цензор.НЕТ 1311
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Так выглядит слово морковь на латинице. Мне нравится! ахахахаа


Казахстан в 2025-м переведет казахский язык с кириллицы на латиницу - Цензор.НЕТ 5878
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Нам тоже нужно переходить на латиницу. Чем дальше от рашки- тем лучше
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як я її розумію.
Цензор також нагадує Тамбов

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Ну насправді вона перебільшує. Я народився і виріс у Києві у українськомовній сім"ї, дружина також українськомовна, мабуть десь 70-75% друзі українськомовні або перейшли на українську в останні роки. Може це так у середовищі інтелігенції, але от у мене саме така ситуація.

А стосовно Лавини - то це вже фактично і не Київ. Там Коцюбинське и Ірпінь під боком, а саме там найбільше квартир купили переселенці із Донбасу. Через них, до речі, за кілька років населення Ірпіня виросло удвічі.
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Отжиж биндеровцы. Опять ущемляют русскочелюстных.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКазахстан в 2025-м переведет казахский язык с кириллицы на латиницу
 
 
 
 
 
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