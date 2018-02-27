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 Российские наемники на Донбассе во время учений потеряли два танка, - разведка штаба АТО

Российские наемники из состава так называемого 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты продолжают нести репутационные потери в глазах руководства российско-оккупационных войск.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В сообщении отмечается: "По информации разведки штаба АТО во время практических занятий на полигоне "Приморский" противником было потеряно два танка Т-72. Вследствие безответственного отношения и личной небрежности механиков-водителей одна бронированная боевая машина сгорела дотла, а другая - перевернулась".

Очевидно все больше и больше "солдат удачи" не поддерживают идею "русского мира" и поэтому в ряды незаконных вооруженных формирований вербуются, часто, горе-вояки".

Также читайте: "Комсостав увольняется, нехватка боеприпасов катастрофическая. Противник проявляет наглость и дерзость, а мы не можем ответить", - террорист Ходаковский. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3052656
 
 
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Российские наемники на Донбассе во время учений потеряли два танка, - разведка штаба АТО - Цензор.НЕТ 6872Хочеться їм побажати "Учиться, учится, и еще раз учиться!"


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«московиты умеют выдумывать повести о своих торжествах и поражении врагов. Столь великие воины московитяне, столь творческим воображением одарены они» (И. Корб, 1698 г.)
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В Цусимском проливе уже показали своё величие во всей красе, героически затопив свои горящие посудины.
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как в анекдоте - один поломал, второй пролюбил
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Как теперь не веселиться, как же не порвать живот?
Вновь на Цензоре танцует замечательный Енот!
Мы давно уже узнали и поверили тебе -
Раз Енот наш зажигает - что-то вновь не так в трубе!

Припев :Пап-пап Па-па-да-па Пап-пап
Па-па-да-па Пап-пап Пап-па-да-па-па
Ла-ла-ла Ла-лаПап-пап Па-па-да-па Пап-пап
Па-па-да-па Пап-пап Пап-па-да-па-па

Утром зазвонит будильник, мне будильник ни к чему,
Потому что доверяю я Еноту своему.
Рано утром позвонит он прямо Миллеру в Гаспрём
А потом как затанцует - значит у того дурдом!

Припев:Пап-пап.......

На работе день проходит, возвращаюсь ровно в пять,
Вижу: в компе кто-то пляшет - значит нефть летит опять
Целый день "акционеров" развлекается толпа.
Спорят, кто теперь влетает, и кому опять труба.

Припев:Пап-пап.......

И Енота кто не любит очень злятся,ну и пусть!
Но зато мы эти танцы заучили наизусть.
Я всё больше привыкаю и поверьте мне друзья,
Никогда не засыпаю,если не увижу я:

Припев: Пап -пап....
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Даунбасская народная мудрость :
лучше самому спалить свой танк и остаться живым дибилом чем подставиться под укропский "Джавелин " и сгореть вместе с танком как герой Новороссии Российские наемники на Донбассе во время учений потеряли два танка, - разведка штаба АТО - Цензор.НЕТ 9886
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Так у их танков полный КАСКО. В расии их еще много.
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Не несуть вони репутаційні втрати перед кураторами, бо у кураторів і офіційна армія теж рукожопа. Российские наемники на Донбассе во время учений потеряли два танка, - разведка штаба АТО - Цензор.НЕТ 3764
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А ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ПОТЕРЯЛИ ИХ ВО ВРЕМЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ !!!????????????????????
И КОГДА В ЕВРОПЕ НАЧНУТ УНИЧТОЖАТЬ ПРОПУТИНСКИХ !!! ПОТОМУ ЧТО ПРОПУТИНСКИЕ УЖЕ УНИЧТОЖАЮТ ЕВРОПЕЙЦЕВ !!!
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Бубнотрясца чмойгу спросили - а куда они подевались? Бубнотрясец последовал примеру своего наставника рогов и ответил - они утонули, правда в говне Российские наемники на Донбассе во время учений потеряли два танка, - разведка штаба АТО - Цензор.НЕТ 1343
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Тупо перевернуть танк, это" высший пилотаж" , а какой 'кайф" в этом положении экипажу
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Механик видать пересмотрелся фильмов "Форсаж" с Дизелем и в родном колхозе за Уралом поле вспахивал 7 -корпусным плугом дрифтом.
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Теперь эти трактористы от украинского командования почётные грамоты получат, а может ещё и денежную премию?
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В Лаптестане не лучше танкисты верней самоходчики

https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=S1_PeuWEQN4

Ловите видео чисто поржать!
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Правильно сделали. Иначе бы эти танки уничтожили солдаты НАТО.
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Гораздо хуже. НАТО забрало бы эти танки себе и обстреливало бы из них узкоговорящих. А так, эти танки не достанутся врагу. Что тут еще скажешь...?Только одно, наградить героев. Російські найманці на Донбасі під час навчань втратили два танки, - розвідка штабу АТО - Цензор.НЕТ 6090
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские наемники на Донбассе во время учений потеряли два танка, - разведка штаба АТО
 
 
 
 
 
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