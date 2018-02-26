 С начала суток ранено трое наших воинов. Российские наемники применили минометы под Лебединским и Песками, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "На Донецком направлении, на приморско участке нашей обороны, противник вел огонь из 82-мм минометов вблизи Лебединского. Минометы калибра 120-мм захватчики применили по опорным пунктам сил АТО недалеко от населенного пункта Пески. В районе Каменки враг обстрелял украинских защитников из стрелкового оружия.

В общем, с начала суток, зафиксировано 4 обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины со стороны оккупантов.

В результате вражеского огня ранения получили три военнослужащих".

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