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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Боголюбов (29) Коломойский (858) Лондон (250) суд (20568) Приватбанк (382)

 Высокий суд Лондона завтра рассмотрит иск "Приватбанка" против Коломойского и Боголюбова

Высокий суд Лондона назначил на 27 февраля рассмотрение дела по иску "Приватбанка".

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщает Радіо Свобода, ссылаясь на сайт суда.

Слушания назначены на 10:30.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КААС подтвердил взыскание с "Приватбанка" в пользу банка Суркисов 364 млн грн

Напомним, в декабря 2016 года правительство приняло решение о национализации "Приватбанка". Сейчас владельцем финучреждения является Министерство финансов.

Министр финансов Александр Данилюк заявлял, что "Приватбанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность".

До национализации почти 50% акций "Приватбанка" принадлежало Игорю Коломойскому, 41,6% – Геннадию Боголюбову.

20 декабря 2017 пресс-служба "ПриватБанка" сообщила, что Высокий суд Лондона 19 декабря издал приказ о всемирном арест активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат на сумму более 2,5 миллиарда долларов. В конце января 2018 года арест был продлен.

Источник: https://censor.net.ua/n3052626
 
 
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Рупь за сто даю про то,
что большинство сайта будут за Беню против Украины )))
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да ладно спалился.что ты мелешь.порошенко торгует с россией и днр.наживается на крови.имеет заводы в крыму и липецке.болтает с путиным по телефону.вот кто спалился
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во всяком случае в 14м году когда начиналась война беня напрямую назвал путина шизофреником.Ты можем представить чтобы порошенко хоть слово плохое путину сказал,он хватает трубку когда слышит голос хуйла и в позу становится
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Во-первых - не путайте Украину с ее НАНЯТЫМИ руководителями.
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с приватом вообще бред полной.забрали и национализировали нормально работающий банк.развалили .превратили в сарай.а теперь хотят частнику снова продать только за копейки
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только в 14м порошенко не дал ни копейки на добровольцев.а беня полностью создал днепр1
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Интересно. Беня открыто бравировал своими тремя гражданствами . Стриг бабки с "Привата", довел до ручки ФК "Днепр" и НИЧЕГО. А как уехал в Израиль сразу судить надумали Высокий суд Лондона завтра рассмотрит иск "Приватбанка" против Коломойского и Боголюбова - Цензор.НЕТ 6224 Действительно, цирк уехал а клоуны остались

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а кто создал добровольческие батальоны днепр и днепр1 которые поехали на донбасс.порошенко?
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Ясное дело что Гоша. Только это лишний раз подтверждает мою мысль. Пока Беня был в Украине, все борцуны сидели смирно, а как уехал - загавкали. Только Беня на них ложить хотел с высокой горки. А за "Приват" простые украинцы забашляют.
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А как уехал в Израиль сразу судить надумали...


ты уверен, что понял, о чём написано в статье ?

Беню никто судить не надумал.
пока, по крайней мере.
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Ну звыняй, юрыст! Не судить Беня , а отсуживать у Бени. А ежели докажут левак, тогда как?
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тогда вторая часть марлезонского балета,
как и положено по закону.

Беня не форточник, не спрячется. Во всяком случае, имущество не спрячет.
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А какое имущество у него в Украине? "Приват" отобрали, ФК "Днепр" это уже не тот ФК, квартира в Днепре? Да на здоровье. Это в Крыму и на параше его бизнес отжали. А в Украине - Один из богатейших людей Украины, бизнесмен Игорь Коломойский имеет всего один официально зарегистрированный объект недвижимости в Украине - это квартира в Днепре, правда, довольно большая и дорогая. Согласно данным Единого реестра недвижимого имущества, на олигарха записан 281,1 «квадрат» в Шевченковском (Бабушкинском) районе города. Вот и вся песня
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У него бизнесов тут валом, через которые он продолжает грабить Украину.
Только Укрнафта и Кременчужзкий НПЗ чего стоят, с его махинациями и выводом денег, можешь почитать: "Укрнафта" перебуває під щільним зовнішнім управлінням із центром у Женеві, куди торік перебралася вся "нафтова" команда "Привату".
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Понимаем. У клоунов уже и Женева в Израиле.
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Саид, вы меня разочаровали Высокий суд Лондона завтра рассмотрит иск "Приватбанка" против Коломойского и Боголюбова - Цензор.НЕТ 263 При чем тут Женева. Клоуны остались в Украине
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Так и Frol Fedoroff тоже не в Женеве. В отличие от Коломойского.
А те, как вы говорите, клоуны, которые в Украине при власти, так они именно те, которых НАНЯЛИ граждане Украины на выборах (а также нанятые от имени граждан Украины теми, которых НАНЯЛИ граждане Украины на выборах). Наняли и не контролируют выполнение работы.

Никто их нам ни с Марса, ни с Луны, ни из мокши не прислал. Сами НАНЯЛИ.

В другой раз, возможно, будем внимательнее.
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Антикоррупционный суд под западной редакцией. Иначе это пустышка и имитация, с множеством коррупиоцнных дыр для отмазок коррупционеров
Саакашвилли должен быть возвращен, его запрет на въезд аннулирован. Кто исполнял и руководил этой операцией аннулированы даже в офшорах и посажены. Если нет, то перекрывайте мвф и ни одного кредита, будет опираться с обслуживателями потоков,

Открыть охоту с санкциями на офшорные капиталы коррупционеров. Активы порошенка, гроймана, гавриловая и всех ихних обслуживающих крыс заморозить.
Коррупционная саранча барыг должна не успешно бороться со своими ярыми протвниками типа саакашвилли, а наоборот выбросить белый флаг.
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Антикоррупционный суд под западной редакцией


Ну где вас таких грамотных берут ?

Что значит "суд под редакцией" ?
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значит вам назначат Судью и напишут закон, и вы будете исполнять решения этого Судьи,
как все
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Высокий суд Лондона соевым не подкупить,
интересно, соевые на что расчитывают ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВысокий суд Лондона завтра рассмотрит иск "Приватбанка" против Коломойского и Боголюбова
 
 
 
 
 
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