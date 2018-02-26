 Украинскому священнику Омеляну Ковчу установят памятник в Люблине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"22 февраля 2018 года Генеральный консул Украины Василий Павлюк принял участие в заседании Городского совета г. Люблин, на которой рассматривался вопрос о строительстве памятника блаженнейшему отцу Омеляну Ковчу, священнику Украинской греко-католической церкви, который погиб в 1944 году мученической смертью в застенках нацистского концлагеря Майданек круг Люблина", - пишет пресс-служба МИД.

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Павлюк выступил на заседании с речью о важности почитания в Польше светлой памяти О.Ковча, который всю свою жизнь посвятил помощи людям, объединял поляков, украинцев, евреев.

Городской совет Люблина принял положительное решение и выделил необходимые средства для реализации проекта. Организационное сопровождение и содействие будет предоставляться украинской греко-католической церковью в Люблине.

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Отметим, что Омелян (Эмилиан) Ковч - священник и священномученик УГКЦ, который родился и жил в г. Перемышляны (Львовская обл.). Он был капелланом в Украинской галицкой армии, проводил паломничества и евхаристические соборы во время советской власти. Активно участвовал в общественно-политической жизни Украины, за что преследовался польской, советской и нацистской властями. Во время одного из заключений написал книгу "Почему наши от нас убегают".

Во время нацистской оккупации помогал евреям, спас более десяти человек. Его допрашивали в тюрьме на Лонцкого во Львове, требовали признать вину и отказаться от дальнейшего крещения евреев, а также от осуждения действий нацистской власти. За свои действия был заключен и отправлен в концлагерь Майданек (Люблин), где и умер в 1944 году.

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Отметим, что в Украине в 2010 году создан Комитет по чествованию памяти Блаженного Священномученика Омеляна Ковча. Организация присуждает награду имени священномученика. В 2018 году ее получили Оксана Забужко и Яна Зинкевич.