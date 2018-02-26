 "Германия не признает аннексию Крыма Россией, которая противоречит нормам международного права", - посольство

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Позиция Германии была, есть и останется такой: Крым - это Украина. Германия не признает аннексию Крыма Россией, которая противоречит нормам международного права", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
Соответствующее заявление дипведомство опубликовало в понедельник, 26 февраля, по итогам международного форума "Оккупированный полуостров: 4 года сопротивления" в Киеве.
В Пскове дебил напился в баре, поскандалил из-за потерянного номерка от гардероба, поехал домой за ружьем, вызвал такси и убил таксиста, попытался угнать машину, убежал от полиции в лес и замерз насмерть.
По этому сценарию можно снять кино.
Пять минут из жизни в России
https://www.youtube.com/watch?v=KH4kEjf56ow
Немцы, как и русня, дурака включают, мол, то дочерняя компания, которая зарегана в россосии и мы на неё повлиять не можем. Дурь и ложь, но все делают вид, что нормально так пояснили.
Трансляция Семенченко.
З чим і вітаємо Кримнашистів !)))