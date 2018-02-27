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 Политика Украины
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Все про:ВР (21632) Парубий (1542) Антикоррупционный суд (118)

 Закон об Антикоррупционном суде может быть принят в первом чтении уже на этой неделе, - Парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий допускает, что законопроект о создании Антикоррупционного суда может быть принят уже на текущей пленарной неделе.

"Завтра первым вопросом будет формирование повестки дня на эту сессию, и там среди вопросов, включаемых в повестку дня, есть и создание Антикоррупционного суда. И даже если не проголосуют за повестку дня, я буду отдельным вопрос выносить включение в повестку дня вопроса об Антикоррупционном суде"", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

А.Парубий указал, что включение законопроекта в повестку дня даст возможность для рассмотрения его на профильном комитете. "Я сразу дам поручение профильному комитету немедленно рассмотреть законопроект об Антикоррупционном суде. И если мы в среду получим решение комитета, то у нас появляется возможность даже в четверг отдельным голосованием поставить его на рассмотрение и проголосовать в первом чтении", - допускает он.

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Спикер указал, что ко второму чтению будут подаваться правки, будут идти дискуссии по рекомендациям Венецианской комиссии. "В частности, будет дискуссия об уменьшении требований к судьям. Потому что, исходя из того, что предлагается сейчас, мы просто можем не набрать этих судей. Нужно также определить минимальное количество судей, необходимых для работы суда", - отметил он.

А.Парубий считает, что до начала мая есть все необходимые предпосылки, чтобы Антикоррупционный суд был создан, с соблюдением всех регламентных процедур.

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Источник: https://censor.net.ua/n3052654
 
 
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Тобто буде антикорупційний суд, а всі інші суди будуть корупційними?
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Ну да.Типове "хай син соєвого"..а ми тут з кумом парєшаєм на місці..Зрадники!!!! Карупціонери!!! А пачом бурштин? Ліс карпат? Іномарка на бляхах? Ах ти зрадник барижний!!!!!!!!!!!
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По сути этим ребятам нужен не суд, а деньги мвф. Оттого и спешка, как будто блохи загрызают Закон об Антикоррупционном суде может быть принят в первом чтении уже на этой неделе, - Парубий - Цензор.НЕТ 4889
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Judges will be sons/cums/and buddies of the authorities&criminals... It will not change a single thing!!!
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всі судді повинні будуть пройти стажировку в рошені
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ЗРАДА - сказали Юля и Михо , и все зрадоботы это дружно подхватили .
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Какие дипломатичные высказывания у этих клерков! Может - будет, может - нет...
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Поздно всрався,Палубий! Пуканы будут порваны основательно.Назад дороги нет.Позади - Ростов.
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якщо закон перемащений чоколадом - то приймуть... але розраховувати, що від нього буде якась користь не варто!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗакон об Антикоррупционном суде может быть принят в первом чтении уже на этой неделе, - Парубий
 
 
 
 
 
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