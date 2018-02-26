 По факту самоубийства в СИЗО Днепра сепаратистки Меньшиковой начато уголовное производство

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Радио Свобода сообщили в Юго-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины.
По информации управления, производства открыто по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Как сообщили в управлении, после проведения судебно-медицинской экспертизы и подтверждения самоубийства как причины смерти производство будет закрыто.
В понедельник стало известно, что в Днепре, в учреждении исполнения наказаний №4, покончила с собой подсудимая Марина Меньшикова, женщина, напавшего с молотком на участника АТО в театре. По предварительной информации, она повесилась на простыне, прикрепленной к решетке.
15 января в Днепре полиция сообщила, что по месту жительства в третий раз задержала Марину Меньшикову - женщину, которая подозревается в нападении на бойца в театре. Женщина уже дважды объявлялась в розыск.
В октябре 2016 полиция Днепра возбудила уголовное производство из-за инцидента с участником боевых действий на Донбассе, бойцом полка "Днепр-1" в театре оперы и балета. По данным полиции, в антракте спектакля на балконе одна из пророссийски настроенных посетительниц, увидев бойца в форме, набросилась на него с молотком. Боец был в театре вместе с женой. По словам свидетелей, женщина "выкрикивала что-то о "русском мире" и нецензурно обругала бойца и его жену". Орудие преступления - молоток - у женщины изъяли. Кроме того, в сумочке у нее обнаружили кухонный нож. Участник боевых действий получил ранение в голову, его госпитализировали.
15 января 2018 года суд арестовал Марину Меньшикову без права внесения залога.
умышленное убийство - ?!, ну вот, а дали бы верёвку - ну максимам не серёзное выполнение проверки.
26 февраля 2018 г. в 23:23
У камері СІЗО з Мариною Меньшиковою, яка в жовтні 2016 року напала на учасника АТО Костянтина Кравченка в Дніпропетровському театрі опери та балету, знаходилося три людини.
"У камері з цією жінкою перебували три людини. За попередньою інформацією, з сусідами по камері у неї конфліктів не було. Це сталося під ранок: вона прив'язала простирадло до грат на вікні камери і повісилася. Зараз на місце виїхала відомча комісія, встановлюються подробиці події", - повідомили в прес-службі Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Мін'юсту.+
Як повідомлялося раніше, в мережі розповіли подробиці інциденту в Дніпрі з колишнім бійцем АТО, в ході якого чоловік отримав травму від ударів молотком по голові.
Апостроф
- слышь, светка, там эта бешаная чет ногами по стене стучит...
- ну че не постучать, раз ноги есть..
#можем повторить
давайте нам в сизо- ефремку, ахмедку, царева, штепу, гадика... ну и дальше по желанию)
а по 40 человек в камере не хотите, в одиночках во насмешил
А эта - бешеная тварь, идейная бешеная тварь. Такие опасны для всех сторон на данном этапе.
/sarcasm
чечет - это птица. ему полетать надо.
Нашла на свою голову приключение. И вот - закономерный финал.
Вообще, если человек сумасшедший - то должен дома или в лечебном учреждении сидеть, лекарства принимать, а не по театрам с молотком шастать.