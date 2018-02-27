 Закон о судоустройстве лишил судей существенной части зарплат, ВР должна это исправить, - Совет судей Украины

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Судова влада України".

"В соответствии со статьей 135 Закона № 1402 (с изменениями) судейское вознаграждение судей устанавливается исходя из размера базового оклада судьи местного суда - 30 прожиточных минимумов, судьи апелляционного суда - 50, судьи Верховного суда - 75", - говорится в обращении делегата О.В.Ткаченко, принятом на XV съезде судей Украины.

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В то же время, у судей, принятых на работу до принятия этого закона, оклады меньше. Это нарушает Общую декларацию о правах человека. Также закон предусматривает для судей местных и апелляционных судов уменьшение размера базового оклада в течение трех лет, по сравнению с судьями Верховного суда.

"Статья 135 Закона № 1402, по сравнению с предыдущим Законом 2010 № 2453, размер должностного оклада судьи местного суда увеличивает с 10 прожиточных минимумов до 30, а размер должностного оклада судьи Верховного суда - с 13 до 94 (75х1,25), что опять свидетельствует о неравном отношении к судьям и, соответственно, о нарушении статьи 1 Протокола № 1 и статьи 14 Конвенции по правам человека. При равном отношении ко всем судьям независимо от инстанции размеры окладов должны быть увеличены с 10 и 13 прожиточных минимумов или до 30 и 39 или до 72 и 94", - отмечает делегат.

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Кроме того, изменен внедренный всеми предыдущими законами о судоустройстве и поддержанный Конституционным судом коэффициент соотношения между окладами судей местного и Верховного судов - 1 к 1,3.

"Верховная Рада Украины, пренебрегая конституционными принципами национальной правовой системы Украины и фундаментальными ценностями мирового сообщества, лишила судей существенной части их судейского вознаграждения, что недопустимо в демократическом государстве и не может иметь любой легитимной цели", - отмечается в заявлении.

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Съезд судей Украины принял решение обратиться с предложениями по решению вопросов деятельности судов в органы государственной власти и к должностным лицам. В частности, к народным депутатам - внести ряд изменений в Закон "О судоустройстве и статусе судей", к Верховному суду - об обращении в Конституционный суд Украины по вопросам конституционности ряда норм указанного закона, к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека - "с письмом об осуществлении предусмотренных законом мер по пресечению дискриминации судей по признаку профессии и уровня суда, в котором работает судья". В частности, поправками к закону предлагается привести установить размеры должностных окладов судей в следующей пропорции: судьи местного суда - 1; судьи апелляционного суда - 1,1; судьи специализированного суда - 1,2; судьи Верховного Суда - 1,3.

Напомним, по словам замглавы Высшего совета судей Вадима Беляневича, неравенство в оплате труда судей необходимо решать путем ускорения проведения квалификационного оценивания.

2 июня 2016 года Верховная Рада окончательно утвердила (приняла в целом) закон о внесении изменения в Конституцию Украины относительно правосудия. За закон проголосовали 335 народных депутатов при необходимых 300 голосах для окончательного утверждения конституционных изменений. В тот же день Верховная Рада также приняла новую редакцию закона о судоустройстве и статусе судей, который должен имплементировать конституционные изменения. Президент подписал документ 13 июля.