EN|RU|UK
Темы дня: Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  620  32
Материалы по теме:
Все про:Джемилев (721) Крым (19543) оккупация (6487)

 Создание правительства Крыма невозможно до освобождения полуострова, - Джемилев

Лидер крымских татар, народный депутат Украины Мустафа Джемилев указал, что избирать депутатов, представляющих Крым, и создавать некоторые госорганы нужно только "на месте".

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Есть вещи, которые Украина не может создать до деокупации (полуострова. – Ред.). Например, депутатов, представляющих жителей Крыма, нужно избирать на месте. Правительство АРК или просто Крымской автономии также нельзя, так как это должно формироваться депутатами парламента. Поэтому говорить о каком-то правительстве за пределами Крыма сейчас не нужно", – считает Джемилев.

По его словам, при этом Киеву следует продолжать создавать крымские аналоги государственных структур, которые работают на материковой Украине.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Акции в поддержку украинских политзаключенных и деоккупации Крыма прошли в разных странах. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

На данный момент за пределами Крыма работают, в частности, прокуратура АРК, главное управление Нацполиции Украины в АР Крым и городе Севастополь, представительство президента Украины в АРК.

22 декабря 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что создание правительства Автономной Республики Крым на материковой части Украины в данный момент нецелесообразно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВР на этой сессии должна рассмотреть законопроект о предоставлении АР Крым статуса крымско-татарской национальной автономии, - Чубаров

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3052641
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В нормальных людей нет, это только наши могут содержать прокуратуру Крыма и т.д.
 показать весь комментарий
 
Пусть создают сколько угодно! Но за счет татар,а не украинского народа!
 показать весь комментарий
 
Къырым, Крым, это название что означает?
 показать весь комментарий
 
крысм москальня не отдаст. это понятно и тупому, и еще тупее.
 показать весь комментарий
 
 
"Сгынуть наши вороженькы,
Як роса на сонци..."
 показать весь комментарий
 
 
Нам не надо чтобы они что-то отдавали. Наша задача уничтожить россию.
 показать весь комментарий
 
 
Может лучше и реальнее построить благополучную Украину?...
 показать весь комментарий
 
 
а должен быть где?у йуляхи?там уже Андрей Виленович Сенченко
 показать весь комментарий
 
Силой Крым не вернуть. Единственный путь - экономическое процветание Украины. Четыре года мы уже потеряли.
 показать весь комментарий
 
 
лучший путь, это опустить крым в бедность и хаос расии. нам эти предатели не нужны. пусть освободят земли, если успеют.
 показать весь комментарий
 
И как вы собрались опускать его в хаос и бедность?
 показать весь комментарий
 
а зачем их опускать?они сами уже опустились... Создание правительства Крыма невозможно до освобождения полуострова, - Джемилев - Цензор.НЕТ 2491
 показать весь комментарий
 
Какое на хрен правительство Крыма? Областная государственная администрация Крымской области максимум. Либо Крым это Украина, либо идут татары со своей автономией в Турцию
 показать весь комментарий
 
 
Надо для начала создать три партизанских отряда в Крыму,а потом мечтать о правительстве, а Украина и Турция поможет содержать это партизанское движение в Крыму и помогать бомбёжками Керченской переправы. Создание правительства Крыма невозможно до освобождения полуострова, - Джемилев - Цензор.НЕТ 8900
 показать весь комментарий
 
 
а чо переправы?а не военной базы в севастополе? Создание правительства Крыма невозможно до освобождения полуострова, - Джемилев - Цензор.НЕТ 7529
 показать весь комментарий
 
а чому ні ..."прокуратуру" Криму (в екзилі) створили ж ...і зарплати "заслужені" мають і вислуги ...і все інше "чтополагаетсяпочину" ...
 показать весь комментарий
 
 
А сами татары шото будут делать для Крыма? Кроме того, шо пойдут и покорно проголосуют за Хуйло.
 показать весь комментарий
 
Украина сдала Крым без единого выстрела... Армия в
мирное время - это чистый убыток обществу... Она ничего не производит...Если же
армия в момент кризиса не выполняет своих функций по защите страны и требует
приказа для выполнения Устава - то это трутни и нахлебники... Хорошо служить в армии пока не
стреляют…
 показать весь комментарий
 
 
кацапа,в ваши росказни уже никто не верит Создание правительства Крыма невозможно до освобождения полуострова, - Джемилев - Цензор.НЕТ 9376.дальше будет еще хуже...все в этом мире ,тем более творимое в таких масштабах всплывет наружу.ну и расплата тоже будет масштабная.
 показать весь комментарий
 
Да-да - правительство Крыма, парламент Крыма, Конституция Крыма, законодательство Крыма.... Создание правительства Крыма невозможно до освобождения полуострова, - Джемилев - Цензор.НЕТ 6122

 показать весь комментарий
 
вах...а шо там такое намечается?опять нюх зрадных сил?
 показать весь комментарий
 
Быть сейчас в БПП, тоже, что в ПР при Януковиче...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСоздание правительства Крыма невозможно до освобождения полуострова, - Джемилев
 
 
 
 
 
 вверх