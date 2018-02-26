 Прокурор, обращаясь в суд в интересах граждан, является представителем истца, - решение Верховного суда

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Судова влада України", 21 февраля 2018 года Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел дело по иску первого заместителя руководителя Полтавской местной прокуратуры Полтавской области в интересах несовершеннолетнего ребенка в специализированную школу-интернат о взыскании единовременного пособия.

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"В сентябре 2016 года прокурор обратился в суд в интересах несовершеннолетнего ребенка с административным иском в специализированную школу-интернат, в котором просил взыскать единовременную денежную помощь в пользу несовершеннолетнего и понесенные расходы на уплату государственной пошлины в пользу прокуратуры Полтавской области (551,20 грн). Решением суда первой инстанции исковое заявление оставлено без движения в связи с неуплатой государственной пошлины в полном размере. Решением суда апелляционной инстанции решение суда первой инстанции оставлено без изменений", - поясняют в суде.

В обращении в Верховный суд жалобщик отметил, что во всех случаях "суды пришли к ошибочному выводу о том, что при предъявлении административного иска в интересах несовершеннолетнего ребенка, Полтавская местная прокуратура имеет статус истца и должна уплатить судебный сбор как субъект властных полномочий в размере одной минимальной заработной платы (1378 грн.) и просил направить дело для продолжения рассмотрения в суд первой инстанции".

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Коллегия судей Кассационного административного суда в Верховном суде считает, что решения оставить исковое заявление без движения ложны и подлежат отмене. Дело следует направить в суд первой инстанции для продолжения рассмотрения.

"Как следует из судебного решения, по делам по искам прокуроров, заявленных в интересах граждан или в интересах государства в лице уполномоченных органов, истцами являются соответствующие граждане или уполномоченные органы, а прокурор по таким делам осуществляет процессуальное представительство их интересов в суде. Статус истца прокурор приобретает лишь в случаях, когда обращается с иском в интересах государства в случае отсутствия уполномоченного органа или отсутствия у него полномочий по обращению в административный суд. При указанных обстоятельствах, прокурор, обращаясь в суд в интересах несовершеннолетнего ребенка, является представителем, а ребенок - истцом", - говорится в сообщении.

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Учитывая, что прокурор обратился в суд о взыскании единовременного пособия, то есть требованиям имущественного характера, судебный сбор составляет 551,20 грн. в соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 4 Закона Украины "О судебном сборе" (в редакции, действующей на момент обращения с иском). Верховный суд постановил, что судебный сбор в размере 551,20 грн. прокуратурой уплачен обоснованно.