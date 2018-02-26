 "Укроборонпром" поддерживает предложение о предоставлении полномочий спецэкспортеров украинским частным оборонным производителям, - Букин

Об этом сообщил Павел Букин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как сообщил глава "Укроборонпрома" в комментарии агентству в понедельник, по итогам рассмотрения данного вопроса на совещании в СНБО сформирована согласованная позиция, которая в настоящее время проходит стадию оформления: "Частным украинским оборонным производителям будет предоставлено право экспорта на продукцию собственного производства, и право импорта оборонной продукции в интересах обеспечения собственного производства".
По словам П.Букина, вместе с тем, во избежание "злоупотреблений и перегибов на местах", планируется вернуть в ОПК систему лицензирования оборонного производства или сертификации оборонной продукции.
"Речь идет о том, чтобы производитель предъявлял свою продукцию, и государство удостоверялось: что эта продукция есть; что она соответствует стандартам; что обеспечен соответствующий режим ее не передачи и не использования лицами, которым не дано право ее использовать", - уточнил он.
"К сожалению, после того как МЭРТ был начат правильный процесс в плане либерализации разрешительной системы, здесь в Украине, произошел опять же "перегиб": когда отменили лицензирование для производителей вооружения и военной техники. И на сегодняшний день, у нас, с одной стороны, есть статья уголовного кодекса, которая запрещает незаконное владение оружием и боеприпасами, а с другой стороны - производители могут, не лицензируя, это производить", - сказал глава "Укроборонпрома", подчеркнув: "Мне кажется, здравый смысл здесь какой-то должен присутствовать".
"Укроборонпром" поддерживает предоставление лицензии частным оборонным производителям: тем, которые действительно производят оборонную продукцию", - отметил П.Букин, уточнив: внедрение в системе ГСЭКУ электронной системы лицензирования, требует введения дополнительных мер контроля частных производителей оборонной продукции.
"Потому что есть идея обеспечить получение лицензии в заявочном режиме: "Тов. Х в электронном виде подал заявку и получил разрешение. Этот элемент тоже может быть. Но тогда в комплексе должна быть инспекция производства и предъявления готовой продукции, производственного цикла. И опять же, это связано с военной приемкой, если это осуществляется в интересах Министерства обороны", - пояснил П.Букин.
По словам главы "Укроборонпрома", решение уполномоченных органов власти о предоставлении частным оборонным компаниям полномочий спецэкспортеров ожидается в ближайшее время. "Думаю, что в течение месяца, максимум, это решение будет принято", - уточнил он.
Согласно ранее озвученным объединяющим свыше 40 частных оборонных компаний неправительственным объединением "Лига оборонных предприятий Украины" оценкам, реализация экспортного потенциала предприятий частного сегмента ОПК Украины должна стать одним из источников привлечения ресурсов на создание и организацию серийного производства новых образцов вооружений для перевооружения ВСУ в условиях ограниченных возможностей оборонного бюджета.
По оценкам входящего в Лигу Центра исследования армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР), создание равных условий для свободной работы на внешних рынках вооружений, как для госспецэкспортеров, так и для частных оборонных компаний, позволит Украине кратно повысить объемы экспорта ВВТ до более чем $3 млрд в год.
Вместе с тем, по оценкам ЦИАКР, сформированная в других исторических условиях госмонополия в системе ВТС Украины в сегодняшних условиях "стимулирует" отток из страны капитала и оборонных технологий, а также сдерживает развитие вооружений и процесс полноценного перевооружения армии.
По данным украинского военного ведомства, в последние годы в структуре исполнителей гособоронзаказа (ГОЗ) порядка 50% составили частные оборонные компании.
ЭТО САБОТАЖ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ВОТ ЭТО БУДЕТ ЭКОНОМИЯ ОБОРОННОГО БЮДЖЕТА !!!!!!! Слава Украине !!!!!
Государство даёт на откуп барыгам обороноспособность страны !!!!
И качество - МЫ УЖЕ ИМЕЕМ БРОНЕКАТЕРА И САНИТАРНЫЕ АВТОМОБИЛИ !!!!!
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Купили втридорого порошенківське гів...но і тепер ше ремонтуватимуть його за бюджетні кошти !
У китайских подвальных санитарных имитаций автомобилей болты 2 раза не закручиваются.
Где богдан, там коррупция. Чиновники, кто покупает у имитации автомобильного завода Богдан,тот автоматом коррупционер.
Потому что основной род деятельности богдана это подкуп чиновников и впаривание перекрашенных сделанных в китайских подвалах ржавых кетайтсев по космо-откат ценам.
Богдан - это суперпрокладка. Высоцкий О и свинарчук - ведущие специалисты по откатам и коррупции в украине.
Набу даже искать не надо,а тупо трясти все следы, куда ведет богдан.
Полторак и Муженко, которые купили у богдана кетайские санитарки, КОРРУПЦИОНЕРЫ по определению.
300мазов у богдана за 17 год - расстреливать нужно.
ВСУ ДОЛЖНО избавляться от агрессорного барахла мазов, виновных в закупке к посадкам и расстрелу.
Самоликвидация...
Президент Державы, стремящейся к Независимости и постоянно, круглосуточно акцентирующей на этом внимание, гордо и радостно заявляет два дня тому назад в своём твиттере, что сегодня мы уже имеем и американский уголь, и американское ядерное топливо, и американское оружие (какое, где и у кого?) ...
http://uainfo.org/blognews/1519638428-v-zapadnyh-demokratiyah-eto-postavilo-by-krest-ambitsiyah.html
🤣
Пусть приватные толкают свое барахло за границу. Вот купят у них что-то эмираты, тогда можно присматриваться, иначе это очередная прокладка.
Саакашвилли должен быть возвращен, его запрет на въезд аннулирован. Кто исполнял и руководил этой операцией аннулированы даже в офшорах и посажены. Если нет, то перекрывайте мвф и ни одного кредита, будет опираться с обслуживателями потоков,
обнулить гривну.
Открыть охоту с санкциями на офшорные капиталы коррупционеров. Активы порошенка, гроймана, гавриловая и всех ихних обслуживающих крыс заморозить.
Коррупционная саранча барыг должна не успешно бороться со своими ярыми протвниками типа саакашвилли, а наоборот выбросить белый флаг.
Гройман потом по зомбоящику будет кичится как он гривну держал.
похуизьм это нищета народа
на всех улицах.
На ЗИМе в сборочном цеху стоят ПОСЛЕДНИЕ(из 49 + 2 брэм) 6 Оплотов, которые в марте должны отправиться в Тайланд.
Где новые Оплоты для ВСУ? Не видно НОВЫХ КОРПУСОВ и башен с номерами выше НОМЕРА 49(51 учитывая брэм). Походу пидары с генштаба решило украсть деньги выделенные в МОЗ на оплоты и 10 Дозоров-Б версии О1 в 2018 году, как они украли деньги на 42 бтр4 и 10дозоров в 2017(куда НАБУ СМОТРИТ - полторак с муженком украли деньги на 42 бтра в 2017году - расстрелять пидаров).
Танков в 2017 по вине генштаба не будет? Коррупционная саранча хочет всех в ватное рабство загнать. Убирайте диверсантов
и воров с генштаба и минобороны, которые путаются друг за другом, создавая имитацию работы.
Петя крысы воруют на войне.
Частнгые лавочки гавно камандующего порошенка будут распродавать остатки укр армии.
А что останется на передовой??
Окопы и окопные мыши.
пабеда.