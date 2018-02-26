 "Германия не признает аннексию Крыма Россией, которая противоречит нормам международного права", - посольство

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"Позиция Германии была, есть и останется такой: Крым - это Украина. Германия не признает аннексию Крыма Россией, которая противоречит нормам международного права", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Соответствующее заявление дипведомство опубликовало в понедельник, 26 февраля, по итогам международного форума "Оккупированный полуостров: 4 года сопротивления" в Киеве.