 Высокий суд Лондона завтра рассмотрит иск "Приватбанка" против Коломойского и Боголюбова

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщает Радіо Свобода, ссылаясь на сайт суда.

Слушания назначены на 10:30.

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Напомним, в декабря 2016 года правительство приняло решение о национализации "Приватбанка". Сейчас владельцем финучреждения является Министерство финансов.

Министр финансов Александр Данилюк заявлял, что "Приватбанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность".

До национализации почти 50% акций "Приватбанка" принадлежало Игорю Коломойскому, 41,6% – Геннадию Боголюбову.

20 декабря 2017 пресс-служба "ПриватБанка" сообщила, что Высокий суд Лондона 19 декабря издал приказ о всемирном арест активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат на сумму более 2,5 миллиарда долларов. В конце января 2018 года арест был продлен.