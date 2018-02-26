 Порошенко наградил государственными наградами 108 украинских воинов

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга награждены 108 воинов. Высоких государственных наград удостоены 105 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, из которых 43 посмертно и 62 раненых, 2 сотрудника Министерства внутренних дел Украины, которые также представлены к награде посмертно и один раненный военнослужащий Национальной гвардии Украины.
Бойцы, отмечены орденами "Богдана Хмельницкого" и "За мужество" III степени, медалями "За воинскую службу Украине" и "Защитнику Отечества", принимали участие в антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.
Среди награжденных посмертно 22-летний командир парашютно-десантного взвода парашютно-десантной роты парашютно-десантного батальона 25 отдельной воздушно-десантной бригады высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины, лейтенант Федор Караконстантин. Дисциплинированный и инициативный Федор Караконстантин относился к выполнению служебных обязанностей с чувством высокой ответственности, умел правильно выделить главное направление работы, поставленные задачи выполнял с высокой ответственностью и в определенные сроки.
Лейтенант Караконстантин многократно участвовал в АТО с марта 2017 года. Погиб 8 декабря 2017 во время выполнения боевого задания в районе Авдеевки Донецкой области - в результате обстрела позиции подразделения из стрелкового оружия и РПГ со стороны боевиков Федор Караконстантин получил пулевое ранение головы несовместимое с жизнью.
За безупречное выполнение воинского долга, проявленные при этом доблесть и честь Федор Караконстантин отмечен орденом Богдана Хмельницкого III степени (посмертно).
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6 янв. 2015 г. - Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким 12-ти погибших украинцев, которые попали в ДТП в зоне АТО. Жертвы, Петр Порошенко, Нацгвардія, Президент Украины - Телеканал новостей 24.
Президент Украины Петр Порошенко ... Порошенко также выразил соболезнования родным и близким 49 украинских военнослужащих и 5 пограничников, погибших 14 июня.
И т.д. и т.п.
https://www.occrp.org/en/panamapapers/ukraine-poroshenko-offshore/
On August 21, 27 Ukrainian soldiers fell in what would become known as the "Ilovaisk Kettle," victims of intense Russian rocket bombardments.
That was the same day Poroshenko's BVI holding company was officially registered
Мы им в зажопья гиперлупы проводим, а они покрышки тырят в Киеве.
доживала свого віку старенькая мати..
Так їй доля нагадала, в безмежному світі
не було в неї нікого, кому б зрадіти.
Все життя ростила сина, себе віддавала
доки проклята війна його не забрала.
Привезли два офіцери простого солдата,
говорили - незабаром вам буду подяка
від самого президента у Київі-граді,
будуть зірку вам вручати, на війсковім параді…
Постояли біля цинку… землей прикопали,
поклонились, пом'янули, тай назад вертали.
Рік минув. Зібралась мати в далеку дорогу
чорну хустку пов'язала , помолилась Богу.
Всю дорогу до Київа не їла - не спала,
лежала собі тихесенько, синочка поминала…
Як з ляльковим автоматом захищав родину,
а як виріс - віддав серце за тую Країну!
Бо навчила його мати, що немає в світі
найкращого блага - ніж свій край любити!!!
Приїхала до Київа, вийшла з вокзалу,
тай поїхала на свято… мало помалу.
А у центрі, на майдані, шикується військо.
Саме там, де рік по тому, від крові було слизько!
Де стояли за свободу звичайнї люди -
та і думки не гадали, що прийдуть Іуди
продадуть і їх… і землю, а мощі святії
викинуть, як непотреб, щоб собаки з'їли…
Почалося теє дійство - президент, міністри…
Поспускалися з небес, та не дуже низько!
Теревенькали про волю, про захист Держави,
про велику Україну… Гімн заспівали..
Не пройшло якойсь години - запросили мати.
Замість рідної дитини - залізяку дати…
Президент, з сумним обличчям, дякував за сина -
Обіцяю! Не забуде дитину Вкраїна!
Усіляка вам підтримка! Величезні льготи…
(це нічого, що у вас діряві чоботи,
що немає світла, що забит колодязь…)
Вся Європа буде знати, що ваш син - миротворець…
Подякував, та й поїхав… жити собі далі
А що мати одна в світі - не доповідали!
Вийшла вона на вулицю, сіла у маршрутку
питає - Чи є у вас місці льотні? А водій - це шутка?
Цілий день вожу… на шару… старих й ветеранів
Розплодилось вас, як вошів, як стадо… баранів!
Не поїхала!!! Вийшла… і полились сльози…
Хіба вона заробила матюки й погрози?
Нічого.. ніколи… ні в кого не просила!!!
Ні льгот, ні пособій за загибель сина.
Так їй важко стало, що останні сили
її тіло стареньке зовсім полишили…
Серед міста великого, в центрі України
ніхто навіть не побачив чорної хустини…
Бо нема нікому діла до людського болю
Матерям плювки й каміння, сірий цинк - герою…
Руслан Д. (АТО)
http://www.bomba-news.com.ua/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%8E-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D1%80/