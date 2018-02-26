EN|RU|UK
Темы дня: Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Общество, За рубежом
  1583  4
Все про:МИД (4420) памятник (1735) Польша (4179)

 Украинскому священнику Омеляну Ковчу установят памятник в Люблине

Городской совет Люблина принял решение установить в городе памятник украинскому священнику, погибшему в городе во время Второй мировой войны, и выделил на это необходимые средства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"22 февраля 2018 года Генеральный консул Украины Василий Павлюк принял участие в заседании Городского совета г. Люблин, на которой рассматривался вопрос о строительстве памятника блаженнейшему отцу Омеляну Ковчу, священнику Украинской греко-католической церкви, который погиб в 1944 году мученической смертью в застенках нацистского концлагеря Майданек круг Люблина", - пишет пресс-служба МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кризиса в украинско-польских отношениях нет, - МИД РП

Павлюк выступил на заседании с речью о важности почитания в Польше светлой памяти О.Ковча, который всю свою жизнь посвятил помощи людям, объединял поляков, украинцев, евреев.

Городской совет Люблина принял положительное решение и выделил необходимые средства для реализации проекта. Организационное сопровождение и содействие будет предоставляться украинской греко-католической церковью в Люблине.

Также читайте: Польша стремится к хорошим отношениям с Украиной, но забывать о "геноциде" нельзя, - Дуда

Отметим, что Омелян (Эмилиан) Ковч - священник и священномученик УГКЦ, который родился и жил в г. Перемышляны (Львовская обл.). Он был капелланом в Украинской галицкой армии, проводил паломничества и евхаристические соборы во время советской власти. Активно участвовал в общественно-политической жизни Украины, за что преследовался польской, советской и нацистской властями. Во время одного из заключений написал книгу "Почему наши от нас убегают".

Во время нацистской оккупации помогал евреям, спас более десяти человек. Его допрашивали в тюрьме на Лонцкого во Львове, требовали признать вину и отказаться от дальнейшего крещения евреев, а также от осуждения действий нацистской власти. За свои действия был заключен и отправлен в концлагерь Майданек (Люблин), где и умер в 1944 году.

Читайте также: Конкурсная комиссия определила проект-победитель мемориала героев Небесной сотни, - председатель

Отметим, что в Украине в 2010 году создан Комитет по чествованию памяти Блаженного Священномученика Омеляна Ковча. Организация присуждает награду имени священномученика. В 2018 году ее получили Оксана Забужко и Яна Зинкевич.

Источник: https://censor.net.ua/n3052620
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дійсно по біографії Омелян Ковч значна людина, але головне це ставити такі пам'ятники не всупереч іншим героям України.
 показать весь комментарий
 
 
Як би його потім не зруйнували пришелепкуваті.
 показать весь комментарий
 
 
Активно участвовал в общественно-политической жизни Украины, за что преследовался польской, советской и нацистской властями.



Тут декому з сучасних польських політиків є над чим подумати.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинскому священнику Омеляну Ковчу установят памятник в Люблине
 
 
 
 
 
 вверх