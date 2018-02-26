 Проблему самоубийств военнослужащих можно решить, если солдат сможет найти в армии настоящую семью, увидеть карьеру и смысл, - Бутусов

Об этом в своем блоге пишет главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.
"Самоубийства бывают во всех армиях, но число их различно. Нередко они происходят по каким-то внутренним причинам, не связанным с прохождением службы. Статистика показывает, что большинство самоубийц сейчас - это молодые люди, солдаты, которые только недавно попавшие на службу, которые даже не были в каких-то серьезных боях. На мой взгляд, причина их гибели не ПТСР (Посттравматическое стрессовое расстройство. - Ред.), а душевные проблемы, которые молодой человек не может решить в своей жизни", - написал он.
"Проблема, во-первых, в том, что большинство молодых солдат заключают контракт сразу со срочной службы. Курс молодого бойца, как правило, один, редко два месяца. Подготовка не интенсивная, бойцам не приходится напрягать морально-психологические силы. Не приходится проявлять себя. Во-вторых, сказывается и объективная проблема - отсутствие воспитания и подготовки ко взрослой жизни. Глубинные кризисы, неустроенность, в группе риска те, у кого проблемы в семье, кто не смог найти работу, у кого проблемы с девушками, личной жизнью. Особое значение имеет обстановка в семье. Это характерно для подавляющего большинства молодых самоубийц. Они не находят правильной ролевой модели в современном мире. Семью ничто не может заменить - только другая семья, которую надо найти в каких-то близких людях или в каком-то коллективе. Конечно, хотелось бы видеть такой семьей воинский коллектив", - отметил журналист.
"В-третьих, армия воспитательным институтом является только для сознательных и мотивированных. В воинских частях, где отсутствует профессиональный сержантский корпус, где некомплект офицеров, а тем более грамотных офицеров, нередки ситуации, когда молодой солдат чувствует себя одиноким, непонятым. Это не меняется, если такой человек находится под постоянным прессингом и занимается постоянными работами, это не меняется, если человеку дают свободное время. Проблема снижения высоких не боевых потерь в армии требует не просто признания, не просто увеличения средств бюджета, которые на что-то спишут. Это можно решить, если солдат и особенно молодой солдат, сможет найти в армии настоящую семью, увидеть карьеру, смысл, настоящих друзей, отцов-командиров. И реальные задачи, которые заставляют напрягать характер и волю", - резюмировал Бутусов.
Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил в эфире телеканала "112 Украина", что статистика самоубийств военнослужащих - в среднем 2-3 случая в неделю.
Начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины генерал-майор Олег Грунтковский опроверг эту информацию, сказав, что "эти заявления чиновников, которые не работают непосредственно с личным составом, это пиар и манипуляция".
Это у вас какая-то попоболь непроходящая. Смотреть на вас больно. И подыхать не хотите и жизнь вам в тягость.
У нас другие реалии.
Ю.Бутусов.
С момента первой демобилизации ,
С начала АТО и стагнации
Простых людей ликвидации .
Каждый день суицид совершает
Бывший военный нашей нации ,
Пока мы все в прострации
Лучшие не могут пережить
Без нас этой жизни иллюстрации
Героям тяжело унять собой
Взгляд ангела земли порочный
Ведь на глубине страстей
Первичных и тайных зарождений
Такие не видят светлых порождений
Изменений и ваших подлых соглашений
Ведь добрыми делами без сомнений
Дорога в Ад толкает без сожалений
Без личных изменений творящих
Злых людей , их ложных устремлений
Чувства наши вплетены в сознание пришельцам .
И в этом и есть Бог в Днепре незваный
Где инопланетный разум не рад был нам
Ведь тут на Окраине - в ментале зарождений
И справедливости созданий воплощений
Они решить не могут , но ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ .
Ты должен жить - для мира ты отрада
Ради себя , ради родных ведь ты надежда
Для нас , для всех ушедших ведь ты монада
Всей жизни их ты смысл , ты награда.
Ты должен жить , ради родных и близких
И не надо судьбу топить , ради врагов ментальных
И если нету у тебя родных , роднее всех ты из живых
Ты будь для нас Добра посланник и для них
Пожалуйста живи , ведь ты надежда , соль земли
И без тебя наш мир умрет , ты Мефистофель совести Земли .
И если хотя бы двое - девушка и друг тебя нашли
Я прошу тебя живи и все пройдет , ведь испытания уже ушли
Ты должен жить - для мира и страны ты награда
Ты должен жить , ради родных и близких
Для всех детей надежда и оптимизма ты услада
И если нету у тебя родных , герой ты из живых.
Люди з нестійкою психікою або яким нічого втрачати...
Люди не механічні пристрої,вони можуть ємоційно згорати,"ламатися"..тоді приходять темні часи,і дехто не витримує цього- йде з життя..не завжди війна страшніша смотності!,байдужості навколишніх, зради близьких,а занадто коханих !(
один плюс- про це почали говорити! значить все зовсім тревожно!
і здолати можна не тільки державними програмами,які мають будуватися на досвіді інших країн! а розумінням суспільства,психологічним патронажем,соціальним захистом...а головне і найдешевше,але не другорядне, з усього перерахованного - небайдужість ,нас усіх до Хлопців!
Вот если бы журналист Бутусов провер расследование...и сказал...на гражданке на сто тысяч человек столько то...а в армии на сто тысяч человек...столько то...
Вот тогда бы был виден масштаб проблемы в армии...и в государстве в целом....
И вот тогда бы можно...и нужно предлагать решения этой проблемы....
Самоубийцы всегда были...и всегда будут...и самое интересно что в благополучных странах их больше...чем в нищей Африке.....
в Украине на 100000 человек 22 самоубийства в год..... ( к стати в Финляндии (37/100 тыс. населения), Швейцарии (34/100 тыс.), Австрии (31/100 тыс.), Венгрии (27/100 тыс.), Норвегии (24/100 тысяч))...
Но дело не в этом.....в том же инете есть цифра...что за годы АТО в армии покончили с собой 300 человек...это за четыре года...в год получается 75 человек....Численность армии 250 тысяч.....примерно 30 человек на 100000....
В итоге количество самоубийств в армии практически равно среднему по стране.....
Проблему нужно решать комплексно..по всей стране...и тогда и в армии самоубийств будет меньше.....
Но дело не в конкретных цифрах...дело в том что они есть и в профессиональной армии....
хотя израиль не пример, но всё равно интересно