 Бандера не имеет ничего общего с Волынской трагедией, - экс-премьер Польши Ольшевский раскритиковал "исторический" закон

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

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Комментируя культ Степана Бандеры в Украине, Ян Ольшевский отметил, что в Польше национальный герой Украины слишком демонизируется.

"Преступление Степана Бандеры против польского народа было лишь в одном. И те, кто сегодня в Польше с таким желанием говорит о бандеризме, чаще всего об этом преступлении забывают. А преступлением этим было организованное в 1934 году покушение на министра внутренних дел полковника Бронислава Перацкого. В соответствующем процессе всех виновных – в том числе Бандеру – приговорили к смертной казни", - сказал бывший премьер Ян Ольшевский.

Политик добавил, что связывание Степана Бандеры с Волынской трагедией является ошибкой. "Ведь Волынская операция была проведена, когда Бандера находился в заключении у немцев", - напомнил Ольшевский, добавив, что с Волынской трагедией, скорее, необходимо связывать Романа Шухевича, но этот вопрос требует проведения более глубоких исследований.

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Ян Ольшевский считает, что такие ошибки, как вписывание Украины в закон об Институте национальной памяти Польши, вытекают из высоких рейтингов правящих политиков, заслоняющих им возможность рационально мыслить и вести реальную твердую политику.

Говоря о значимости Украины для польских интересов, бывший премьер страны отметил, что если бы Украина потеряла свою независимость, под угрозу стала бы также независимость Польши.

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он обеспокоен решением Сената Польши. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна "не будет мириться с искажением правды, переписыванием истории или отрицанием Холокоста". Большинство депутатов Кнессета поддержали израильский законопроект, предложенный 31 января, согласно которому одобренный сенаторами Польши документ признается незаконным отрицанием Холокоста. Представитель Госдепа США Хизер Нойерт выразила опасения, что закон может навредить свободе слова в Польше, отметив, что формулировка "польские лагеря смерти" действительно является неточной и вводящей в заблуждение.



6 февраля Анжей Дуда подписал скандальный закон и отправил его в Конституционный суд.