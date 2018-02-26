 Террористы принуждают водителей на оккупированном Донбассе снимать украинские номера

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что замена номеров стоит 650 гривен, а за отказ перерегистрировать машину грозит до пяти тысяч гривен штрафа.

Обязательная перерегистрация автомобилей в Донецке должна закончиться летом, а в Луганске эта процедура только началась. Местные водители, которым часто приходится выезжать с оккупированных территорий, ставят украинские номера, а по Донецку или Луганске ездят с сепаратистскими.

Юрист Харьковской правозащитной группы Владимир Глущенко отметил, что если данные "номера" лежат в багажнике автомобиля, то это не является нарушением законодательства.

Но если у того, кто пересекает линию соприкосновения увидят закреплены "автономера" с символикой "ДНР" или "ЛНР", то за это грозит от 170 гривен штрафа.

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