 Проблему самоубийств военнослужащих можно решить, если солдат сможет найти в армии настоящую семью, увидеть карьеру и смысл, - Бутусов

Об этом в своем блоге пишет главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

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"Самоубийства бывают во всех армиях, но число их различно. Нередко они происходят по каким-то внутренним причинам, не связанным с прохождением службы. Статистика показывает, что большинство самоубийц сейчас - это молодые люди, солдаты, которые только недавно попавшие на службу, которые даже не были в каких-то серьезных боях. На мой взгляд, причина их гибели не ПТСР (Посттравматическое стрессовое расстройство. - Ред.), а душевные проблемы, которые молодой человек не может решить в своей жизни", - написал он.

"Проблема, во-первых, в том, что большинство молодых солдат заключают контракт сразу со срочной службы. Курс молодого бойца, как правило, один, редко два месяца. Подготовка не интенсивная, бойцам не приходится напрягать морально-психологические силы. Не приходится проявлять себя. Во-вторых, сказывается и объективная проблема - отсутствие воспитания и подготовки ко взрослой жизни. Глубинные кризисы, неустроенность, в группе риска те, у кого проблемы в семье, кто не смог найти работу, у кого проблемы с девушками, личной жизнью. Особое значение имеет обстановка в семье. Это характерно для подавляющего большинства молодых самоубийц. Они не находят правильной ролевой модели в современном мире. Семью ничто не может заменить - только другая семья, которую надо найти в каких-то близких людях или в каком-то коллективе. Конечно, хотелось бы видеть такой семьей воинский коллектив", - отметил журналист.

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"В-третьих, армия воспитательным институтом является только для сознательных и мотивированных. В воинских частях, где отсутствует профессиональный сержантский корпус, где некомплект офицеров, а тем более грамотных офицеров, нередки ситуации, когда молодой солдат чувствует себя одиноким, непонятым. Это не меняется, если такой человек находится под постоянным прессингом и занимается постоянными работами, это не меняется, если человеку дают свободное время. Проблема снижения высоких не боевых потерь в армии требует не просто признания, не просто увеличения средств бюджета, которые на что-то спишут. Это можно решить, если солдат и особенно молодой солдат, сможет найти в армии настоящую семью, увидеть карьеру, смысл, настоящих друзей, отцов-командиров. И реальные задачи, которые заставляют напрягать характер и волю", - резюмировал Бутусов.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил в эфире телеканала "112 Украина", что статистика самоубийств военнослужащих - в среднем 2-3 случая в неделю.

Начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины генерал-майор Олег Грунтковский опроверг эту информацию, сказав, что "эти заявления чиновников, которые не работают непосредственно с личным составом, это пиар и манипуляция".