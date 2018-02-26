 Порошенко наградил государственными наградами 108 украинских воинов

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга награждены 108 воинов. Высоких государственных наград удостоены 105 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, из которых 43 посмертно и 62 раненых, 2 сотрудника Министерства внутренних дел Украины, которые также представлены к награде посмертно и один раненный военнослужащий Национальной гвардии Украины.

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Бойцы, отмечены орденами "Богдана Хмельницкого" и "За мужество" III степени, медалями "За воинскую службу Украине" и "Защитнику Отечества", принимали участие в антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Среди награжденных посмертно 22-летний командир парашютно-десантного взвода парашютно-десантной роты парашютно-десантного батальона 25 отдельной воздушно-десантной бригады высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины, лейтенант Федор Караконстантин. Дисциплинированный и инициативный Федор Караконстантин относился к выполнению служебных обязанностей с чувством высокой ответственности, умел правильно выделить главное направление работы, поставленные задачи выполнял с высокой ответственностью и в определенные сроки.

Лейтенант Караконстантин многократно участвовал в АТО с марта 2017 года. Погиб 8 декабря 2017 во время выполнения боевого задания в районе Авдеевки Донецкой области - в результате обстрела позиции подразделения из стрелкового оружия и РПГ со стороны боевиков Федор Караконстантин получил пулевое ранение головы несовместимое с жизнью.

За безупречное выполнение воинского долга, проявленные при этом доблесть и честь Федор Караконстантин отмечен орденом Богдана Хмельницкого III степени (посмертно).

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