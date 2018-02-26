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Все про:Днепр_город (2315) СИЗО (926) смерть (4675)

 По факту самоубийства в СИЗО Днепра сепаратистки Меньшиковой начато уголовное производство

В Днепре из-за смерти в учреждении исполнения наказаний №4 подсудимой, которая подозревалась в нападении с молотком на участника АТО в театре, открыли уголовное производство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Радио Свобода сообщили в Юго-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины.

По информации управления, производства открыто по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Как сообщили в управлении, после проведения судебно-медицинской экспертизы и подтверждения самоубийства как причины смерти производство будет закрыто.

В понедельник стало известно, что в Днепре, в учреждении исполнения наказаний №4, покончила с собой подсудимая Марина Меньшикова, женщина, напавшего с молотком на участника АТО в театре. По предварительной информации, она повесилась на простыне, прикрепленной к решетке.

Также читайте: Напавшая с молотком на воина АТО сепаратистка Меньшикова повесилась в СИЗО, - мэр Днепра Филатов

15 января в Днепре полиция сообщила, что по месту жительства в третий раз задержала Марину Меньшикову - женщину, которая подозревается в нападении на бойца в театре. Женщина уже дважды объявлялась в розыск. 

В октябре 2016 полиция Днепра возбудила уголовное производство из-за инцидента с участником боевых действий на Донбассе, бойцом полка "Днепр-1" в театре оперы и балета. По данным полиции, в антракте спектакля на балконе одна из пророссийски настроенных посетительниц, увидев бойца в форме, набросилась на него с молотком. Боец был в театре вместе с женой. По словам свидетелей, женщина "выкрикивала что-то о "русском мире" и нецензурно обругала бойца и его жену". Орудие преступления - молоток - у женщины изъяли. Кроме того, в сумочке у нее обнаружили кухонный нож. Участник боевых действий получил ранение в голову, его госпитализировали.

15 января 2018 года суд арестовал Марину Меньшикову без права внесения залога

Источник: https://censor.net.ua/n3052653
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Сама винесла собі вирок і сама його виконала.
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Да просто даже её достали наши суды, то отпустят, то закроют, то опять отпустят и так годами рассматривают элементарное очевидное дело.
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Та у неё совесть проснулась, вот она и того. Хотя я сразу сказал, что все украинофобы умрут до срока. Так оно было, есть и будет.
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А може то совість раптом з"явилася у якогось вертухая і той позбавив кацапську шовіністку муки жити серед ненависних хахлов,які ніяк не хочуть лизати кацапський чобіт?
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Такие твари сами не вешаются.У них нет угрызения совести.А сокамерницы помогли.Ну,земля стекловатой.
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Не наговаривай, ведь врешь ничего не зная.
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Сейчас много развелось " экспертов ясновидящих",они всё наперёд знают о том ,чего вообще не знали 10 минут назад За фактом самогубства в СІЗО Дніпра сепаратистки Меньшикової розпочато кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 8006
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Він звинувачує сокамерниць у вбивстві. Можливо її сокамерниці винні у інших злочинах, але просто звинувачувати їх без доказів того, що не робили теж злочин.
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Я бы сказал проще, не злочин, а так ляпнуть, что бы найти собратьев и от них получить лайк и потом радоваться ,как будто бы выиграл лотерею
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тоесть замочить сепара на ато это выполнение задачи а замочить сепара в тылу это убийство,какая у тебя гибридная логика
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то її совість прокинулась і задушила у власних обіймах
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То не совість, бо совісті там не було коли напала на ветерана АТО. Але так, що покінчила з собою
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Вряд ли совесть - тетка просто излишне истерична и экзальтированна. Такие иногда не имея возможномти выместить свою злобу на ком то, калечат и убивают сами себя. От невозможности вытерпеть свою внутреннюю злобу.
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Зачем уголовное производство? Вата самоликвидировалась
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теперь в Аду гореть будет!... вот и славно, трам пам пам!...))
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Да что там расслеорвать. Родился человек без мозгов,но каким-то образом не умер сразу, а прожил достаточно долго. Но человек-то безмозгов не может жить, потому(немножко позже, чем это обычно с такими происходит), но естественное и единственное в таком случае произошло - этот человек без мозгов умер.
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да но статья - якбы кто то её повесил. - (умышленное убийство)
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Так принято - заводится дело по статье умышленное убийство в любом случае - затем переквалифицируют.
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Значит кто-то увидел,что вот живёт...да какое там живёт?!.. мучается человек без мозгов и...проявил гуманность.
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Меня другое поражает, как 126 314 295 гуманоидов по соседству живут без мозгов так долго. Начинаешь верить в фильмы про зомби.
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правильно, ведь нормальной верёвки и мыла там не было, а с простонью могло и не получится - лишнии риск.

умышленное убийство - ?!, ну вот, а дали бы верёвку - ну максимам не серёзное выполнение проверки.
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Не здивуюсь, якщо ветерана ЗСУ, якого сєпарка била молотком, "реформовані" прокуратура та суд звинуватять у "доведенні до самогубства"!
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У камері були люди: з'явилися подробиці самогубства в СІЗО жінки, яка вдарила молотком ветерана АТО
26 февраля 2018 г. в 23:23
У камері СІЗО з Мариною Меньшиковою, яка в жовтні 2016 року напала на учасника АТО Костянтина Кравченка в Дніпропетровському театрі опери та балету, знаходилося три людини.
"У камері з цією жінкою перебували три людини. За попередньою інформацією, з сусідами по камері у неї конфліктів не було. Це сталося під ранок: вона прив'язала простирадло до грат на вікні камери і повісилася. Зараз на місце виїхала відомча комісія, встановлюються подробиці події", - повідомили в прес-службі Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Мін'юсту.+
Як повідомлялося раніше, в мережі розповіли подробиці інциденту в Дніпрі з колишнім бійцем АТО, в ході якого чоловік отримав травму від ударів молотком по голові.
Апостроф
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ну если одна персона держала простынь а другая эту тенула за ноги по дальше от той первой - то нет ни какого криминала
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Слідство встановить, але конфліктів не було. Просто то була скажена руськомирська сволота.
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представляю разговор в камере.
- слышь, светка, там эта бешаная чет ногами по стене стучит...
- ну че не постучать, раз ноги есть..
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это Днепр детка
#можем повторить
давайте нам в сизо- ефремку, ахмедку, царева, штепу, гадика... ну и дальше по желанию)
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Слабонервная какая-то. Штепа вон в тюряге, как дома.
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Да в СИЗО вроде все должны быть в одиночках. Не думаю, шо зеки такие патриотичные.
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вроде все должны быть в одиночках
За фактом самогубства в СІЗО Дніпра сепаратистки Меньшикової розпочато кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 6538
а по 40 человек в камере не хотите, в одиночках За фактом самогубства в СІЗО Дніпра сепаратистки Меньшикової розпочато кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 5488 во насмешил
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у нее простыни не было. Она привыкла в сарае на соломе спать
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Штепа - коньюктурщица и коррупционерка - ей по большому счету похрену, при какой власти воровать, потому она для этой власти не враг, а свой человек.
А эта - бешеная тварь, идейная бешеная тварь. Такие опасны для всех сторон на данном этапе.
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Ця злочинниця була небезпечна лише для руськомирців, бо показувала їх гнилу суть.
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Нет Али, не соглашусь. Это хорошо, что у нее только молоток был. А если бы ей взрывчатку подогнали?
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То вбила би тоді, але я говорю що вона була вже в СІЗО. Тобто там вона несла лише небезпеку сокамерницям, але навряд чи їм вона погрожувала.
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С этой позиции да. Но ведь ее могли "понять и простить"? В общем, случилось и случилось - я не расстроился.
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Навряд чи після "прощення" вона б затрималась в Україні. Як на мене, то в неї російські психічні розлади. Але то її вибір як жити і головне - вмерти.
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Какая там "совесть проснулась"! Это классическая психопатия нервно-возбудимого типа с частыми декомпенсациями. И то что она откинулась не в психушке свидетельствует только о низкой квалификации врачей которые ее обследовали.
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Мабуть Ви більш точно сказали, але доволі складно виявити цей діагноз.
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Якби поклали на обстеження (а мали направити на остеження!) то за місяць (стандартний термін) би точно встановили діагноз. Неадекватна девіантна поведінка вже є достатньою підставою для направлення.
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Просто і без неї є кого лікувати, а витрачати час на цю сепаршу ніхто не хотів. Хоч це порушення прав засудженої.
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Тюремная действительность не приняла продукт рускага мира.
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Судя по последовательности ее поступков, с головой она явно была в разладе
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Заключение следственной комиссии - "Счастливое стечение обстоятельств"...
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закономерный финал контуженной русским миром сепарши
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слили патриотку барыги! А она так боролась с кровавым режимом!
/sarcasm
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Провести ретельне розслідування і того, хто довів до самогубства чи допоміг у його реалізації - нагородити та зарахувати як добровільне сприяння слідчим діям!
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Топаз дал команду))) Кто теперь Топазу даст команду?)))
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вопрос-а что будем делать с такимиже сотнями тысяч в Крыму когда вернем его обратно? Как по мне то это прокаженная територия и рускую щваль там нужно просто депортировать !
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Правильне питання, але ще є до нього плюс: а що робити з тими, хто зараз співчуває Україні? В Криму не так багато за Україну, але влада та деякі роблять так, щоб їх було ще менше.
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а нахер нам иудино сочувствие,таких персонажей .Люди Родину любят всегда и иногда даже вопреки,а дыбилам -перекоти поле место за поребриком
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Русские своих бросают, всегда! (Привет из Крыма!)
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РАБОТЫ ХОТЬ ОТБАВЛЯЙ ))) НА ПЕРЕДОК ТВАРИ ВСЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Точно также должны кончить штепа, царёф, ефремов, бондаренко и многие многие другие...
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а про способ Чечета я смотрю все уже забыли
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ну ты сравнил.
чечет - это птица. ему полетать надо.
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Вполне возможно и сама повесилась. Если она в театр пришла с молотком и начала прямо в театре бросаца на людей..по моему там шо то с головой вавка.
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В чуми стався розрив шаблону: рузкій мір не прийшов, а " такой правильный, реальный пацан " вова ліліпут виявився повним хуйлом, і, як вони кажуть, - " вапщє, куда нє кінь - вєсдє аблом ". Самоліквідувалася, ну і добре.
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Айяя-айяя...Яке страшне самогубство......
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, , пичалька ,,,, , этак , ежели все сепары , боевики , и прочие хуйло-поклонники свершат суициды , , то с кем воевать - то будем ? , кого наказывать в гааге ? , как замочим путина в сортире , если сам хуйло , вдруг , упаси господь самосожжется / повесится / примет йаду. ???
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возиться, доказывать её вину, а доказать что она сепар не смогут, вот её и грохнули......
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кто на Украину с молотком прийдет - от простыни и погибнет
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Досвід СІЗО у Дніпрі треба поширити на усі пенітенціарні заклади. А поки що усіх "героїв" відправляти у цей передовий заклад (і особливо тих кому присудили заставу).
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Сходила в театр с молотком в сумочке...
Нашла на свою голову приключение. И вот - закономерный финал.

Вообще, если человек сумасшедший - то должен дома или в лечебном учреждении сидеть, лекарства принимать, а не по театрам с молотком шастать.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо факту самоубийства в СИЗО Днепра сепаратистки Меньшиковой начато уголовное производство
 
 
 
 
 
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