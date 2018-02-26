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 Бандера не имеет ничего общего с Волынской трагедией, - экс-премьер Польши Ольшевский раскритиковал "исторический" закон

Бывший премьер-министр Польши Ян Ольшевский в очередной раз раскритиковал обновленный закон об Институте национальной памяти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

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Комментируя культ Степана Бандеры в Украине, Ян Ольшевский отметил, что в Польше национальный герой Украины слишком демонизируется.

"Преступление Степана Бандеры против польского народа было лишь в одном. И те, кто сегодня в Польше с таким желанием говорит о бандеризме, чаще всего об этом преступлении забывают. А преступлением этим было организованное в 1934 году покушение на министра внутренних дел полковника Бронислава Перацкого. В соответствующем процессе всех виновных – в том числе Бандеру – приговорили к смертной казни", - сказал бывший премьер Ян Ольшевский.

Политик добавил, что связывание Степана Бандеры с Волынской трагедией является ошибкой. "Ведь Волынская операция была проведена, когда Бандера находился в заключении у немцев", - напомнил Ольшевский, добавив, что с Волынской трагедией, скорее, необходимо связывать Романа Шухевича, но этот вопрос требует проведения более глубоких исследований.

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Ян Ольшевский считает, что такие ошибки, как вписывание Украины в закон об Институте национальной памяти Польши, вытекают из высоких рейтингов правящих политиков, заслоняющих им возможность рационально мыслить и вести реальную твердую политику.

Говоря о значимости Украины для польских интересов, бывший премьер страны отметил, что если бы Украина потеряла свою независимость, под угрозу стала бы также независимость Польши.

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он обеспокоен решением Сената Польши. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна "не будет мириться с искажением правды, переписыванием истории или отрицанием Холокоста". Большинство депутатов Кнессета поддержали израильский законопроект, предложенный 31 января, согласно которому одобренный сенаторами Польши документ признается незаконным отрицанием Холокоста. Представитель Госдепа США Хизер Нойерт выразила опасения, что закон может навредить свободе слова в Польше, отметив, что формулировка "польские лагеря смерти" действительно является неточной и вводящей в заблуждение.

6 февраля Анжей Дуда подписал скандальный закон и отправил его в Конституционный суд.

Источник: https://censor.net.ua/n3052650
 
 
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Он что путена не слушал? Бендера самый страшный преступник всех времён и наротов Бандера не имеет ничего общего с Волынской трагедией, - экс-премьер Польши Ольшевский раскритиковал "исторический" закон - Цензор.НЕТ 7925
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Бандера не має нічого спільного з Волинською трагедією, - екс-прем'єр Польщі Ольшевський розкритикував "історичний" закон - Цензор.НЕТ 6186 RobinHood dfb9bea2

Когда твой Лолита вернёт Бандере звание Героя, отобранное его бывшим шефом?
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Бандера не має нічого спільного з Волинською трагедією, - екс-прем'єр Польщі Ольшевський розкритикував "історичний" закон - Цензор.НЕТ 7059 RobinHood dfb9bea2

Когда твой Лолита вернёт Бандере звание Героя, отобранное его бывшим шефом?
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По поводу обвинений со стороны российских шовинистов-коммунистов, что С. Бандера и ОУН сотрудничали с немцами, могу сказать учите Историю не по советским учебникам и газете «Коммунист», а по новым вузовским программах и учебниках. Степан Бандера был великим патриотом больше своей жизни он любил Украину. С немцами он буквально поддерживал контакты две недели. 30 июня у Львове ОУН без согласия немцев провозгласили акт создания независимого государства Украина. 6 июля Бандера был арестованный гестапо и после отказа ликвидировать акт провозглашения независимости Украины был посажен вместе с верхушкой ОУН в концлагерь Заксенхаузен. В концлагере он провел около 4-х лет отпущен был в конце 1944 года все 4 года он отказывался иметь дело с нацистами, видя, что война проиграна немцы отпускают Степана лишь бы насолить Сталину. В концлагерях нацисты сожгли, живём двух братьев Бандеры. Скажите, как Бандера находясь в концлагере зная про убитых братьев, мог сотрудничать с нацистами? Это подлая российско-коммунистическая клевета. Организация Украинских Националистов воевала и против немцев и против русских и против поляков - ставя себе целью создание независимого украинского государства, что б украинский народ на своей земле мог сам решать свою судьбу. Неравная борьба против жестокой тоталитарной машины СССР велась до 1960 года на западе Украины и до 1948 года на Востоке. Мало хто знает, что отделы ОУН-УПА до 1948 года были на Востоке и юге Украины в Запорожье, Донецке, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Кировограде, Херсоне не говоря уже про Киев.
Без поддержки украинского народа Украинская Повстанская Армия против регулярной армии СССР не провоевала бы и месяца - миллионы украинцев на западе и десятки тысяч на востоке поддерживали борьбу ОУН_УПА и мечтали про обретение Украиною - независимости. За свою мечту более миллиона людей в западною Украине были репрессированы.
Кто то может сказать, что все таки сотрудничало ОУН с нацистами около месяца, однако при этом не говорят, что коммунистическая Россия плодотворно сотрудничала с немцами около 2-х лет с 23 августа 1939 когда был советско-германский пакт Молотова-Риббентропа «О Дружбе и ненападение». В котором большевики согласовали совместное нападение на Польщу вместе с фашистами. И 1 октября 1939 года был проведен совместный военный парад между Красной и Германской армиями. Как мы видим, российские коммунисты были прямыми пособниками фашистов. По свидетельству очевидцев Сталин называл Адольфа Гитлера своим другом и вплоть до 22 июня 1941 часто пил водку за здоровье своего немецкого «друга».
Я не спорю, борьба УПА была жестокой, но другой она и не могла быть. Степан Бандара был настоящим патриотом Украины и любил украинский народ больше жизни и отдал свою жизнь во имя своей мечты - создания независимого украинского государства. Слава Богу - что Украина стала независимой - мечта Бандеры свершилась! На Всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года 90,32% избирателей (около 30 миллионов граждан) подтвердили Акт провозглашения независимости Украины принятый 24 августа 1991 года Верховной Радой. Абсолютное большинство за независимость Украины проголосовало во всех регионах: в донецкой области 85%, в Крыму 57%, и даже в Севастополе 55% - проголосовало за независимость Украины, чем и подтвердили свою принадлежность к Украинскому государству в других регионах процент проголосовавших за независимость был значительно выше. Как могут некоторые украинцы поливать грязью Бандеру когда он отдал свою жизнь дабы украинский народ смог стать независим. И сейчас когда Путин говорит что Украины как государства нет, он оскорбляет нас, ему наплевать на весь украинский народ, на его желание быть независимым, я все больше убеждаюсь в необходимости вступления Украины в НАТО только так мы гарантируем свою безопасность и уважение со стороны России.
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достаточно открыть материалы Нюрнбергского процесса, где рассматривали этот вопрос. Так вот, ОУН и С.Бандера были полностью оправданы, несмотря на все попытки комуняк приписать ему сотрудничество с нацистами. А вот обвинение в сторону РОА, в сотрудничестве с нацистами, так любимых нынешними кацапами, полностью подтвердилось.
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Кацап навіть якщо це знатиме і повірить,то все одно заперечить і ненавидітиме,бо Бандера-це Воля України,а кацап цього НІКОЛИ не визнає!
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Тут важно отметить, что не Бандера а Мельник настаивал на согласовании планов борьбы с немцами и именно это послужило расколом и созданием ОУН под руководством С. Бандеры, который ещё в 1940 году. Бандера с Томчий-Лопатинским всячески старался уговорить Мельника отказатся от ориентации на совместные действия с Германией и отстранить Барановского.
Да, был период, когда Бандера нашёл контакт с некоторыми представителями Германии, которые помогли ОУН свормировать легион но, когда немцы "осознали свою ошибку" то, арестовали всё руководство и С Бандеру.
По-ходу, даже среди националистов мало кто может сказать, в чём же роль Бандеры в освободительном движении. Что он такого сделал, что его ненавидели Советы.
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С.Бандера особисто "жівати взпарьївівалл" "насільствінаукраєньїзіриваним" кацапам і ляхам,Яценюк -лише кацапам у Чечні...Ні харошія бЄндьйорифци.
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Особой разницы в его словах и позиции польских властей нет.
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И какого хера домахались именно до Бандеры??? Он- националист, и подобных личностей полно в каждой нации.. Про Гитлера уже забыли, а про Бандеру - помнят...Кому это нужно?? Так, из интересу...
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Можно и Муссолини вспомнить - у него тоже был в своё время восторг электората.. И массовая поддержка.. Или не так?
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Ну як би, все не так, Мусоліні був реальним лідером, а Бандера був більше ідеолог, він не був єдино визнаним лідером, це як з Суслова ліпити вождя.
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упомянув убийство Бронислава Перацкого, он так же забыл сказать причину его убийства- ведь его же убили не просто так, по приколу, чисто поржать...
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Він спеціально не згадав, тонкийй натяк на товсту обставину, типу, хто має голову, той зрозуміє! Бандера не имеет ничего общего с Волынской трагедией, - экс-премьер Польши Ольшевский раскритиковал "исторический" закон - Цензор.НЕТ 3895
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Ось що про нього Вікі пише * Був керівником політики «пацифікації», спрямованої проти українців Польщі, зокрема у Львові 1930 р. За його ініціативи відбувалися погроми українського населення на Лемківщині, Волині та Поліссі у 1931-1932 рр.
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Я ридаю, як згадаю
Діла незабуті
Дідів наших. Тяжкі діла!
Якби їх забути,
Я оддав би веселого
Віку половину.
Отака-то наша слава,
Слава України.
Отак і ви прочитай[те],
Щоб не сонним снились
Всі неправди, щоб розкрились
Високі могили
Перед вашими очима,
Щоб ви розпитали
Мучеників, кого, коли,
За що розпинали!
Обніміте ж, брати мої,
Найменшого брата -
Нехай мати усміхнеться, /354/
Заплакана мати.
Благословить дітей своїх
Твердими руками
І діточок поцілує
Вольними устами.
І забудеться срамотня
Давняя година,
І оживе добра слава,
Слава України,
І світ ясний, невечерній
Тихо засіяє...
Обніміться ж, брати мої.
Молю вас, благаю!
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ты ещё древнегреческих фащистов вспомни,
древнеримских,
а потом плавно перейди к фашистскому сталинскому восславлению русского народа-победителя
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я за тебя переживаю вдруг у тебя всё хорошо Бандера не має нічого спільного з Волинською трагедією, - екс-прем'єр Польщі Ольшевський розкритикував "історичний" закон - Цензор.НЕТ 7183
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"Бывший премьер-министр Польши Ян Ольшевский" - людина, у якої насправді працюють мізки, а не пшеківський гонор, бо він дотримується історичної правди.
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"І настане час, коли один скаже: "СЛАВА УКРАЇНІ!" і мільйони відповідатимуть: "ГЕРОЯМ СЛАВА!" (с) С.Бандера
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і треба буде щось після цього робити практично,

бо скандувати вічно - це ідіотизм
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Ну в целом по многим коментам (не принимай на свой счет) складывается впечатление, что некоторые считают достаточным для изменения их жизни просто писать побольше всякой гадости.
Т.е. вместо того, что бы в дождливую погоду открыть зонтик, они будут сидеть и клясть судьбу, небо, дождь и окружающих, которые не открывают для них зонтик.
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Поляки ви спробуйте правдиву історію донести народам ,а не зшиту кацапами ....чи то кацапи з німцями убивали катували народи, а своє га..но кидають на українців як завжди...герезію і поїжу зробити є кому ,а правду і ще раз правду ніхто не знає і що поляки робили на Волині .... чому у парламенті це не обговорюється....а закони на брихні московські пишуть...
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Интересно,Ольшевского теперь посадят или штрафом ограничатся?
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Не хочуть ляхи докопуватися до істини, тому що вийдуть на Пілсудського і що тоді далі їм робити? Ляхів при всіх ділах чисто даунами не можна вважати. Значить закон цей прийняли за бабло хуйла. Ну взяли бабло, ну гульнули. Далі то що?
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По ходу ляхи все свои проблемы в жизни порешали раз чужими занялись .возомнили себя супердержавой засранцы . ну ничё . скоро их ихние кураторы поставят на место
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о чем он вообще? в том законе о Бандере ни слова нет
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Куда отдвинем строй твердынь?
За Буг, до Ворсклы, до Лимана?
За кем останется Волынь?
За кем наследие Богдана?
Признав мятежные права,
От нас отторгнется ль Литва?
Наш Киев дряхлый, златоглавый,
Сей пращур русских городов,
Сроднит ли с буйною Варшавой
Святыню всех своих гробов?
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ну вот, помните, закон поляков не плохой, просто надо открыть истинную историю и вот этого не которые очень не хочет.
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Либо ему бабла х@йловского не досталось, либо реально человек с мозгами...
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э, а класно срускоязычным ответил Шноре, скажи а -
Он спросил у представителей pоссии, в скольких российских школах можно получить образование на языках меньшинств. "Есть ли у вас латышские школы? Украинские? В pоссии живут миллионы украинцев. Оплачиваете ли вы школы на их языке? Нет! Вместо этого вы закрыли последнюю украинскую библиотеку в pоссии", - сказал Шноре.
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Не перестаю удивляться тому, что высокие чиновники приобретают трезвый взгляд на жизнь одновременно с приставкой экс
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Маасква сама зробила з Бандери страшилку, а тепер і сама не рада.
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Ну, нарешті Цензор перейшов на обслуговування виключно порохоботів.
Вертухай фсбу пильно стежить за цим.
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Российские спецслужбы наладили поставку кокаина из Латинской Америки в Европу под видом дипломатической почты, чтобы на эти деньги финансировать дестабилизацию ситуации в странах ЕС. Очевидно, что это был бизнес спецслужб, из доходов от которого они и формировали свои секретные фонды. А эти фонды, в свою очередь, финансировали маргинальные партии для дестабилизации ситуации в Европе.
. http://censoru.net/25077-koh-pro-kokain-v-posolstve-rf-eto-byl-biznes-specsluzhb-iz-dohodov-ot-kotorogo-oni-formirovali-sekretnye-fondy.html
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А Шухевич к Волыни каким боком вообще?
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Преступления на национальной почве? Выложите все документы в открытый доступ. А то слышно только как нотами обмениваются.
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СКАНДАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ "ВОЛЫНЬ" ПОЛУЧИЛ ПРЕСТИЖНУЮ ПОЛЬСКУЮ НАГРАДУ
Этот фильм получил девять из 14 польских "Орлов".

Скандальный фильм "Волынь" о трагических польско-украинских отношениях в период Второй мировой войны получил больше всего наград во время ежегодного торжества Польской киноакадемии "Орлы-2017".
Об этом сообщает Gazeta Wyborcza, передает Эспрессо.
Этот фильм получил девять из 14 польских "Орлов" в категориях, в которых он был номинирован.
Сообщается, в частности, фильм получил "Орла" (польский эквивалент "Оскара") в категориях "лучший фильм", "лучшая режиссерская работа", "лучший сценарий", "лучшая музыка", "лучшая операторская работа", "лучший монтаж", "лучший звук", "лучшие костюмы", а также получил награду зрительских симпатий. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/svit/skandalnyy-film-volyn-poluchil-prestizhnuyu-polskuyu-nagradu-827180.html
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коментируя культ Бендеры в Украине .........
оказывается в Украине есть культ Бендеры!!!!! от оно че Михалыч.
-видишь вон там культ Бендеры?
- нет.
- я тоже, а он есть! (так пшеки сказали)
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Скорее всего поляки доверяют тому, что им говорят и показывают. Вряд ли они примут, что всё, что показано, напр., в том же фильме Волынь, высасано из пальца. После просмотра подобного их мнение уговорами не изменить. Выход, скорее всего, только один - каждому свои мифы и герои, а жить надо сегодняшним днём.
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Скорее всего поляки доверяют всему тому, что им говорят и показывают. Вряд ли они допускают, что всё, что показано, напр., в том же фильме Волынь, высасано из пальца. А после просмотра подобного никакими уговорами поляка не переубедить. Скорее всего, выход только один - каждому свои мифы и герои и заниматься сегодняшним днём.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБандера не имеет ничего общего с Волынской трагедией, - экс-премьер Польши Ольшевский раскритиковал "исторический" закон
 
 
 
 
 
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