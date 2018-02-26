 Высокий суд Лондона завтра рассмотрит иск "Приватбанка" против Коломойского и Боголюбова

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщает Радіо Свобода, ссылаясь на сайт суда.
Слушания назначены на 10:30.
Напомним, в декабря 2016 года правительство приняло решение о национализации "Приватбанка". Сейчас владельцем финучреждения является Министерство финансов.
Министр финансов Александр Данилюк заявлял, что "Приватбанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность".
До национализации почти 50% акций "Приватбанка" принадлежало Игорю Коломойскому, 41,6% – Геннадию Боголюбову.
20 декабря 2017 пресс-служба "ПриватБанка" сообщила, что Высокий суд Лондона 19 декабря издал приказ о всемирном арест активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат на сумму более 2,5 миллиарда долларов. В конце января 2018 года арест был продлен.
что большинство сайта будут за Беню против Украины )))
ты уверен, что понял, о чём написано в статье ?
Беню никто судить не надумал.
пока, по крайней мере.
как и положено по закону.
Беня не форточник, не спрячется. Во всяком случае, имущество не спрячет.
Только Укрнафта и Кременчужзкий НПЗ чего стоят, с его махинациями и выводом денег, можешь почитать: "Укрнафта" перебуває під щільним зовнішнім управлінням із центром у Женеві, куди торік перебралася вся "нафтова" команда "Привату".
А те, как вы говорите, клоуны, которые в Украине при власти, так они именно те, которых НАНЯЛИ граждане Украины на выборах (а также нанятые от имени граждан Украины теми, которых НАНЯЛИ граждане Украины на выборах). Наняли и не контролируют выполнение работы.
Никто их нам ни с Марса, ни с Луны, ни из мокши не прислал. Сами НАНЯЛИ.
В другой раз, возможно, будем внимательнее.
Саакашвилли должен быть возвращен, его запрет на въезд аннулирован. Кто исполнял и руководил этой операцией аннулированы даже в офшорах и посажены. Если нет, то перекрывайте мвф и ни одного кредита, будет опираться с обслуживателями потоков,
Открыть охоту с санкциями на офшорные капиталы коррупционеров. Активы порошенка, гроймана, гавриловая и всех ихних обслуживающих крыс заморозить.
Коррупционная саранча барыг должна не успешно бороться со своими ярыми протвниками типа саакашвилли, а наоборот выбросить белый флаг.
Ну где вас таких грамотных берут ?
Что значит "суд под редакцией" ?
как все
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Хто в мінусах, а хто в плюсах !
интересно, соевые на что расчитывают ?