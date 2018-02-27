 Российские наемники на Донбассе во время учений потеряли два танка, - разведка штаба АТО

Очевидно все больше и больше "солдат удачи" не поддерживают идею "русского мира" и поэтому в ряды незаконных вооруженных формирований вербуются, часто, горе-вояки".
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Вновь на Цензоре танцует замечательный Енот!
Мы давно уже узнали и поверили тебе -
Раз Енот наш зажигает - что-то вновь не так в трубе!
Припев :Пап-пап Па-па-да-па Пап-пап
Па-па-да-па Пап-пап Пап-па-да-па-па
Ла-ла-ла Ла-лаПап-пап Па-па-да-па Пап-пап
Па-па-да-па Пап-пап Пап-па-да-па-па
Утром зазвонит будильник, мне будильник ни к чему,
Потому что доверяю я Еноту своему.
Рано утром позвонит он прямо Миллеру в Гаспрём
А потом как затанцует - значит у того дурдом!
Припев:Пап-пап.......
На работе день проходит, возвращаюсь ровно в пять,
Вижу: в компе кто-то пляшет - значит нефть летит опять
Целый день "акционеров" развлекается толпа.
Спорят, кто теперь влетает, и кому опять труба.
Припев:Пап-пап.......
И Енота кто не любит очень злятся,ну и пусть!
Но зато мы эти танцы заучили наизусть.
Я всё больше привыкаю и поверьте мне друзья,
Никогда не засыпаю,если не увижу я:
Припев: Пап -пап....
лучше самому спалить свой танк и остаться живым дибилом чем подставиться под укропский "Джавелин " и сгореть вместе с танком как герой Новороссии
И КОГДА В ЕВРОПЕ НАЧНУТ УНИЧТОЖАТЬ ПРОПУТИНСКИХ !!! ПОТОМУ ЧТО ПРОПУТИНСКИЕ УЖЕ УНИЧТОЖАЮТ ЕВРОПЕЙЦЕВ !!!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=S1_PeuWEQN4
Ловите видео чисто поржать!