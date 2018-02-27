 Казахстан в 2025-м переведет казахский язык с кириллицы на латиницу

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает официальный сайт главы республики.

"В то же время нельзя ущемлять права граждан в этом вопросе. Необходимо предусматривать для них возможность синхронного перевода", - сказал Назарбаев.

Он подчеркнул, что по мере перехода государственного языка на латинскую графику необходимо заняться повышением его статуса. В частности, Назарбаев поручил привлекать к патриотическому воспитанию молодежи казахстанские телеканалы и создателей сериалов, а также усовершенствовать методику преподавания языка.

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Казахский язык планируется полностью перевести с кириллицы на латиницу к 2025 году, об этом Назарбаев объявил в апреле 2017-го. Президент пояснил, что это необходимо для развития государственного языка, "модернизации" общества и облегчения коммуникации с внешним миром.

Позже Назарбаев пообещал, что граждане республики будут использовать кириллицу и не забудут русский язык и русскую культуру. "Через русский язык мы изучали мировую культуру, и он всегда с нами останется", — сказал он.

В Казахстане, а также среди казахов, проживающих в республиках бывшего СССР, в настоящее время используется казахский кириллический алфавит. Латиницу используют некоторые казахские диаспоры за рубежом (в частности, в Турции). В КНР и ряде других стран казахские общины используют арабское письмо.