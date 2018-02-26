 Соломенский суд арестовал имущество Труханова по ходатайству САП

Об этом LIGA.net сообщила пресс-секретарь суда Яна Квитченко, передает Цензор.НЕТ.
"Суд принял решение об аресте имущества Труханова", - сообщила она.
По словам Квитченко, также САП просила арестовать имущество заммэра Одессы Павла Вугельмана. Однако судебное заседание по этому ходатайству было закрытым, поэтому информация о результатах его рассмотрения "не может быть предоставлена судом", отметила пресс-секретарь.
Как сообщалось ранее, Соломенский районный суд Киева отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова.
Труханову запрещено выезжать за пределы Одессы. Также мэру запрещено общаться с половиной депутатов Одесского горсовета, которые были приглашены в суд в качестве свидетелей, а также рядом чиновников горсовета. Голубова обязали доставить Труханова в суд по первому требованию.
Напомним, 13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.
14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского председателя Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.
По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры "Девелопмент Элит", которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что САП намерена просить в суде для мэра Одессы Геннадия Труханова арест с альтернативой внесения 50 млн грн залога.
Как сообщалось ранее, под зданием Соломенского райсуда в Киеве, где слушалось дело об избрании меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, собралась группа неустановленных лиц, которая окружила вход в здание. После словесной перепалки произошла стычка с полицией, были слышны два выстрела. После них был задержан человек с травматическим оружием. Один правоохранитель получил огнестрельное ранение ноги.
Следователи начали уголовное производство по ч.3 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Мужчину, ранившего полицейского, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Позднее координатор отряда Красного Креста сообщил, что во время столкновения у здания суда пострадали 4 человека.
Правоохранители доставили в районное управление 36 активных участников столкновения возле здания Соломенского райсуда Киева.
Апелляционный суд Киева решил не изменять меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. Об этом заявил председательствующий судья Валерий Лашевич, сообщает Укринформ.
"Коллегия судей постановила оставить без изменений меру пресечения Геннадию Труханову в виде личного обязательства", - объявил судья.
Таким образом Труханов остался на поруках народного депутата от БПП Дмитрия Голубова. В ходе судебного заседания прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры ходатайствовал об избрании для Труханова меры пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 50 миллионов гривен.
На ровном месте бабло налогоплательщиков воруют
(неужели что-то забыл...)
нардеп додав, що протокол у 2019 році про результати виборів, може підписати Охендовський.
готовят опять пидрахуев и охрендовских для нужного результата.
це все що потрібно знати громодянам.
Тут уже не только олигархи проблема в Украине , но и произошло полное очевидное сращивание и скрещивание бандитов со структурами, которые должны этих самых бандитов по - идее ловить, сажать, приговаривать к срокам.
Я уже не знаю, что нам поможет , и что нас спасёт. Украина превращается государство третьего мира , без законов и без морали - короче в рашку два