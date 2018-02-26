 Акции в поддержку украинских политзаключенных и деоккупации Крыма прошли в разных странах. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, пятеро активистов простояли 26 минут с плакатами. На одном из них были изображены "доказательства", которые нашли российские прокуроры, расследовавшие в Крыму уголовные дела против проукраинских активистов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Майдане провели акцию в честь "Дня крымского сопротивления". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

"За 3 года аннексии 43 человека подверглись насильственным исчезновениям. Из них 19 были освобождены, 16 не найдены и считаются пропавшими, 6 найдены мертвыми, 2 человека были обнаружены в местах несвободы и впоследствии осуждены по политически мотивированным уголовным делам. На основании проведенного анализа в 36 случаях выявлены факты, указывающие на участие государственных органов России в совершении этих преступлений", – сказали активисты во время акции.

На facebook-странице "Вільні люди. Одеса" сообщается, что консульство РФ в Одессе также пикетировали несколько патриотических организаций. Участники пикета "выразили свое отношение к стране-агрессору и его действиям", зажгли файеры синего и желтого цветов для "поднятия" настроения работников консульства враждебного государства", а забор российского консульства облили красной краской как символ крови, "пролитой рашистами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У крымских чиновников до оккупации не было понимания государственности, - Чийгоз









Также читайте: Недостаточно уже введенных в отношении России санкций, чтобы остановить ее агрессию против Украины, - Чубаров

В Геническе Херсонской, как информирует Крым.Реалии, 26 февраля прошел митинг, приуроченный ко "Дню сопротивления Крыма российской оккупации". На площади собралось более 150 человек. На мероприятии были представители районной администрации и Меджлиса крымскотатарского народа.







Прошла акция в поддержку политзаключенных Кремля и деоккупации Крыма в Виннице.

Читайте также: Евродепутат Хармс приняла участие в пикете посольства РФ в Киеве в поддержку украинских политзаключенных Кремля. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Посольство Украины в Израиле пишет в Twitter о проведении акции "Крым – это Украина" в поддержку территориальной целостности Украины и деоккупации полуострова.

Подобная акция, пишут Крым.Реалии, прошла в Берлине. Ее организаторы отметили, что в Крыму российские власти проводят репрессии, обыски, задержания среди местных жителей, и преследования крымских татар, в том числе запрет Меджлиса крымскотатарского народа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санкции США против РФ за Крым останутся, пока он не вернется под суверенитет Украины, - Йованович

"Только коренное населения имеет неотъемлемое право выбирать будущее своей земли и своего народа! Крымские татары выбирают быть в составе Украины! Нам только нужна ваша поддержка и спасибо, что вы боритесь вместе с нами! Борьба продолжается! Слава Украине! Крым Это Украина!" - написала в Facebook активистка Канады, где также выразили солидарность крымским татарам.

Также читайте: Очень рискованная тенденция, что много людей на западе подумывают о легальном статусе оккупации Крыма Россией, - Хармс







Также читайте: В Раде подготовлен проект постановления с пофамильным перечислением всех украинских политзаключенных Кремля, - Ирина Геращенко

Напомним, возле посольства России в Киеве 26 февраля также прошла акция в поддержку украинских политзаключенных "26 минут сопротивления".

Акции также планировали провести активисты Львова, Одессы, Чернигова и Херсонской области. Накануне американский ПЕН-центр призвал 26 февраля по всему миру проводить акции в поддержку удерживаемого в российской колонии украинского кинорежиссера Олега Сенцова. Акции, дисскуссии и показы фильма Сенцова планировались в Минске, Париже, Варшаве, Риге, Торонто, Берлине и Стенфорде.