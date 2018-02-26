 Создание правительства Крыма невозможно до освобождения полуострова, - Джемилев

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Есть вещи, которые Украина не может создать до деокупации (полуострова. – Ред.). Например, депутатов, представляющих жителей Крыма, нужно избирать на месте. Правительство АРК или просто Крымской автономии также нельзя, так как это должно формироваться депутатами парламента. Поэтому говорить о каком-то правительстве за пределами Крыма сейчас не нужно", – считает Джемилев.

По его словам, при этом Киеву следует продолжать создавать крымские аналоги государственных структур, которые работают на материковой Украине.

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На данный момент за пределами Крыма работают, в частности, прокуратура АРК, главное управление Нацполиции Украины в АР Крым и городе Севастополь, представительство президента Украины в АРК.

22 декабря 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что создание правительства Автономной Республики Крым на материковой части Украины в данный момент нецелесообразно.

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Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.