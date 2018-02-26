 Акции в поддержку украинских политзаключенных и деоккупации Крыма прошли в разных странах. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, пятеро активистов простояли 26 минут с плакатами. На одном из них были изображены "доказательства", которые нашли российские прокуроры, расследовавшие в Крыму уголовные дела против проукраинских активистов.
"За 3 года аннексии 43 человека подверглись насильственным исчезновениям. Из них 19 были освобождены, 16 не найдены и считаются пропавшими, 6 найдены мертвыми, 2 человека были обнаружены в местах несвободы и впоследствии осуждены по политически мотивированным уголовным делам. На основании проведенного анализа в 36 случаях выявлены факты, указывающие на участие государственных органов России в совершении этих преступлений", – сказали активисты во время акции.
На facebook-странице "Вільні люди. Одеса" сообщается, что консульство РФ в Одессе также пикетировали несколько патриотических организаций. Участники пикета "выразили свое отношение к стране-агрессору и его действиям", зажгли файеры синего и желтого цветов для "поднятия" настроения работников консульства враждебного государства", а забор российского консульства облили красной краской как символ крови, "пролитой рашистами".
В Геническе Херсонской, как информирует Крым.Реалии, 26 февраля прошел митинг, приуроченный ко "Дню сопротивления Крыма российской оккупации". На площади собралось более 150 человек. На мероприятии были представители районной администрации и Меджлиса крымскотатарского народа.
Прошла акция в поддержку политзаключенных Кремля и деоккупации Крыма в Виннице.
Посольство Украины в Израиле пишет в Twitter о проведении акции "Крым – это Украина" в поддержку территориальной целостности Украины и деоккупации полуострова.
Подобная акция, пишут Крым.Реалии, прошла в Берлине. Ее организаторы отметили, что в Крыму российские власти проводят репрессии, обыски, задержания среди местных жителей, и преследования крымских татар, в том числе запрет Меджлиса крымскотатарского народа.
"Только коренное населения имеет неотъемлемое право выбирать будущее своей земли и своего народа! Крымские татары выбирают быть в составе Украины! Нам только нужна ваша поддержка и спасибо, что вы боритесь вместе с нами! Борьба продолжается! Слава Украине! Крым Это Украина!" - написала в Facebook активистка Канады, где также выразили солидарность крымским татарам.
Напомним, возле посольства России в Киеве 26 февраля также прошла акция в поддержку украинских политзаключенных "26 минут сопротивления".
Акции также планировали провести активисты Львова, Одессы, Чернигова и Херсонской области. Накануне американский ПЕН-центр призвал 26 февраля по всему миру проводить акции в поддержку удерживаемого в российской колонии украинского кинорежиссера Олега Сенцова. Акции, дисскуссии и показы фильма Сенцова планировались в Минске, Париже, Варшаве, Риге, Торонто, Берлине и Стенфорде.
Але це досить небезпечно, тому нічого і не починається.