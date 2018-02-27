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 Политика Украины
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 Закон о судоустройстве лишил судей существенной части зарплат, ВР должна это исправить, - Совет судей Украины

Размер зарплаты судей в данный момент, исходя из размера базового оклада судьи местного суда в 30 прожиточных минимумов, судьи апелляционного суда - 50, судьи Верховного суда - 75.

Об этом пишет Цензор.НЕТ  со ссылкой на портал "Судова влада України".

"В соответствии со статьей 135 Закона № 1402 (с изменениями) судейское вознаграждение судей устанавливается исходя из размера базового оклада судьи местного суда - 30 прожиточных минимумов, судьи апелляционного суда - 50, судьи Верховного суда - 75", - говорится в обращении делегата О.В.Ткаченко, принятом на XV съезде судей Украины.

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В то же время, у судей, принятых на работу до принятия этого закона, оклады меньше. Это нарушает Общую декларацию о правах человека. Также закон предусматривает для судей местных и апелляционных судов уменьшение размера базового оклада в течение трех лет, по сравнению с судьями Верховного суда.

"Статья 135 Закона № 1402, по сравнению с предыдущим Законом 2010 № 2453, размер должностного оклада судьи местного суда увеличивает с 10 прожиточных минимумов до 30, а размер должностного оклада судьи Верховного суда - с 13 до 94 (75х1,25), что опять свидетельствует о неравном отношении к судьям и, соответственно, о нарушении статьи 1 Протокола № 1 и статьи 14 Конвенции по правам человека. При равном отношении ко всем судьям независимо от инстанции размеры окладов должны быть увеличены с 10 и 13 прожиточных минимумов или до 30 и 39 или до 72 и 94", - отмечает делегат.

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Кроме того, изменен внедренный всеми предыдущими законами о судоустройстве и поддержанный Конституционным судом коэффициент соотношения между окладами судей местного и Верховного судов - 1 к 1,3.

"Верховная Рада Украины, пренебрегая конституционными принципами национальной правовой системы Украины и фундаментальными ценностями мирового сообщества, лишила судей существенной части их судейского вознаграждения, что недопустимо в демократическом государстве и не может иметь любой легитимной цели", - отмечается в заявлении.

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Съезд судей Украины принял решение обратиться с предложениями по решению вопросов деятельности судов в органы государственной власти и к должностным лицам. В частности, к народным депутатам - внести ряд изменений в Закон "О судоустройстве и статусе судей", к Верховному суду - об обращении в Конституционный суд Украины по вопросам конституционности ряда норм указанного закона, к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека - "с письмом об осуществлении предусмотренных законом мер по пресечению дискриминации судей по признаку профессии и уровня суда, в котором работает судья". В частности, поправками к закону предлагается привести установить размеры должностных окладов судей в следующей пропорции: судьи местного суда - 1; судьи апелляционного суда - 1,1; судьи специализированного суда - 1,2; судьи Верховного Суда - 1,3.

Напомним, по словам замглавы Высшего совета судей Вадима Беляневича, неравенство в оплате труда судей необходимо решать путем ускорения проведения квалификационного оценивания.

2 июня 2016 года Верховная Рада окончательно утвердила (приняла в целом) закон о внесении изменения в Конституцию Украины относительно правосудия. За закон проголосовали 335 народных депутатов при необходимых 300 голосах для окончательного утверждения конституционных изменений. В тот же день Верховная Рада также приняла новую редакцию закона о судоустройстве и статусе судей, который должен имплементировать конституционные изменения. Президент подписал документ 13 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3052655
 
 
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Ну, собственно ничего трагического. Просто сдадите немного лишней стеклотары Закон о судоустройстве лишил судей существенной части зарплат, ВР должна это исправить, - Совет судей Украины - Цензор.НЕТ 3221
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Гройсман анонсирует постоянно покращення и новые рабочие места, почему бы судьям не воспользоваться случаем и не покинуть их недооцененную работу в судах ?
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Конечно, на первое время их трудовые навыки позволят только отходы на полигоне сортировать... Зато у них будет неограниченный простор для карьерного роста... Закон о судоустройстве лишил судей существенной части зарплат, ВР должна это исправить, - Совет судей Украины - Цензор.НЕТ 5608
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Зачем этим козлам высокие зарплаты? Как они работают? Судебные решения выносятся годами,много неправильных, незаконных, а сколько взяточников...Тьфу на них. Каждого нужно проверять на незаконное обогащение и садить в тюрьму с конфискацией.Народ не доверяет этим судьям, как и власти. Позор, а не судьи.
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Что то эта коррумпированная падаль о Правах человека вякнула? И как это относится к "праву судей" получать в 92 раза больше? То есть они люди и у них "права" у народа что? Хрен кармане и обязанности?
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Там і так космічні зарплати. Досить їм хабарів.
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Этой же парадигмы придерживался и брежнев Закон о судоустройстве лишил судей существенной части зарплат, ВР должна это исправить, - Совет судей Украины - Цензор.НЕТ 4070
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Скажите спасибо, что от кормушки не отогнали!
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Во засранцы дают, да вы то что "заработали" должны теперь на протяжении многих лет отрабатывать и молить Бога что бы вас не посадили в лучшем случае.
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оклад от 30 до 94 прож минимумов????????? а скоко сичас пуля стоит?
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так говорят же мало, тем кому 94 нужно ещё коэфициент 1.3. Ну и как всегда ни слова о премиях, надбавках за работу с "секретными материалами" и т.д. вобщем 1 судья получает как 5-7 деревни пенсионеров.
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Ето у них на карманные расходы и для отвода глаз. Судья в хороший день взяток берет $50тыщ...
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на права граждан, которьіх поделили по дате рождения и установили разньій пенсионньій срок падлам в мантиях насрать ...
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Да, такое название носит одна из наших ОПГ
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Все такие проблемы в стране возникают из-за отсутствия старого и доброго Суда Линча.
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Виріб полковника Кольта, в руках законослухняного громадянина, є набагато дешевішим і справедливішим за будь-якого суддю.
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чем выше зарплата-тем выше сумма "решения вопроса"...
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Эти ублюдки в балахонах и так слишком много получают !!! Кто будет недоволен- того линчевать !

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75 прожиточных минимумов? Тоесть судьи жрут за 75 человек? А они хоть что то полезное сделали? За то что отпустили Труханова, сепаров, беркут расстреливавших майдан, коррупционеров... Как по мне так лучше уже без таких судей чем с ними.
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Денег хотят больше подонки...Жрать бабло суки будете,жрать....
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Вот так сравниваешь зарплаты судей и простых людей и понимаешь на сколько ублюдочная эта дэржава и пидорастическая ее конституция !!!

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Гадаю, що більшість з отих суддів гідна не підвищення зарплат, а шибениць.
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Значит,съезд судей собрался,чтобы порешать о собственной зарплате...Думаю,что на публичную казнь всей этой ряженой шоблы собрались бы миллионы людей.
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Если не устраивает оплата труда - за рога никто не держит, есть много вакансий на бирже труда.
Тут наоборот, нужно поднимать вопрос о неоправданно больших тратах государственного бюджета на содержание неработающего органа власти.
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Як вони швидко згадали про закон. А чому про нього не думають, коли випускають злочинців на волю?
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Это даже не смешно !!!

Для гос службы существует Конституция и др. Законы Украины,а остальные -ПЛЕБЕИ...
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Вот где источник финансирования ПФ! Нас спасет только выборность судей.
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Совет судей - основа круговой поруки, это же невооруженным глазом видно.
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Какая ещё ,,Декларация Прав Человека,, ?? Какие ещё ,,Законы о Труде ,, не имеющие ОБРАТНОЙ СИЛЫ ???? Тётя Кристина из Швейцарии сказала - Режьте !!! , а то НЕ ДАМ ! И зарезали .
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Господа судьи! Вас никто силой не заставляет идти на эту работу, наоборот, вы проходите сложные конкурсы и отборы, чтоб попасть на ваши должности. В чём дело? Если мала зарплата, ищите другую работу. Не шантажируйте общество.
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Мне другое интересно. До 2014 года согласно трудового кодекса должностной оклад рабочего не мог быть меньше минимакильной заработной платы. Рада Украины, пренебрегая конституционными принципами национальной правовой системы Украины и фундаментальными ценностями мирового сообщества, лишила простых граждан Украины существенной части их основного вознаграждения (согласно Трудового Кодекса до 2014 года, оклад это основная заработная плата, которая не может быть меньше минимальной заработной платы), что недопустимо в демократическом государстве и не может иметь любой легитимной цели" Где, бля, ПРОФСОЮЗЫ УКРАИНЫ??? Где их работа?!!
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Каждому веревку и мыло в качестве компенсации.
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Так без проблем - отмените этот закон, пусть у них остается 10 и 13 прожиточных минимумов, и конвенция нарушена не будет....
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вас сук судейских взяточников вообще нужно хоронить уже в общей могиле
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А не пошли бы вы .... в реальный сектор экономики зарабатывать?
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За Конвенцию пид.ры вспомнили, ущемляют их. Зарплату они в минималках считают, еще на килограммы перейдите.
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Не нравится зарплата? Никто не держит. У нас свободная страна и судьи не рабы...вперёд, на вольные хлеба!
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Сашко Білий пояснює прокурору недоцільність підвищення його зарплати

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Лучше бы Сашко его к земле приучил - глядишь, и он и другие живы бы остались...
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судейское вознаграждение судей устанавливается исходя из размера базового оклада судьи местного суда - 30 прожиточных минимумов, судьи апелляционного суда - 50, судьи Верховного суда - 75" ...у судей, принятых на работу до принятия этого закона, оклады меньше. Это нарушает Общую декларацию о правах человека....

и что еще унизительнее для нищего народа они могут , блеать , написать и сделать. . У всего украинского народа в плане оплаты труда вопиющее нарушение Общей декларации прав человека. Судьи должны понимать это . А они , блеать, о своей мошне беспокоятся.Суки позорные.
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Заметье, этому господину депутату глубока на++рать что в Украине зарплаты простых людей нарушают Конвенцию по правам человека в разделах Право на достаточное питание, на достойное медицинское обслуживание и на отдых...
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Ещё больше чтобы жиреть за счет самого нищего народа в Европе?!

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