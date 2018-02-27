 Российские наемники на Донбассе во время учений потеряли два танка, - разведка штаба АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В сообщении отмечается: "По информации разведки штаба АТО во время практических занятий на полигоне "Приморский" противником было потеряно два танка Т-72. Вследствие безответственного отношения и личной небрежности механиков-водителей одна бронированная боевая машина сгорела дотла, а другая - перевернулась".

Очевидно все больше и больше "солдат удачи" не поддерживают идею "русского мира" и поэтому в ряды незаконных вооруженных формирований вербуются, часто, горе-вояки".

Также читайте: "Комсостав увольняется, нехватка боеприпасов катастрофическая. Противник проявляет наглость и дерзость, а мы не можем ответить", - террорист Ходаковский. ВИДЕО