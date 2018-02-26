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 С начала суток ранено трое наших воинов. Российские наемники применили минометы под Лебединским и Песками, - штаб АТО

Соблюдение режима прекращения огня и больше нет. Несмотря на небольшое количество обстрелов, российско-оккупационные группировки на некоторых участках линии разграничения продолжают провоцировать силы АТО на боевое противостояне.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "На Донецком направлении, на приморско участке нашей обороны, противник вел огонь из 82-мм минометов вблизи Лебединского. Минометы калибра 120-мм захватчики применили по опорным пунктам сил АТО недалеко от населенного пункта Пески. В районе Каменки враг обстрелял украинских защитников из стрелкового оружия.

В общем, с начала суток, зафиксировано 4 обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины со стороны оккупантов.

В результате вражеского огня ранения получили три военнослужащих".

Также читайте: За прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще один получил ранение. Враг осуществил 5 прицельных обстрелов позиций ВСУ, - штаб АТО

Источник: https://censor.net.ua/n3052614
 
 
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В когось молода дівчина…

Господи, храни солдата!
Від вогню, від автомата…
На зло всім ворогам лихим! -
Нехай повернеться живим!!!

Хай янголи святі літають,
І хлопців наших захищають!
Від куль ховають їх крильми!
За них молитись будем ми…

Господи! Спаси й сохрани солдата!!!
Для мати - сина, для малечі - тата!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток ранено трое наших воинов. Российские наемники применили минометы под Лебединским и Песками, - штаб АТО
 
 
 
 
 
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