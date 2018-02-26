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Все про:армия (6767) самоубийство (537) Матиос Анатолий (510) военнослужащие (3486)

 Проблему самоубийств военнослужащих можно решить, если солдат сможет найти в армии настоящую семью, увидеть карьеру и смысл, - Бутусов

Статистика показывает, что большинство самоубийц в армии сейчас - это молодые люди, солдаты, попавшие недавно на службу, которые даже не были в каких-то серьезных боях.

Об этом в своем блоге пишет главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Читайте: 2 самоубийства в неделю сейчас, 518 самоубийств АТОшников за время войны, - главный военный прокурор Матиос

"Самоубийства бывают во всех армиях, но число их различно. Нередко они происходят по каким-то внутренним причинам, не связанным с прохождением службы. Статистика показывает, что большинство самоубийц сейчас - это молодые люди, солдаты, которые только недавно попавшие на службу, которые даже не были в каких-то серьезных боях. На мой взгляд, причина их гибели не ПТСР (Посттравматическое стрессовое расстройство. - Ред.), а душевные проблемы, которые молодой человек не может решить в своей жизни", - написал он.

"Проблема, во-первых, в том, что большинство молодых солдат заключают контракт сразу со срочной службы. Курс молодого бойца, как правило, один, редко два месяца. Подготовка не интенсивная, бойцам не приходится напрягать морально-психологические силы. Не приходится проявлять себя.  Во-вторых, сказывается и объективная проблема - отсутствие воспитания и подготовки ко взрослой жизни. Глубинные кризисы, неустроенность, в группе риска те, у кого проблемы в семье, кто не смог найти работу, у кого проблемы с девушками, личной жизнью. Особое значение имеет обстановка в семье. Это характерно для подавляющего большинства молодых самоубийц. Они не находят правильной ролевой модели в современном мире. Семью ничто не может заменить - только другая семья, которую надо найти в каких-то близких людях или в каком-то коллективе. Конечно, хотелось бы видеть такой семьей воинский коллектив", - отметил журналист.

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"В-третьих, армия воспитательным институтом является только для сознательных и мотивированных. В воинских частях, где отсутствует профессиональный сержантский корпус, где некомплект офицеров, а тем более грамотных офицеров, нередки ситуации, когда молодой солдат чувствует себя одиноким, непонятым. Это не меняется, если такой человек находится под постоянным прессингом и занимается постоянными работами, это не меняется, если человеку дают свободное время.  Проблема снижения высоких не боевых потерь в армии требует не просто признания, не просто увеличения средств бюджета, которые на что-то спишут. Это можно решить, если солдат и особенно молодой солдат, сможет найти в армии настоящую семью, увидеть карьеру, смысл, настоящих друзей, отцов-командиров. И реальные задачи, которые заставляют напрягать характер и волю", - резюмировал Бутусов.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил в эфире телеканала "112 Украина", что статистика самоубийств военнослужащих - в среднем 2-3 случая в неделю.

Начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины генерал-майор Олег Грунтковский опроверг эту информацию, сказав, что "эти заявления чиновников, которые не работают непосредственно с личным составом, это пиар и манипуляция".

Источник: https://censor.net.ua/n3052630
 
 
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Ничего боец в армии хорошего не найдёт ,пока главнокомандующий этой армии во время боевых действий едет греть зад на Мальдивы ,это же,как дважды два ....
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Ему сейчас надо другую формулу изобретать ,как не задохнуться будучи повешенным ...или как на умереть будучи расстрелянным ...или как собраться будучи разорванным на куски ...
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Для того щоб зменшити кількість самогубств потрібно зменшити емоційні навантаження на солдат та офіцерів, проводити регулярну ротацію, покращити безпеку солдата на полі бою, дати військовим більше віри в перемогу, дати солдатам потужнішу сучасну зброю яка дозволить перемагати в бою, дати соціальних захист для солдат та офіцерів, щоб воїн знав - країна за нього подбає як на службі так і після неї, якщо з ним щось станеться в бою! Поки влада заявляє "Ми беремо людей в армію не для того щоб платити пенсію" (Пашинський), поки влада не може виплатити визначені законом пенсії військовим пенсіонерам - не буде у солдата впевненості в своїй країні, впевненості в тому що в нього є надійний тил!
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Молоді солдати як правило, ще не думають про пенсію.
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Йде війна, про військову пенсію думає кожен, бо поранення чи навіть каліцтво може статись кожної миті.
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Да тут в целой стране мало кто может найти настоящую семью, увидеть карьеру и смысл, не то, что в армии. Проблема гораздо шире одной только армии.
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Хреновая у вас страна. Или вы хренове... В любом случае не позавидуешь вам.
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Та мы ж хреновые - через раз пишу какой хреновый негодный народишко Петру Ляксеичу под начало достался. Та и страна не блещет даже на фоне африканских демократий, прямо скажем.
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У Петра Ляксеича все в порядке какраз, как и у меня, впрочем.
Это у вас какая-то попоболь непроходящая. Смотреть на вас больно. И подыхать не хотите и жизнь вам в тягость.
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врядли сейчас сумеют спрятать цифры самоубийств.цифры вопиющие
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та да. бабам нужны коррупционеры и олигархи. Бабы вообще-то все предатели в этом плане.
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Бутусов, есть очень хороший мировой опыт в борьбе с самоубийствами. Просто примените этот зарубежный опыт, и не будет самоубийств.
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Пиндосы самоустранялись потому что: 1. это была совершенно не их война. 2. они ее проиграли.

У нас другие реалии.
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Ну, хорошо хоть бутусов знает, что делать и как быть...
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Зоря Одесса) Та есть очень хороший мировой опыт, в борьбе с суицидникаами!
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- хочешь застрелиться? я могу тебе помочь...
Ю.Бутусов.
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оззи) Тут не а том, кто и когда хочет застрелится, тут о суициде! Черепуху лечи чипушило!
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слышь, чепушило, набери в вики слово суицид. недоделок.
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Когда Родина будет домом, тогда и армия будет семьей. Защищать нужно дом, а не интересы отдельных жителей.
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Когда домом управляют те, кому с высокой колокольни на тех, кто защищает этот дом, то и защищать особо не захочется.
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Ты должен жить ,назло врагам живи.
С момента первой демобилизации ,
С начала АТО и стагнации
Простых людей ликвидации .
Каждый день суицид совершает
Бывший военный нашей нации ,
Пока мы все в прострации
Лучшие не могут пережить
Без нас этой жизни иллюстрации
Героям тяжело унять собой
Взгляд ангела земли порочный
Ведь на глубине страстей
Первичных и тайных зарождений
Такие не видят светлых порождений
Изменений и ваших подлых соглашений
Ведь добрыми делами без сомнений
Дорога в Ад толкает без сожалений
Без личных изменений творящих
Злых людей , их ложных устремлений
Чувства наши вплетены в сознание пришельцам .
И в этом и есть Бог в Днепре незваный
Где инопланетный разум не рад был нам
Ведь тут на Окраине - в ментале зарождений
И справедливости созданий воплощений
Они решить не могут , но ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ .
Ты должен жить - для мира ты отрада
Ради себя , ради родных ведь ты надежда
Для нас , для всех ушедших ведь ты монада
Всей жизни их ты смысл , ты награда.
Ты должен жить , ради родных и близких
И не надо судьбу топить , ради врагов ментальных
И если нету у тебя родных , роднее всех ты из живых
Ты будь для нас Добра посланник и для них
Пожалуйста живи , ведь ты надежда , соль земли
И без тебя наш мир умрет , ты Мефистофель совести Земли .
И если хотя бы двое - девушка и друг тебя нашли
Я прошу тебя живи и все пройдет , ведь испытания уже ушли
Ты должен жить - для мира и страны ты награда
Ты должен жить , ради родных и близких
Для всех детей надежда и оптимизма ты услада
И если нету у тебя родных , герой ты из живых.
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Все люди рождаются одинаково-но со временем одним булка с маслом а другим сухарь с горчицей.Так и в Армии-тем кто в штабах да на складах ордена да звания а тем кто в окопах дырка от бублика.
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Одинаковыми? Проблему самоубийств военнослужащих можно решить, если солдат сможет найти в армии настоящую семью, увидеть карьеру и смысл, - Бутусов - Цензор.НЕТ 832 Вася, тебе тут перечислить список отличия с рождения или сам догадаешься? Проблему самоубийств военнослужащих можно решить, если солдат сможет найти в армии настоящую семью, увидеть карьеру и смысл, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8478
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Просмотрите списки награжденных Рошенком военных. Муженко и его штабной брат, который и близко к АТО не стоял. Сам же Бутусов об этом и писал. Они теперь солдатиков в бараний рог будут скручивать, чтобы отработать наградные.
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Не раскачивай шоколадную будку-могут отлепится соевые...
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Что значит самоубился. Довели до самоубийства это похоже, хотя бывают и другие причины. В моем дивизионе парень письмо от своей девчонки получил, мол замуж выхожу. Пошел, дурень, и в туалете повесился. Без всякой войны и АТО. С целыми руками и ногами. Только с головой не дружил!
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В абсолютном большинстве виновато "недружба с головой".
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но в армию берут всех, потому что всеобщая воинская повинность.....
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Берут только тех, кто проходит мед.комиссию. А ее пройти не так уж и сложно, даже не совсем адекватным людям Проблему самоубийств военнослужащих можно решить, если солдат сможет найти в армии настоящую семью, увидеть карьеру и смысл, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7685
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Состояние нервной системы как и сто лет назад проверяют ударом псих. молоточка по коленке. Да уж. Или попади пальцем к кончик носа........................... Это круто. Так слабонервных и вылавливают.
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Ну нету денег в стране для введение "супер сложных" тестов, коих в Сети хватает, чтобы за 5 минут поставить диагноз на 95%
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Перебування армії в окопах під постійними обстрілами з забороною відкриття вогню у відповідь, а тим більш - на випередження, не сприяє зростанню морального духу війська.. Це і є основною причиною самогубств в АТО, як на мене..
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Передивіться статистику, котру сьогодні демонстрував матіос.. Як би ми до нього не ставились, але є документи.. Перегляньте ще раз.. Там кількість самогубств саме в АТО виділена окремо.. Не за строковиків я говорю..
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Ви ж відповіли :" Зрада дівчини".. Хай буде по вашому.. Навіщо струшувати повітря, якщо причина вам відома?
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Розмови не було.. Хрестики.. Навіщо ви видалили?
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Щось забагато потенційних самогубців йде в армію.
Люди з нестійкою психікою або яким нічого втрачати...
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Самоубийством можно покрыть любое действие. Много взрослых , а не вчерашних срочников убилось? Статистику по возрасту , плиз.
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А чого мій комент видалили?))) Правда очи коле
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одне але"! Самогубства внаслідок ПТС - це нажаль!!! ТРАГІЧНА реальність в будь-якій армії,що знаходиться в стані гарячої війни...
Люди не механічні пристрої,вони можуть ємоційно згорати,"ламатися"..тоді приходять темні часи,і дехто не витримує цього- йде з життя..не завжди війна страшніша смотності!,байдужості навколишніх, зради близьких,а занадто коханих !(
один плюс- про це почали говорити! значить все зовсім тревожно!
і здолати можна не тільки державними програмами,які мають будуватися на досвіді інших країн! а розумінням суспільства,психологічним патронажем,соціальним захистом...а головне і найдешевше,але не другорядне, з усього перерахованного - небайдужість ,нас усіх до Хлопців!
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Когда тебя на передовой держат за пушечное мясо не давая стрелять в ответ, *бал я в рот таких отцов командиров и ихнюю семью...
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А когда правой рукой держат, а левой с "оккупантом-агрессором" барыжат - то и вообще...
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А разве самоубиства только в армии..??
Вот если бы журналист Бутусов провер расследование...и сказал...на гражданке на сто тысяч человек столько то...а в армии на сто тысяч человек...столько то...
Вот тогда бы был виден масштаб проблемы в армии...и в государстве в целом....
И вот тогда бы можно...и нужно предлагать решения этой проблемы....
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А так не понятно....
Самоубийцы всегда были...и всегда будут...и самое интересно что в благополучных странах их больше...чем в нищей Африке.....
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Пробежав по инету нашел такие цифры...
в Украине на 100000 человек 22 самоубийства в год..... ( к стати в Финляндии (37/100 тыс. населения), Швейцарии (34/100 тыс.), Австрии (31/100 тыс.), Венгрии (27/100 тыс.), Норвегии (24/100 тысяч))...
Но дело не в этом.....в том же инете есть цифра...что за годы АТО в армии покончили с собой 300 человек...это за четыре года...в год получается 75 человек....Численность армии 250 тысяч.....примерно 30 человек на 100000....

В итоге количество самоубийств в армии практически равно среднему по стране.....
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Учитывая наличие оружие....изменившийся уклад жизни....небольшое увеличение самоубийств по сравнению со средним по стране....не является поводом для истерик.....
Проблему нужно решать комплексно..по всей стране...и тогда и в армии самоубийств будет меньше.....
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Проблема самоубийств часто и густо лежит не в самой армии, а в теле, которое туда попало. Для многих не доходит, что *я хочу* и *я не хочу, не буду* надо оставить дома. Приходят по сути истеричные бабы, а не пацаны, хоть и сильные физически. И когда их начинают *ломать* （без насилия）, чтобы оно вело себя нормально в коллективе, а не показывало свое *я* на каждом шагу －вот тогда часто такие и стают теми самыми суицидниками.
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"Ломать" должны умные командиры, а не мрази, которые знают, что им обязаны подчиняться Проблему самоубийств военнослужащих можно решить, если солдат сможет найти в армии настоящую семью, увидеть карьеру и смысл, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1582
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И это в том числе. Но часто приходит в армию такой вот Пуп Земли и считает, что все должны бегать и носиться с ним. А когда его начинают за каждое нарушение наказывать －оно озлобляется и замыкается. Плюс его поведение привело к тому, что он отвергнут коллективом. И речь не о так называемом чмырении － то отдельная и стория и она так же причина суицидов.
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армия она такая. дедовщина никуда не пропала. просто трансформировалась.
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дедовщина всегда была и, наверное, будет. Она, в принципе, есть в любом коллективе, кто сомневается - вспомните себя по приходу на работу молодым специалистом. просто в армии она еще более ярко выражена и усугублена тем, что нельзя после работы свалить домой в семью и там опять чувствовать себя таким же обожаемым, как дома.
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разные создатели войны и семьи...нельзя в противоречии найти семью.смысл ..ибо война -дявольское творение.,,для смысла,семьи, кареры- мир нужен
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но есть те у кого к этому призвание, кстати, они редко заводят семьи и вообще не ведут оседлый способ жизни
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Бутусов, про смысл службы в армии я вчера написал, и его с сайта удалили. При всем том, что у админа сайта есть возможность отследить "ник" от момента регистрации, и по постам увидеть, что писатель пишет не выдумки! Как только заходит речь про мобилизацию или призыв, сразу вопли- "это мы не проходили!!!", а когда речь заходит о сатисфакции тем, кто это не только проходил но и прошел, и выполнил двухсторонний договор межу ним и государством, в ход идет шельмование и "отмороз" И кто в здравом уме в такой ситуации увидит в армии "семью,карьеру и смысл"?
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причина этому - непрофессиональная армия
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А в США какая армия..?? И проблема самоубийств там есть...и не малая проблема....
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В американской армии в до 166 самоубийств в год но, у них и армия по численности превосходит украинскую на порядок.
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Больше ..раза в два....
Но дело не в конкретных цифрах...дело в том что они есть и в профессиональной армии....
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какая в США армия? статистика самоубийств в американской армии мне не известна, в любом случае туда граждане идут сознательно, может не рассчитывают своих сил, думают что война это игра, и потому при первом реальном участии в боевых действиях у них едет крыша, но навряд ли там такая статистика как у нас, сколько за прошлый год в армии США было самоубийств (они же постоянно участвуют в вооруж. конфликтах "горячих точках")?
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Профессиональная там армия....но самоубийства там есть...так что утверждать что причина самоубийств в армии Украины в том что у Украины армия не профессиональная наверное не стоит....
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призывников посылают в США в горячие точки практически сразу?
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нет, Комплектование вооружённых сил осуществляется на добровольной основе. На службу принимаются граждане США, граждане других государств, постоянно проживающие в США, имеющие хотя бы среднее образование.
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И в Украине призывников не посылают...только контрактники....
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так и в Израиле непрофессиональная, и в Швейцарии непрофессиональная. Профессиональные армии в основном в давно невоюющих на своей территории богатых странах
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в Израиле служат в армии призыв, но разве там призывников направляют на боевые задачи? про Швейцарию не стоит и говорить там службу в армии можно рассматривать чисто как тренировку в закрытом клубе для физическ. формы
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там всех направляют. Люди просто приписаны к определённым подразделениям и один месяц в году отдают службе Эрецу.
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у вас есть где почитать про это? ну ссылка
хотя израиль не пример, но всё равно интересно
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Легко про життя і смерть базікати тим, хто живе як сир у маслі...
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о чем может быть речь....если в казармах елементарного нет....ни душа....ни интернета.....и увольнение только для избранных.....весь досуг ето один день в неделю когда тебя просто не трогают ...и то не факт(((((((ето косаемо срочников),а вот контрактники устраивают свой досуг на собственное усмотерние........организованой работы в етом направленни нет.....зато как часами дрочить на плацу.....и мурыжить несуразными бесидами......а роль замполита в части-ето командирский стукач....
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В СИЗО Днепра на простыне повесилась ударившая молотком бойца АТО сепаратистка Марина Меньшикова, ранее скрывавшаяся от правосудия в оккупированном Крыму, откуда оккупанты её выперли .Тут подробности > https://lb.ua/society/2018/02/26/391165_sizo_dnepra_povesilas_zhenshchina.html … .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроблему самоубийств военнослужащих можно решить, если солдат сможет найти в армии настоящую семью, увидеть карьеру и смысл, - Бутусов
 
 
 
 
 
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