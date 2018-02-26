 Есть копии документов, которые доказывают, что он агент ФСБ, - Луценко об арестованном экс-нардепе Шепелеве

Как передает Цензор.НЕТ об этом генпрокурор рассказал в интервью изданию "Левый берег".
"У нас есть документы о том, что он в своих показаниях подписывается как гражданин ДНР. Есть копии, которые доказывают, что он агент ФСБ. Эти материалы мы получили через адвокатов потерпевшего в наших делах, который является стороной процессов в России. Копии официально сняты адвокатами из тех дел и приобщены к нашим материалам. Именно поэтому у господина Шепелева появилась еще статья 110 (государственная измена", - отметил Герпрокурор.
Ю.Луценко озвучил версию, что в России А.Шепелева начали преследовать. "Моя версия, но только версия, что в России его также серьезно преследуют, и дело дошло до ареста. Поэтому человек покидает территорию России. Почему при этом он выбирает Украину?.. Как человек прямой, скажу, что, видимо, ему кто-то что-то пообещал. Возможно, спрятать на предвыборное время, а там вроде что-то изменится", - высказал предположение генпрокурор.
Говоря об истории задержания А.Шепелева в Украине, а также его избиении неустановленными лицами, Ю.Луценко отметил: "СБУ задержала его в лесу под Киевом, получив сигнал о том, что он там находится. Оперативная группа, которая прибыла на место, а затем и следователи Военной прокуратуры, действительно обнаружили господина Шепелева с достаточно серьезными следами побоев. Экспертиза подтвердила, что побои были нанесены не в день задержания, а до того. То есть гематомы на лице образовались за несколько дней".
Кроме того, по его словам, является фактом и то, что А.Шепелева захватили и удерживали в неволе, нанося побои. Поэтому, указал генпрокурор, есть еще одно дело - о похищении, удерживании в неволе и нанесении тяжких физических повреждений А.Шепелеву. "Мы ведем следствие относительно того, кто его похитил, кто бил. Ждем от него показаний", - добавил он.
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Как сообщалось, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату Александру Шепелеву в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года.
8 февраля 2018 года Шепелев был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины. У него обнаружили ряд документов, в том числе удостоверение сотрудника так называемого "министерства государственной безопасности Донецкой народной республики". Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).
В суде, куда его доставили для избрания меры пресечения, Шепелев рассказал журналистам, что неизвестные задержали его несколько дней назад. По его словам, они представились работниками военной прокуратуры и силой выбивали из него информацию про представителей власти, в частности президента Петра Порошенко и лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко.
В конце декабря 2012 года экс-нардеп Александр Шепелев был объявлен в международный розыск. В июле 2013 он был задержан на территории Республики Венгрия и по результатам проведения процедуры экстрадиции в марте 2014 доставлен на территорию Украины.
Однако, в июле 2014 Шепелев с целью уклонения от уголовной ответственности сбежал из-под стражи, в связи с чем его в тот же день повторно объявили в международный розыск, и суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.
Работниками правоохранительных органов Российской Федерации 19 марта 2015 года Шепелева был задержан на территории Московской области по подозрению в совершении указанных преступлений. В августе 2016 года стало известно об освобождении Шепелева из российского СИЗО.
мне вообще экзальтированные тупые провокаторы не интересны
но она настоящая
капец,недоделанное чудо в кресле генплокулола в 21 веке заявляет,что у него есть копия какого-то документа--да таких копий 100 штук склепать за пару минут можно.
а подлинность той копии ФСБ своей мокрой печаткой тоже заверила?
ну за что нашей бедной стране такие правители-недоумки?
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вот же настоящий специалист с юридическим образованием !
как и министр обороны или любой другой министр или глава службы.
Также,должность генпрокурора,может быть совмещена с минюстом,а это предусматривает подготовку и реформы в юридической области.
Среди штатных оперов,комсомольцев не было,только члены партии и это в обязательном порядке.
А в стукачи,комсомольский актив не привлекался.
А вот сотрудничество с МВД и операми не исключаю,а даже уверен.
Без обид.
В СССР,существовала строгая иерархия работы под контролем административных органов облкомитетов КПСС,которые также работали под контролем ЦК.
Курировал всю эту деятельность,лично Суслов,против которого,не мог играть НИКТО,включая не то,что Андропова,но и самого любимого генсека.
Кому и как,а главное с кем,можно было работать,определяли именно они,охватывая все стороны деятельности спецлужб и МВД.
Еще раз,против Суслова не играл НИКТО! Это я подчеркиваю. Любой привлеченный сексот,при вступлении в ряды КПСС,незамедлительно выводился из сексотов,а его агентурное дело,подлежало уничтожению. Это правило без исключений! Так было. И сделано это было после 22 сьезда КПСС,чтоб не повторить репрессии 30-х годов против партии.
Овощ не был членом партии! НИКОГДА!!! Этот миф создавали ему Герман с Бондаренко.
А то,что сидел и мог сотрудничать,так уверяю вас как человек,имеющий просто огромный опыт по жизни и в свое время побывавший на всех континентах,с оперчастью сотрудничали ВСЕ!
Еще раз подчеркиваю,ВСЕ воры в законе,не говоря уже про шестерок.
Это было выгодно и хозяину (порядок на зоне на нем,как и план) и куму (отчетность,возмождность перевода в облцентр) и самому вору (послабление по передачкам,грев,даже бабу можно было заказать,уничтожение конкурентов,там Санта-Барбара отдыхает).
Вот как-то так.
Мой ник Гайджин. Просто цензор его не пропускает.
Буду предельно лаконичен. Твоему сранному МВД не по зубам было рецидивиста в партию протолкнуть, да урку за границу выпустить. Это вотчина КГБ. Так что удали свою писанину и больше не позорься
доказать проблема
СНБО, что блокирует, к примеру, закрытие Россотрудничества, и всякие мелочи, вроде недопущения Оплотов, ПТРК, ударных беспилотников в АТО, возглавляет такое себе старинный агент КГБ Турчинов, и нормально, герой интернета и Кровавый Пластырь.
https://goo.gl/abk4Mw
😎
Может СБУ ПОРА РАСПУСТИТЬ- хватит на них деньги налогоплательщиков швырять😀😀😀😁😁😁
Что ж ты евреев то забыл?
Сократ
Почему вас РФ больше интересует чем собственная страна?