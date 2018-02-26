 Террористы принуждают водителей на оккупированном Донбассе снимать украинские номера

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".
Отмечается, что замена номеров стоит 650 гривен, а за отказ перерегистрировать машину грозит до пяти тысяч гривен штрафа.
Обязательная перерегистрация автомобилей в Донецке должна закончиться летом, а в Луганске эта процедура только началась. Местные водители, которым часто приходится выезжать с оккупированных территорий, ставят украинские номера, а по Донецку или Луганске ездят с сепаратистскими.
Юрист Харьковской правозащитной группы Владимир Глущенко отметил, что если данные "номера" лежат в багажнике автомобиля, то это не является нарушением законодательства.
Но если у того, кто пересекает линию соприкосновения увидят закреплены "автономера" с символикой "ДНР" или "ЛНР", то за это грозит от 170 гривен штрафа.
Вообще-то высираться надо тоже с умом.
https://www.dialog.ua/war/145367_1519668355
Так же как уплата штрафа за превышениескорости не дает права дальше ее превышать и уплата штрафа за неправильную парковку не дает разрешения дальше там парковаться.
А так да. Можно продолжать кататься.
новые автономера, на которых только три цифры и буквы "DPR" или "LPR", а также российский триколор.
Номера копируют стиль ордынских
формат
м 555 АА, справа DPR или LPR и флаг недореспублики
Источник: https://censor.net.ua/n3052651
Об этом говорится в его видеообращении, которое было выложено на YouTube.
«Ты хочешь, чтобы вся Россия уничтожилась? Твоя статистика врет! Все кладбища переполнены молодыми парнями! Все солдаты молчат! Все знают правду и молчат!», - заявил он.
По его словам, новые президентские выборы в России - это еще 15 миллионов мертвых людей.
facenews.uaИсточник: Новости Ю
LPR - лепрозорий
первое,что на ум пришло..
А вы про что подумали?
Интересная точка зрения... Вообще-то на этих номерах лугандонская символика, так что они должны по-любому изыматься...