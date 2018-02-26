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 Общество
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Все про:Верховный Суд (536) прокуратура (2987) решение (38)

 Прокурор, обращаясь в суд в интересах граждан, является представителем истца, - решение Верховного суда

Согласно решению Верховного суда Украины, обращаясь в суд в интересах граждан, прокурор является представителем истца, а не истцом.

Как сообщает Цензор.НЕТ  со ссылкой на портал "Судова влада України", 21 февраля 2018 года Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел дело по иску первого заместителя руководителя Полтавской местной прокуратуры Полтавской области в интересах несовершеннолетнего ребенка в специализированную школу-интернат о взыскании единовременного пособия.

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"В сентябре 2016 года прокурор обратился в суд в интересах несовершеннолетнего ребенка с административным иском в специализированную школу-интернат, в котором просил взыскать единовременную денежную помощь в пользу несовершеннолетнего и понесенные расходы на уплату государственной пошлины в пользу прокуратуры Полтавской области (551,20 грн). Решением суда первой инстанции исковое заявление оставлено без движения в связи с неуплатой государственной пошлины в полном размере. Решением суда апелляционной инстанции решение суда первой инстанции оставлено без изменений", - поясняют в суде.

В обращении в Верховный суд жалобщик отметил, что во всех случаях "суды пришли к ошибочному выводу о том, что при предъявлении административного иска в интересах несовершеннолетнего ребенка, Полтавская местная прокуратура имеет статус истца и должна уплатить судебный сбор как субъект властных полномочий в размере одной минимальной заработной платы (1378 грн.) и просил направить дело для продолжения рассмотрения в суд первой инстанции".

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Коллегия судей Кассационного административного суда в Верховном суде считает, что решения оставить исковое заявление без движения ложны и подлежат отмене. Дело следует направить в суд первой инстанции для продолжения рассмотрения.

"Как следует из судебного решения, по делам по искам прокуроров, заявленных в интересах граждан или в интересах государства в лице уполномоченных органов, истцами являются соответствующие граждане или уполномоченные органы, а прокурор по таким делам осуществляет процессуальное представительство их интересов в суде. Статус истца прокурор приобретает лишь в случаях, когда обращается с иском в интересах государства в случае отсутствия уполномоченного органа или отсутствия у него полномочий по обращению в административный суд. При указанных обстоятельствах, прокурор, обращаясь в суд в интересах несовершеннолетнего ребенка, является представителем, а ребенок - истцом", - говорится в сообщении.

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Учитывая, что прокурор обратился в суд о взыскании единовременного пособия, то есть требованиям имущественного характера, судебный сбор составляет 551,20 грн. в соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 4 Закона Украины "О судебном сборе" (в редакции, действующей на момент обращения с иском). Верховный суд постановил, что  судебный сбор в размере 551,20 грн. прокуратурой уплачен обоснованно.

Источник: https://censor.net.ua/n3052652
 
 
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и такой вот херней у нас заняты суды, это они с 2016 года рассматривали, кто таки должен 551 гривну заплатить. Выяснили, молодцы, учитывая з/п судей вопрос с 551 грн таки решен, ценой в 55100 грн минимум.
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Пока доблестный Украинский суд 2 года решал кто должен заплатить в бюджет 551 грн, а именно прокуратура (взяв их из того же бюджета) или интернат (взяв их из того же бюджета), американская частная компания совершила разработку изготовление и запуск в космос 30 ракет.
Вот потому мы так и живем.
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Как в старое, доброе время - ,,Коллектив 3 овощебазы требует РЕШИТЕЛЬНО ОСУДИТЬ ........ !
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вы бы лучше рассказали как в судах не хотят брать на рассмотрение дела по админ протоколам (штрафы) без уплаты судебного збора. хотя есть пояснение Верховного суда что не нужно брать взнос по админке. при этом ответ судьи Соломенского суда:
- а нам глава суда запретил такие дела рассматривать если не заплачен збор, сказал надо бюджет наполнять.
о каком вы нахер правовом гударстве говорите если глава Соломенского суда ложит с прибором на верховный?))))
суды это же королевство в королевстве.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПрокурор, обращаясь в суд в интересах граждан, является представителем истца, - решение Верховного суда
 
 
 
 
 
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