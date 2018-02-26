 НАПК подозревает первого комбата батальона "Айдар", нардепа Мельничука в "занятии другой оплачиваемой деятельностью"

"Для обеспечения реализации прав лица, привлекаемого к административной ответственности и имеющего право подать объяснения и замечания по содержанию протокола, в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приглашен народный депутат Украины Сергей Мельничук", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы НАПК.

Вызов касается того, что Сергей Мельничук входит в состав исполнительного органа ООО "МБР-Трейд", хотя является народным депутатом и субъектом, на которого распространяется действие Закона Украины "О предотвращении коррупции".

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"В этом случае факт нарушения лицом установленных законом ограничений относительно занятия другой оплачиваемой деятельностью, а именно нарушение лицом установленных законом ограничений относительно вхождения в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, или наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли (кроме случаев, когда лицо осуществляет функции по управлению акциями (долями, паями), принадлежащими государству или территориальной общине, и представляет интересы государства или территориальной общины в совете (наблюдательном совете), ревизионной комиссии хозяйственной организации) (часть вторая статьи 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях)", - говорится в сообщении.

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В агентстве также напоминают, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях.