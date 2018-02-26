 С начала суток ранено трое наших воинов. Российские наемники применили минометы под Лебединским и Песками, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: "На Донецком направлении, на приморско участке нашей обороны, противник вел огонь из 82-мм минометов вблизи Лебединского. Минометы калибра 120-мм захватчики применили по опорным пунктам сил АТО недалеко от населенного пункта Пески. В районе Каменки враг обстрелял украинских защитников из стрелкового оружия.
В общем, с начала суток, зафиксировано 4 обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины со стороны оккупантов.
В результате вражеского огня ранения получили три военнослужащих".
Бо у кожного є мати!
В когось дітки і дружина.
В когось молода дівчина…
Господи, храни солдата!
Від вогню, від автомата…
На зло всім ворогам лихим! -
Нехай повернеться живим!!!
Хай янголи святі літають,
І хлопців наших захищають!
Від куль ховають їх крильми!
За них молитись будем ми…
Господи! Спаси й сохрани солдата!!!
Для мати - сина, для малечі - тата!!!