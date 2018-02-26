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 "Германия не признает аннексию Крыма Россией, которая противоречит нормам международного права", - посольство

За четыре года оккупации Россией украинского полуострова позиция Германии в этом вопросе не изменилась.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"Позиция Германии была, есть и останется такой: Крым - это Украина. Германия не признает аннексию Крыма Россией, которая противоречит нормам международного права", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Соответствующее заявление дипведомство опубликовало в понедельник, 26 февраля, по итогам международного форума "Оккупированный полуостров: 4 года сопротивления" в Киеве.

Германия не признает аннексию Крыма Россией, которая противоречит нормам международного права, - посольство 01

Источник: https://censor.net.ua/n3052643
 
 
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Двач‏ @ru2ch 6 ч.6 часов назад

В Пскове дебил напился в баре, поскандалил из-за потерянного номерка от гардероба, поехал домой за ружьем, вызвал такси и убил таксиста, попытался угнать машину, убежал от полиции в лес и замерз насмерть.

По этому сценарию можно снять кино.

"Германия не признает аннексию Крыма Россией, которая противоречит нормам международного права", - посольство - Цензор.НЕТ 3123
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Если по таким "сценариям" на россосии снимать фильмы, то там на дню по три блокбастера будет получаться.
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це божевільне могло і на Донбас приїхати... "Германия не признает аннексию Крыма Россией, которая противоречит нормам международного права", - посольство - Цензор.НЕТ 9094
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баян- но его можно смотреть вечно
Пять минут из жизни в России

https://www.youtube.com/watch?v=KH4kEjf56ow

"Германия не признает аннексию Крыма Россией, которая противоречит нормам международного права", - посольство - Цензор.НЕТ 6204

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Германия не уставай повторять это. кричи громко. ты лучше бы молча закрыла проект Сев. поток - 2. уяснила?
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Хотелось бы верить, но пока что-то слабо они действуют.

Немцы, как и русня, дурака включают, мол, то дочерняя компания, которая зарегана в россосии и мы на неё повлиять не можем. Дурь и ложь, но все делают вид, что нормально так пояснили.
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мали би бути львівські шини, а так дуже підозріло...
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Грузовики и машины выезжают сейчас со Львова на Киев сносить соевый барыгат

"Германия не признает аннексию Крыма Россией, которая противоречит нормам международного права", - посольство - Цензор.НЕТ 9308
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Цікаві німці люди. З одного боку не визнають Крим, як анексовану кацапами територію, а з другого боку дають дозвіл на "Северный поток - 2". Коротше так. Як крутили кацапами німці, так і далі крутять. Головне аби вони крутилися. Молодці німці. Добре, що хоч українську мову придумали німці (пардон, австрійці). Хай кацапам медом в заший сі полиє то ся.
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Джемілєв повідомив, що Росія розмістила ядерну зброю в окупованому Криму (УНІАН).
З чим і вітаємо Кримнашистів !)))
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в германии много русаков. русак - это принадлежность к определенному генетическому признаку. это и казахи, и русские, и наши тоже есть, и еврейская эммиграция. они все за пупкина. не сомневайтесь. и эти люди формируют общий фон. и он не в пользу Украины. нажаль.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Германия не признает аннексию Крыма Россией, которая противоречит нормам международного права", - посольство
 
 
 
 
 
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