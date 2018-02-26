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 Есть копии документов, которые доказывают, что он агент ФСБ, - Луценко об арестованном экс-нардепе Шепелеве

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бывший народный депутат Александр Шепелев, в отношении которого расследуется ряд уголовных производств, в том числе о госизмене, являлся агентом ФСБ, о чем свидетельствуют копии документов.

Как передает Цензор.НЕТ  об этом  генпрокурор рассказал в интервью изданию "Левый берег".

"У нас есть документы о том, что он в своих показаниях подписывается как гражданин ДНР. Есть копии, которые доказывают, что он агент ФСБ. Эти материалы мы получили через адвокатов потерпевшего в наших делах, который является стороной процессов в России. Копии официально сняты адвокатами из тех дел и приобщены к нашим материалам. Именно поэтому у господина Шепелева появилась еще статья 110 (государственная измена", - отметил Герпрокурор.

Ю.Луценко озвучил версию, что в России А.Шепелева начали преследовать. "Моя версия, но только версия, что в России его также серьезно преследуют, и дело дошло до ареста. Поэтому человек покидает территорию России. Почему при этом он выбирает Украину?.. Как человек прямой, скажу, что, видимо, ему кто-то что-то пообещал. Возможно, спрятать на предвыборное время, а там вроде что-то изменится", - высказал предположение генпрокурор.

Говоря об истории задержания А.Шепелева в Украине, а также его избиении неустановленными лицами, Ю.Луценко отметил: "СБУ задержала его в лесу под Киевом, получив сигнал о том, что он там находится. Оперативная группа, которая прибыла на место, а затем и следователи Военной прокуратуры, действительно обнаружили господина Шепелева с достаточно серьезными следами побоев. Экспертиза подтвердила, что побои были нанесены не в день задержания, а до того. То есть гематомы на лице образовались за несколько дней".

Кроме того, по его словам, является фактом и то, что А.Шепелева захватили и удерживали в неволе, нанося побои. Поэтому, указал генпрокурор, есть еще одно дело - о похищении, удерживании в неволе и нанесении тяжких физических повреждений А.Шепелеву. "Мы ведем следствие относительно того, кто его похитил, кто бил. Ждем от него показаний", - добавил он.

Также смотрите: Экс-нардепа Шепелева привезли в суд с повышенными мерами безопасности - в каске и бронежилете. ФОТО

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату Александру Шепелеву в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года.

8 февраля 2018 года Шепелев был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины. У него обнаружили ряд документов, в том числе удостоверение сотрудника так называемого "министерства государственной безопасности Донецкой народной республики". Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

 В суде, куда его доставили для избрания меры пресечения, Шепелев рассказал журналистам, что неизвестные задержали его несколько дней назад. По его словам, они представились работниками военной прокуратуры и силой выбивали из него информацию про представителей власти, в частности президента Петра Порошенко и лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко.

В конце декабря 2012 года экс-нардеп Александр Шепелев был объявлен в международный розыск. В июле 2013 он был задержан на территории Республики Венгрия и по результатам проведения процедуры экстрадиции в марте 2014 доставлен на территорию Украины.

Однако, в июле 2014 Шепелев с целью уклонения от уголовной ответственности сбежал из-под стражи, в связи с чем его в тот же день повторно объявили в международный розыск, и суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Работниками правоохранительных органов Российской Федерации 19 марта 2015 года Шепелева был задержан на территории Московской области по подозрению в совершении указанных преступлений. В августе 2016 года стало известно об освобождении Шепелева из российского СИЗО.

Источник: https://censor.net.ua/n3052623
 
 
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Є документі що всі хто служив у військах урядового зв'язку КДБ СРСР - агенти КДБ, тому Луценко теж агент ФСБ!
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Служили в військах урядового зв'язку КДБ СРСР люди які перевірялись КДБ до дитячого садочку. Тільки найвідданіші радянській владі, які ніколи ні за яких обставин не зрадять радянську владу! Кожен з тих хто служив був агентом і потім стучав все життя, а КДБ скрізь проштовхувало таких людей і слідкувало за ними, бо це були перевірені люди та помічники спецслужб на всі випадки життя.
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у луценко статус брехуна и порошенковского стукача.у него только 2 ответа .если арестовали патриота он до суда объявляет его преступником и говорит что доказив больше чем достатньо а если своего типа рыгов скорика добкина он говорит что доказы есть но их недостатньо
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ты мне не интересен.
мне вообще экзальтированные тупые провокаторы не интересны
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Есть документ, что Президент Порошенко- агент ФСБ по кликухе Лолита.
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Есть документ, что Президент Порошенко- агент ФСБ по кликухе Лолита.
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У Луценка тоже только копии документов как и у Рустави. Образцы почерка Порошенко уже брали? Есть копии документов, которые доказывают, что он агент ФСБ, - Луценко об арестованном экс-нардепе Шепелеве...
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ты понимаешь разницу между копиями документов и фотошопом или фотоприколом?
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А ты понимаешь разницу между копиями документов, которые имеет Луценко? и копиями документов, которые имеет Рустави 2? Тут даже Баба с завязанными глазами по прозвищу Фемида уравновесит весы. Но не в украинском суде.
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В украинском суде ее изнасилуют по поручению АП и она признает копии против Шепелева, и проигнорирует копии против Порошенко.
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ну,не совсем документ--копия документа.
но она настоящая Есть копии документов, которые доказывают, что он агент ФСБ, - Луценко об арестованном экс-нардепе Шепелеве - Цензор.НЕТ 620
капец,недоделанное чудо в кресле генплокулола в 21 веке заявляет,что у него есть копия какого-то документа--да таких копий 100 штук склепать за пару минут можно.
а подлинность той копии ФСБ своей мокрой печаткой тоже заверила?
ну за что нашей бедной стране такие правители-недоумки?
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Я Юре тоже могу помочь с вещь доками. Фотографию в фотошопе могу отличную сделать. Да и не только я.
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Интересно,по какой статье юГика будут судить если такие доки всплывут? Есть копии документов, которые доказывают, что он агент ФСБ, - Луценко об арестованном экс-нардепе Шепелеве - Цензор.НЕТ 7239
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от синих или красных, я ему в лицо сильно не всматривался
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в 2006 в БЮТ, но 2010 был исключен из фракции и был в ПР (основатель - твой шеф)
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Если и будет написан новый учебник по криминалистике, то в нем должен быть юмористический раздел, который должен быть озаглавлен просто - "Луценко - прокурор". Этого будет достаточно, чтобы последующие поколения украинских прокуроров покатывались со смеху.
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следующие поколения украинских прокуроров, надеюсь, будут умнее, чем ты и смогут отличать административную должность генпрокурора от следовательской должности прокурора.
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т.е. каждая кухарка может управлять прокуратурой??? вы, петерасты, хоть иногда с головой дружбу не теряйте )))
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Пшонка был не кухаркой.
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правильно.

вот же настоящий специалист с юридическим образованием !
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Номерной,назови страну в мире,кроме Украины,где генпрокурор,не имеет юробразования и является администратором.
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та генпрокурор в ЛЮБОЙ стране является администратором,

как и министр обороны или любой другой министр или глава службы.
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Ты не ответил! у ТЕБЯ номерной,очень поверхностные знания.
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Добавлю,если в минобороны еще нормально иметь администратора,как и в спецслужбе (примеров достаточно,начиная с Даниэля Дефо,Кипллинга,Джорджа Буша старшего),то генпрокурор,осуществляет надзорные функции за следствием и подготовку дел к суду.
Также,должность генпрокурора,может быть совмещена с минюстом,а это предусматривает подготовку и реформы в юридической области.
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думается мне, шо через пару лет найдется документ , шо комсомолец луценко - агент фсб, причём завербованный еще будучи комсоргом
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Такой документ не найдется.
Среди штатных оперов,комсомольцев не было,только члены партии и это в обязательном порядке.
А в стукачи,комсомольский актив не привлекался.
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Ну кто поверит Луценку после его постоянного вранья.А где агенты волк и заяц?Натуральное трепло. Ни одного чиновника не посадил .Все дела продал. Наверное Шепелев после 150000, больше ему денег давать не хочет.
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и записи Саакашвили. Слышали и видели. Югик не пыжься, слетай на юга опять, праздников много
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Если Янучара был агентом Лубянки, что там про какого-то Шепелеве толковать?
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Овощ не был агентом Лубянки. Могу доказать.
А вот сотрудничество с МВД и операми не исключаю,а даже уверен.
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Ну давай, доказывай. выложи свои факты. А потом сравним с моими контраргументами
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Нет у тебя контраргументов и быть не может. Для этого надо знать систему,а ты ее не знаешь и знать не можешь даже на понятийном уровне.
Без обид.
В СССР,существовала строгая иерархия работы под контролем административных органов облкомитетов КПСС,которые также работали под контролем ЦК.
Курировал всю эту деятельность,лично Суслов,против которого,не мог играть НИКТО,включая не то,что Андропова,но и самого любимого генсека.
Кому и как,а главное с кем,можно было работать,определяли именно они,охватывая все стороны деятельности спецлужб и МВД.
Еще раз,против Суслова не играл НИКТО! Это я подчеркиваю. Любой привлеченный сексот,при вступлении в ряды КПСС,незамедлительно выводился из сексотов,а его агентурное дело,подлежало уничтожению. Это правило без исключений! Так было. И сделано это было после 22 сьезда КПСС,чтоб не повторить репрессии 30-х годов против партии.
Овощ не был членом партии! НИКОГДА!!! Этот миф создавали ему Герман с Бондаренко.
А то,что сидел и мог сотрудничать,так уверяю вас как человек,имеющий просто огромный опыт по жизни и в свое время побывавший на всех континентах,с оперчастью сотрудничали ВСЕ!
Еще раз подчеркиваю,ВСЕ воры в законе,не говоря уже про шестерок.
Это было выгодно и хозяину (порядок на зоне на нем,как и план) и куму (отчетность,возмождность перевода в облцентр) и самому вору (послабление по передачкам,грев,даже бабу можно было заказать,уничтожение конкурентов,там Санта-Барбара отдыхает).
Вот как-то так.
Мой ник Гайджин. Просто цензор его не пропускает.
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Это называется бла-бла-бла.
Буду предельно лаконичен. Твоему сранному МВД не по зубам было рецидивиста в партию протолкнуть, да урку за границу выпустить. Это вотчина КГБ. Так что удали свою писанину и больше не позорься
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Что то не сходится все равно Гайджин. С Bаших слов выходит ВСЕ работники КГБ были беспартийными. Что уже не соответствует действительности. Но предположим что это так, тогда Янукович с Ваших слов не будучи членом КПСС, мог запросто быть сотрудником КГБ. На основании чего Вы утверждаете обратное? Хотя если судить по его морально деловым качествам Янукович вряд ли был штатным сотрудником, скорее внештатным, КГБ. А вот Порошенко, судья по его биографии, был и есть сотрудник КГБ/ФСБ со времен учебы на факультетe международных отношений и международного права Киевского государственного университета, который и окончил в 1989 году со специализацией по международным экономическим отношениям. Потому что КГБ вербовало ВСЕХ студентов данного факультета. С Саакашвили особая ситуация так как он потом учился еще Колумбийскoм университетe (Нью-Йорк), где в 1994 году получил степень магистра права. А это "особый" Университет.
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А сколько агентов ФСБ из небывших депутатов, а из действующих? Думаю, мы бы ужаснулась, если бы узнали... Но югик нам об этом не поведает, ибо табу... А то путен нападет...
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та поведать - не проблема.

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Самое безопасное место для агента ФСБ - это Украина, потому Шепелев сюда и приехал, а если серьезно, Луценко понимает, что Шепелев слишком много знает о нашей "элите", поэтому Юрий Витальевич не нашел ничего лучше, чем объявить Шепелева агентом ФСБ.
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А я бачу що щойно запахне смаленими, наші борцуни з Порошенком тут же злягають з інфарктами.
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во всем виноват луценко... я так думаю
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Чем ниже будет рейтинг банды мальдивско-сейшельской,тем больше будет выявлено агентов ФСБ.
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ну о тебе даже сомнений не возникает Есть копии документов, которые доказывают, что он агент ФСБ, - Луценко об арестованном экс-нардепе Шепелеве - Цензор.НЕТ 4516независимо от рейтинга.
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Как насчёт бойкого, штуфрика, новенького, других из ОПГ "ОП"?
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Копії документів повинен прийняти суд, бо поки це не докази.
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Ну может быть. У нас ведь имеется официальный куратор ФСБ Медведчук, с кем на связи состоит и Грицак и такой себе Порошенко.
СНБО, что блокирует, к примеру, закрытие Россотрудничества, и всякие мелочи, вроде недопущения Оплотов, ПТРК, ударных беспилотников в АТО, возглавляет такое себе старинный агент КГБ Турчинов, и нормально, герой интернета и Кровавый Пластырь.
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в ФСБ не служит только Настя Рыбка и бывша жена Плешивого Педофила Людмила Есть копии документов, которые доказывают, что он агент ФСБ, - Луценко об арестованном экс-нардепе Шепелеве - Цензор.НЕТ 9293
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Юрий Луценко был еще в юные годы завербован КГБ, а сейчас работает на ФСБ
https://goo.gl/abk4Mw

😎
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Луцик решил поиграть в Джеймс Бонда.
Может СБУ ПОРА РАСПУСТИТЬ- хватит на них деньги налогоплательщиков швырять😀😀😀😁😁😁
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Странное торговое партнерство у Крыс Кремля,Кондитер и Педофил строят Южный Поток и Северный поток в обход Украины... в Санкциях РАБссии против Украины числятся более 200 товаров ширпотреба и жратвы...,чем торгують то ??Океанскими китами и Акулами????
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Cеня отказался от кацаПсинского газа в 2015 году Есть копии документов, которые доказывают, что он агент ФСБ, - Луценко об арестованном экс-нардепе Шепелеве - Цензор.НЕТ 8870
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А Югик не в ФСБ работает?, бо прям сканы на всех есть, о хули до миши)
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как говорил немецкий генерал Вольф на переговорах с Аленом Даллесом Женеве,у нас все в SS.Однако советские быдло не удосужилось сказать в кине про Штирлица ,что в войсках SS служили только Чистые Арийцы и за всю войну через Восточный фронт прошло всего 1,5 миллиона немцев SS Есть копии документов, которые доказывают, что он агент ФСБ, - Луценко об арестованном экс-нардепе Шепелеве - Цензор.НЕТ 1093
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Хреново историю знаешь. Очень предвзятый взгляд.
Что ж ты евреев то забыл?
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Путину денег с нефтедолларов не хватает. Решил поджать весь наркотрафик?
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Алкаш даже не знает, что у нас суды копии не принимают к рассмотрению. Только оригиналы документов!
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кругом агенты Кремля.Агентiв ЦРУ жодного.
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Европейские страны не берут нефть и газ у Плешивого Педофила в прежнем объёме 44% в 2012 году.на сегодня всего 26,7% ГрязьПром и Роснефть в ЖО.... Есть копии документов, которые доказывают, что он агент ФСБ, - Луценко об арестованном экс-нардепе Шепелеве - Цензор.НЕТ 6170
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Хотелось бы что-бы такого рода новости озвучивал проверенный и честный прокурор.А то сейчас как-вовкы,вовкы а веры ноль...
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Китай отказался покупать долю Роснефти в сумме 9,3 миллиарда долларов..Денех НЕТ... Есть копии документов, которые доказывают, что он агент ФСБ, - Луценко об арестованном экс-нардепе Шепелеве - Цензор.НЕТ 2037
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МВФ, ЕС, Мировой Банк отказались давать кридиты............. Денех НЕТ.... Есть копии документов, которые доказывают, что он агент ФСБ, - Луценко об арестованном экс-нардепе Шепелеве - Цензор.НЕТ 8694
Почему вас РФ больше интересует чем собственная страна?
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Потому что мировые агенства подняли суверенный рейтинг до инвестиционного.
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Вообще-то надо гулять на свои деньги, а не на деньги МВФ. И повышать пенсии силовикам тоже на всои, а ни на деньги Мирового банка. Так шо какие претензии? Денег нет, но вы держитесь.................. Как сказал классик.
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Электорат надо окучивать.Как-же так ,выборы на носу ,нужны перемоги. Одним безвизом сыт не будешь.
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Вы ближайшие полтора года замахаетесь лапшу с ушей снимать.
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Большой фанат Плешивого Педофила Миша Боярский сего потёть вместо Констанция Констанция....,Санкции Санкции Санкции...
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никакой рф нет,есть РСФСР... Есть копии документов, которые доказывают, что он агент ФСБ, - Луценко об арестованном экс-нардепе Шепелеве - Цензор.НЕТ 3419даже такую мелочь не знаешь....а еще с Канадийским флагом тут Гастерничаешь...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЕсть копии документов, которые доказывают, что он агент ФСБ, - Луценко об арестованном экс-нардепе Шепелеве
 
 
 
 
 
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