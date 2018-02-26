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 Террористы принуждают водителей на оккупированном Донбассе снимать украинские номера

На территории "ДНР" и "ЛНР" местных автовладельцев обязывают перерегистрировать свои транспортные средства на новые автономера, на которых только три цифры и буквы "DPR" или "LPR", а также российский триколор.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что замена номеров стоит 650 гривен, а за отказ перерегистрировать машину грозит до пяти тысяч гривен штрафа.

Обязательная перерегистрация автомобилей в Донецке должна закончиться летом, а в Луганске эта процедура только началась. Местные водители, которым часто приходится выезжать с оккупированных территорий, ставят украинские номера, а по Донецку или Луганске ездят с сепаратистскими.

Юрист Харьковской правозащитной группы Владимир Глущенко отметил, что если данные "номера" лежат в багажнике автомобиля, то это не является нарушением законодательства.

Но если у того, кто пересекает линию соприкосновения увидят закреплены "автономера" с символикой "ДНР" или "ЛНР", то за это грозит от 170 гривен штрафа.

Также читайте: Представители ФСБ усиливают деятельность на оккупированном Донбассе: обучают террористов проводить зачистки населенных пунктов, - ГУР

Источник: https://censor.net.ua/n3052651
 
 
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Правильно делают, вата должна сидеть в резервации безвылазно.
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Варто ще б заставити їх усіх кокошнікі носити.
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Нассыанальная мардовская шапка для лысины - кокошник (кокош - лысина). Террористы принуждают водителей на оккупированном Донбассе снимать украинские номера - Цензор.НЕТ 4925
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Атлична. Меньше шастать в Украину из резервации будут.)))
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Да, вообще лэнере и денере это не нарушение законодательства, Это волеизьявление рускоговорящей части населения... Нужно поощрять такие проявления... Предлагаю на подконтрольной Украине территории организовать производство номерных знаков для ордилы, за счет денежных средств налогоплательщиков, и отправлять эти знаки в качестве гуманитарной помощи в денере и в ленере...
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Паспорти Українськи ще хай позабирають - ото буде добре діло!
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Ну кто у меня отберет паспорт, даже если захотят...

Вообще-то высираться надо тоже с умом.
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А хто номери знімати заставляє? От у них и запитай Террористы принуждают водителей на оккупированном Донбассе снимать украинские номера - Цензор.НЕТ 6453
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Повторюю, твоя мрія залишиться мрією, а мій український паспорт залишиться зі мною.
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Якщо не твоя, то з чого в тебе істерика? Террористы принуждают водителей на оккупированном Донбассе снимать украинские номера - Цензор.НЕТ 6624
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Ух ты, вспомнили про Украину, про украинский паспорт. А еще два года назад орали россия приди, Украина хреново. А теперь украинский паспорт хрен отберешь. Вот , что русский мир животворящий с мозгами делает. Еще пару лет русского мира в лугандонии и местные жители будут прославлять Бендеру. Терористи примушують водіїв на окупованому Донбасі знімати українські номери - Цензор.НЕТ 6424
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Ну, а если скажут, что перестанут признавать украинские документы? И что делать будешь? Полагаешь, что такого быть не может? Думаешь спрятать? Ну установят уголовную ответственность за сокрытие паспорта и введут усиленный контроль на КПП. Ты ж не знаешь, что у них в голове? Захотят (точнее дадут команду), сделают!
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Во блин, эти шизики уже "победили-уничтожили 2000 американских наемников" в Сирии (двумя ФАК-ПА!😀
https://www.dialog.ua/war/145367_1519668355
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ФАК-ПА в Сирии мутировали в штурмовики? Вроде бы истребители уберневъебенного не имеющего аналогов в мире 100500 поколения были недавно?
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Получается что можно прицепить на авто железяку с любой комбинацией букв и цифр-заплатил 170гр штрафа и катайся по стране сколько угодно?
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У харківського юриста виходить так, на українському блокпосту дещо інакше...
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Уплата штрафа не дает права продолжать нарушать.
Так же как уплата штрафа за превышениескорости не дает права дальше ее превышать и уплата штрафа за неправильную парковку не дает разрешения дальше там парковаться.
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И при каждой остановке полицией будешь откашливать170 гривен.

А так да. Можно продолжать кататься.
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Шо за дебилы писали:
новые автономера, на которых только три цифры и буквы "DPR" или "LPR", а также российский триколор.

Номера копируют стиль ордынских
формат
м 555 АА, справа DPR или LPR и флаг недореспублики
Источник: https://censor.net.ua/n3052651
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Старшина Воздушно-десатных войск России (Дагестан) Асхаб Алибеков обвинил главу РФ Владимира Путина в массовой гибели солдат на Донбассе.
Об этом говорится в его видеообращении, которое было выложено на YouTube.
«Ты хочешь, чтобы вся Россия уничтожилась? Твоя статистика врет! Все кладбища переполнены молодыми парнями! Все солдаты молчат! Все знают правду и молчат!», - заявил он.

По его словам, новые президентские выборы в России - это еще 15 миллионов мертвых людей.

facenews.uaИсточник: Новости Ю
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Жалко старшину, теперь как минимум гауптвахта.
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DPR - допр
LPR - лепрозорий
первое,что на ум пришло..
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Ох, как тщательно пуйло и орки выполняют минские соглашения. ОБСЕ, вам так не кажется, случайно?
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А хтось знає, на яких номерах кримчани заїжджають в Україну? Невже на єрзацмоскальских?
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"... на яких тільки три ... букви ..."
А вы про что подумали?
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НАДО УКОЛАМИ УНИЧТОЖИТЬ ВСЕХ СЕПАРОВ И ПРОПУТИНСКИХ В УКРАИНЕ !!! А ПОТОМ ПОРА ВВОДИТЬ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ !!!
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КТО ЗНАЕТ СЕПАРОВ ИЛИ ПРОРОССИЙСКИХ - КОЛИТЕ ИМ КРЫСИНЫЙ ЯД !!!
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"Юрист Харьковской правозащитной группы Владимир Глущенко отметил, что если данные "номера" лежат в багажнике автомобиля, то это не является нарушением законодательства"

Интересная точка зрения... Вообще-то на этих номерах лугандонская символика, так что они должны по-любому изыматься...
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, , даже если заберут автивку , мародеры хуйло-полчища сепаров/боевичков , , мы можем как то повлиять-помешать ? , , ниачем новына ,,,
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Давно уже надо у всех кто въезжает в донбасию и лугандонию снимать Украинские номера.Пусть сидят в своем гето и дрочат на путлера и кацапский мир!
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