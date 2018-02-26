 По факту самоубийства в СИЗО Днепра сепаратистки Меньшиковой начато уголовное производство

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Радио Свобода сообщили в Юго-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины.

По информации управления, производства открыто по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Как сообщили в управлении, после проведения судебно-медицинской экспертизы и подтверждения самоубийства как причины смерти производство будет закрыто.

В понедельник стало известно, что в Днепре, в учреждении исполнения наказаний №4, покончила с собой подсудимая Марина Меньшикова, женщина, напавшего с молотком на участника АТО в театре. По предварительной информации, она повесилась на простыне, прикрепленной к решетке.

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15 января в Днепре полиция сообщила, что по месту жительства в третий раз задержала Марину Меньшикову - женщину, которая подозревается в нападении на бойца в театре. Женщина уже дважды объявлялась в розыск.

В октябре 2016 полиция Днепра возбудила уголовное производство из-за инцидента с участником боевых действий на Донбассе, бойцом полка "Днепр-1" в театре оперы и балета. По данным полиции, в антракте спектакля на балконе одна из пророссийски настроенных посетительниц, увидев бойца в форме, набросилась на него с молотком. Боец был в театре вместе с женой. По словам свидетелей, женщина "выкрикивала что-то о "русском мире" и нецензурно обругала бойца и его жену". Орудие преступления - молоток - у женщины изъяли. Кроме того, в сумочке у нее обнаружили кухонный нож. Участник боевых действий получил ранение в голову, его госпитализировали.

15 января 2018 года суд арестовал Марину Меньшикову без права внесения залога.