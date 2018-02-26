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 Политика Украины
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Все про:депутат (2501) коррупция (7060) Айдар (77) Мельничук Сергей (29) НАПК (571)

 НАПК подозревает первого комбата батальона "Айдар", нардепа Мельничука в "занятии другой оплачиваемой деятельностью"

Национальное агентство по предупреждению коррупции вызывает народного депутата и комбата добровольческого батальона "Айдар" Сергея Мельничука.

"Для обеспечения реализации прав лица, привлекаемого к административной ответственности и имеющего право подать объяснения и замечания по содержанию протокола, в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приглашен народный депутат Украины Сергей Мельничук", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы НАПК.

Вызов касается того, что Сергей Мельничук входит в состав исполнительного органа ООО "МБР-Трейд", хотя является народным депутатом и субъектом, на которого распространяется действие Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Первый замминистра Минмолодежи и спорта Гоцул вызван в НАПК для объяснений, - пресс-служба агентства

"В этом случае факт нарушения лицом установленных законом ограничений относительно занятия другой оплачиваемой деятельностью, а именно нарушение лицом установленных законом ограничений относительно вхождения в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, или наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли (кроме случаев, когда лицо осуществляет функции по управлению акциями (долями, паями), принадлежащими государству или территориальной общине, и представляет интересы государства или территориальной общины в совете (наблюдательном совете), ревизионной комиссии хозяйственной организации) (часть вторая статьи 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях)", - говорится в сообщении.

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В агентстве также напоминают, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях.

Источник: https://censor.net.ua/n3052609
 
 
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Крымские гипермаркеты, принадлежащие нардепу Украины, поставляют стройматериалы Черноморскому флоту оккупантов
http://uainfo.org/blognews/1519631421-senchenko-krymskie-gipermarkety-prinadlezhashchie-nardepu.html

Нюню...😎
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нет.
Международный олимпийский комитет (МОК) с пониманием отнесся к исполнению хоккеистами гимна России во время вручения золотых медалей Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.

"Мы понимаем, что это было сделано в большом волнении спортсменами, которые только что выиграли золотые медали в необычных обстоятельствах"
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Витюня нищий в сравнение с приемником
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Нагорода знайшло свого "героя". Добре, але мало. Порохоботи, ваша доля незавидна, як і будь-яких запроданців. Жити серед людей і відчувати їхню ненависть кожної хвилини - схоже на пекельні муки. Ви згодні?НАПК подозревает первого комбата батальона "Айдар", нардепа Мельничука в "занятии другой оплачиваемой деятельностью" - Цензор.НЕТ 7368
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Щось сумліваюсь щоб вона так написала без помилок, та ще й кому поставила.
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Нацепила дура бумажку на себя...за 200 гривен...потому что знает..что никто и никогда у нее пенсию не отберет....
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А было бы прикольно...вышла с такой бумажкой на груди...а в следующем месяце...раз и нет пенсии....
Она в ПФ..а там отвечают...вы же сами отказались...вот фото...
Вот бы эта дура выла....как лось весной.... НАПК подозревает первого комбата батальона "Айдар", нардепа Мельничука в "занятии другой оплачиваемой деятельностью" - Цензор.НЕТ 2858
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Выть скоро придется другим...Все к этому идет.
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Шоколадного козла нехай суд перевірить .Бо він скоро вже РОтшильдів дожене ,а Україна Зімбабве.
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По ходу ему не дают покоя лавры Муссолини .
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Скоро нам Зимбабве не догнать Там скинули (вечнонго) президента Штаты дали около 4 млрд китайци развернули добычу полезных ископаемых Там и так ВВП на душу населения был меньше украинского ВВП на 400 баксов Но при этом ни копейки госдолга Кроме как совдэпу еще с брежневских времен Так что к концу каденции офшорника Мы им еще будем завидовать черной завистью
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Во как интересно. У зраднюков с рашистами "Пакт о ненападении" подписан

НАПК подозревает первого комбата батальона "Айдар", нардепа Мельничука в "занятии другой оплачиваемой деятельностью" - Цензор.НЕТ 9064
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Ты в подметки не годишься Ледокоину .Шмара плечевая .
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Имеем 2-х украинских блогеров... и вдруг одного из них Lera Lera называет рашистом. Хм-мм... на основании чего непонятно, а просто ей так захотелось.))
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тут еще один "украинский блогер" к ним присоединился)))а как дружили как дружили ледок с кацапьем
НАПК подозревает первого комбата батальона "Айдар", нардепа Мельничука в "занятии другой оплачиваемой деятельностью" - Цензор.НЕТ 7958
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Как и ожидалось. Зрадо-рашистские пауки начали кусать друг друга
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Из какой помойки вы все это достаете?) Вы читать умеете или только переписывать чушь с методичек можете? Все дело в том, что Ледокоин изначально обвинял не Борисенко, а Fantasma del futuro@Krimnevash, но до вас это почему-то не дошло. Видно очень спешили переписывая задание.))
Господи, и охота эти дрязги сюда тащить... все таки вы, клевреты власти, непостижимые люди. НАПК подозревает первого комбата батальона "Айдар", нардепа Мельничука в "занятии другой оплачиваемой деятельностью" - Цензор.НЕТ 9187
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Чекаю коли ж ви зрад*** и подавитесь своїми тупими , фсбшними картинками !
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Татьяна Худякова

Зрадофил:
- ничо не меняеца, нэ за то стояв Майдан
-ну как же ничо? Вот пенсии подняли, стипендии. 60 новых заводов открылось. Медреформа. Безвиз. Каждый день новая революция в Киеве- и никто никого за это не убивает.
- всьо куйня. Народ голодает
- ты голодаешь?
- конкретно я нет
-а кто голодает?
-народ.

Вата:
-аааа, доскакались, каклы, так вам и надо! Ааааааааааааа!
-а чё сказать-то хотел?
-абырвалг!
*хохоча грызёт за щиколотку и нервно озирается*

Хор пенсионерок :
- Хотим в СССР и импичмент!
- в СССРе нельзя хотеть импичмент. Вы уж определитесь как-то, умные или красивые?
-иди накер, сопля зелёная.

Адепт Святого Михуила:
- Барыги!
- по делу давай!
- Михо сделал в Грузии чудо! И нам сделает!
- теперь чудо у Михо опухло и мешает ходить в Грузию.
- Барыги билять!

Юлия Володымиривна
- Дорогі мої, я вам тут принесла показать, как зростає зубожіння громадян, мой рейтинг и доходы олигархів.
- ша, Юля, завали! У тебя опять статистика альтернативная, её в Одессе на Малой Арнаутской рисовали?
- то брехня! Международного уровня специалисты из Ольгино. Ой, шото не то пизданула…Это провокация, меня взломали!

Военный пенсионер:
-пенсию подняли на полтора косаря вс*го, как в рожу плюнули
-лучше б не плевали? Можно ежемесячно полтора косаря на фронт отправлять. Так сказать вернуть плевок.
-я советский офицер! Я должен пенсию получать как минимум 10к.
-за то, что в 60-х немцев в Германии кошмарили и Пражскую весну танками давили? За это нынче не платят, выдыхай, конъюнктура поменялась. Это как импотенция- вы хотите как и прежде, но уже не можете.

Далі буде 😋
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Во ты жжешь прикукушеный амбер 60 новых заводов Ето где ? На Мальдивах на Сейцшелах или в Панаме Потешный ты дурогон Жги ишшо
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Не многовато ли комбатов, побросавшие свои батальоны и сбежавшие в Раду гребсти деньги?
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шо эта свинка не только на лапу берет)))
почему не удивляет НАПК подозревает первого комбата батальона "Айдар", нардепа Мельничука в "занятии другой оплачиваемой деятельностью" - Цензор.НЕТ 248
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Твоє обличчя, коли ти "тітушка" Крисін, відпущений "судом" бариг з під варти і ховаєшся у лікарні/НАПК подозревает первого комбата батальона "Айдар", нардепа Мельничука в "занятии другой оплачиваемой деятельностью" - Цензор.НЕТ 6905
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..якого відпустила раХформована судова система баригі !!
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НАПК обнаружило представителей кремлёвской колоны в ВР,но сначала решили на этом пропиариться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАПК подозревает первого комбата батальона "Айдар", нардепа Мельничука в "занятии другой оплачиваемой деятельностью"
 
 
 
 
 
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