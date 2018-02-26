 Бандера не имеет ничего общего с Волынской трагедией, - экс-премьер Польши Ольшевский раскритиковал "исторический" закон

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.
Комментируя культ Степана Бандеры в Украине, Ян Ольшевский отметил, что в Польше национальный герой Украины слишком демонизируется.
"Преступление Степана Бандеры против польского народа было лишь в одном. И те, кто сегодня в Польше с таким желанием говорит о бандеризме, чаще всего об этом преступлении забывают. А преступлением этим было организованное в 1934 году покушение на министра внутренних дел полковника Бронислава Перацкого. В соответствующем процессе всех виновных – в том числе Бандеру – приговорили к смертной казни", - сказал бывший премьер Ян Ольшевский.
Политик добавил, что связывание Степана Бандеры с Волынской трагедией является ошибкой. "Ведь Волынская операция была проведена, когда Бандера находился в заключении у немцев", - напомнил Ольшевский, добавив, что с Волынской трагедией, скорее, необходимо связывать Романа Шухевича, но этот вопрос требует проведения более глубоких исследований.
Ян Ольшевский считает, что такие ошибки, как вписывание Украины в закон об Институте национальной памяти Польши, вытекают из высоких рейтингов правящих политиков, заслоняющих им возможность рационально мыслить и вести реальную твердую политику.
Говоря о значимости Украины для польских интересов, бывший премьер страны отметил, что если бы Украина потеряла свою независимость, под угрозу стала бы также независимость Польши.
Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он обеспокоен решением Сената Польши. Критически о законе высказывались в МИД Украины.
В Израиле документ вызвал бурю негодования. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна "не будет мириться с искажением правды, переписыванием истории или отрицанием Холокоста". Большинство депутатов Кнессета поддержали израильский законопроект, предложенный 31 января, согласно которому одобренный сенаторами Польши документ признается незаконным отрицанием Холокоста. Представитель Госдепа США Хизер Нойерт выразила опасения, что закон может навредить свободе слова в Польше, отметив, что формулировка "польские лагеря смерти" действительно является неточной и вводящей в заблуждение.
6 февраля Анжей Дуда подписал скандальный закон и отправил его в Конституционный суд.
Когда твой Лолита вернёт Бандере звание Героя, отобранное его бывшим шефом?
Когда твой Лолита вернёт Бандере звание Героя, отобранное его бывшим шефом?
Без поддержки украинского народа Украинская Повстанская Армия против регулярной армии СССР не провоевала бы и месяца - миллионы украинцев на западе и десятки тысяч на востоке поддерживали борьбу ОУН_УПА и мечтали про обретение Украиною - независимости. За свою мечту более миллиона людей в западною Украине были репрессированы.
Кто то может сказать, что все таки сотрудничало ОУН с нацистами около месяца, однако при этом не говорят, что коммунистическая Россия плодотворно сотрудничала с немцами около 2-х лет с 23 августа 1939 когда был советско-германский пакт Молотова-Риббентропа «О Дружбе и ненападение». В котором большевики согласовали совместное нападение на Польщу вместе с фашистами. И 1 октября 1939 года был проведен совместный военный парад между Красной и Германской армиями. Как мы видим, российские коммунисты были прямыми пособниками фашистов. По свидетельству очевидцев Сталин называл Адольфа Гитлера своим другом и вплоть до 22 июня 1941 часто пил водку за здоровье своего немецкого «друга».
Я не спорю, борьба УПА была жестокой, но другой она и не могла быть. Степан Бандара был настоящим патриотом Украины и любил украинский народ больше жизни и отдал свою жизнь во имя своей мечты - создания независимого украинского государства. Слава Богу - что Украина стала независимой - мечта Бандеры свершилась! На Всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года 90,32% избирателей (около 30 миллионов граждан) подтвердили Акт провозглашения независимости Украины принятый 24 августа 1991 года Верховной Радой. Абсолютное большинство за независимость Украины проголосовало во всех регионах: в донецкой области 85%, в Крыму 57%, и даже в Севастополе 55% - проголосовало за независимость Украины, чем и подтвердили свою принадлежность к Украинскому государству в других регионах процент проголосовавших за независимость был значительно выше. Как могут некоторые украинцы поливать грязью Бандеру когда он отдал свою жизнь дабы украинский народ смог стать независим. И сейчас когда Путин говорит что Украины как государства нет, он оскорбляет нас, ему наплевать на весь украинский народ, на его желание быть независимым, я все больше убеждаюсь в необходимости вступления Украины в НАТО только так мы гарантируем свою безопасность и уважение со стороны России.
Да, был период, когда Бандера нашёл контакт с некоторыми представителями Германии, которые помогли ОУН свормировать легион но, когда немцы "осознали свою ошибку" то, арестовали всё руководство и С Бандеру.
По-ходу, даже среди националистов мало кто может сказать, в чём же роль Бандеры в освободительном движении. Что он такого сделал, что его ненавидели Советы.
свиньи...
зачем ?
Діла незабуті
Дідів наших. Тяжкі діла!
Якби їх забути,
Я оддав би веселого
Віку половину.
Отака-то наша слава,
Слава України.
Отак і ви прочитай[те],
Щоб не сонним снились
Всі неправди, щоб розкрились
Високі могили
Перед вашими очима,
Щоб ви розпитали
Мучеників, кого, коли,
За що розпинали!
Обніміте ж, брати мої,
Найменшого брата -
Нехай мати усміхнеться, /354/
Заплакана мати.
Благословить дітей своїх
Твердими руками
І діточок поцілує
Вольними устами.
І забудеться срамотня
Давняя година,
І оживе добра слава,
Слава України,
І світ ясний, невечерній
Тихо засіяє...
Обніміться ж, брати мої.
Молю вас, благаю!
древнеримских,
а потом плавно перейди к фашистскому сталинскому восславлению русского народа-победителя
бо скандувати вічно - це ідіотизм
Т.е. вместо того, что бы в дождливую погоду открыть зонтик, они будут сидеть и клясть судьбу, небо, дождь и окружающих, которые не открывают для них зонтик.
За Буг, до Ворсклы, до Лимана?
За кем останется Волынь?
За кем наследие Богдана?
Признав мятежные права,
От нас отторгнется ль Литва?
Наш Киев дряхлый, златоглавый,
Сей пращур русских городов,
Сроднит ли с буйною Варшавой
Святыню всех своих гробов?
Он спросил у представителей pоссии, в скольких российских школах можно получить образование на языках меньшинств. "Есть ли у вас латышские школы? Украинские? В pоссии живут миллионы украинцев. Оплачиваете ли вы школы на их языке? Нет! Вместо этого вы закрыли последнюю украинскую библиотеку в pоссии", - сказал Шноре.
Вертухай фсбу пильно стежить за цим.
. http://censoru.net/25077-koh-pro-kokain-v-posolstve-rf-eto-byl-biznes-specsluzhb-iz-dohodov-ot-kotorogo-oni-formirovali-sekretnye-fondy.html
Этот фильм получил девять из 14 польских "Орлов".
Скандальный фильм "Волынь" о трагических польско-украинских отношениях в период Второй мировой войны получил больше всего наград во время ежегодного торжества Польской киноакадемии "Орлы-2017".
Об этом сообщает Gazeta Wyborcza, передает Эспрессо.
Этот фильм получил девять из 14 польских "Орлов" в категориях, в которых он был номинирован.
Сообщается, в частности, фильм получил "Орла" (польский эквивалент "Оскара") в категориях "лучший фильм", "лучшая режиссерская работа", "лучший сценарий", "лучшая музыка", "лучшая операторская работа", "лучший монтаж", "лучший звук", "лучшие костюмы", а также получил награду зрительских симпатий. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/svit/skandalnyy-film-volyn-poluchil-prestizhnuyu-polskuyu-nagradu-827180.html
оказывается в Украине есть культ Бендеры!!!!! от оно че Михалыч.
-видишь вон там культ Бендеры?
- нет.
- я тоже, а он есть! (так пшеки сказали)