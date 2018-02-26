 НАПК подозревает первого комбата батальона "Айдар", нардепа Мельничука в "занятии другой оплачиваемой деятельностью"

"Для обеспечения реализации прав лица, привлекаемого к административной ответственности и имеющего право подать объяснения и замечания по содержанию протокола, в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приглашен народный депутат Украины Сергей Мельничук", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы НАПК.
Вызов касается того, что Сергей Мельничук входит в состав исполнительного органа ООО "МБР-Трейд", хотя является народным депутатом и субъектом, на которого распространяется действие Закона Украины "О предотвращении коррупции".
"В этом случае факт нарушения лицом установленных законом ограничений относительно занятия другой оплачиваемой деятельностью, а именно нарушение лицом установленных законом ограничений относительно вхождения в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, или наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли (кроме случаев, когда лицо осуществляет функции по управлению акциями (долями, паями), принадлежащими государству или территориальной общине, и представляет интересы государства или территориальной общины в совете (наблюдательном совете), ревизионной комиссии хозяйственной организации) (часть вторая статьи 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях)", - говорится в сообщении.
В агентстве также напоминают, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях.
http://uainfo.org/blognews/1519631421-senchenko-krymskie-gipermarkety-prinadlezhashchie-nardepu.html
Нюню...😎
Международный олимпийский комитет (МОК) с пониманием отнесся к исполнению хоккеистами гимна России во время вручения золотых медалей Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.
"Мы понимаем, что это было сделано в большом волнении спортсменами, которые только что выиграли золотые медали в необычных обстоятельствах"
Она в ПФ..а там отвечают...вы же сами отказались...вот фото...
Вот бы эта дура выла....как лось весной....
Господи, и охота эти дрязги сюда тащить... все таки вы, клевреты власти, непостижимые люди.
Зрадофил:
- ничо не меняеца, нэ за то стояв Майдан
-ну как же ничо? Вот пенсии подняли, стипендии. 60 новых заводов открылось. Медреформа. Безвиз. Каждый день новая революция в Киеве- и никто никого за это не убивает.
- всьо куйня. Народ голодает
- ты голодаешь?
- конкретно я нет
-а кто голодает?
-народ.
Вата:
-аааа, доскакались, каклы, так вам и надо! Ааааааааааааа!
-а чё сказать-то хотел?
-абырвалг!
*хохоча грызёт за щиколотку и нервно озирается*
Хор пенсионерок :
- Хотим в СССР и импичмент!
- в СССРе нельзя хотеть импичмент. Вы уж определитесь как-то, умные или красивые?
-иди накер, сопля зелёная.
Адепт Святого Михуила:
- Барыги!
- по делу давай!
- Михо сделал в Грузии чудо! И нам сделает!
- теперь чудо у Михо опухло и мешает ходить в Грузию.
- Барыги билять!
Юлия Володымиривна
- Дорогі мої, я вам тут принесла показать, как зростає зубожіння громадян, мой рейтинг и доходы олигархів.
- ша, Юля, завали! У тебя опять статистика альтернативная, её в Одессе на Малой Арнаутской рисовали?
- то брехня! Международного уровня специалисты из Ольгино. Ой, шото не то пизданула…Это провокация, меня взломали!
Военный пенсионер:
-пенсию подняли на полтора косаря вс*го, как в рожу плюнули
-лучше б не плевали? Можно ежемесячно полтора косаря на фронт отправлять. Так сказать вернуть плевок.
-я советский офицер! Я должен пенсию получать как минимум 10к.
-за то, что в 60-х немцев в Германии кошмарили и Пражскую весну танками давили? За это нынче не платят, выдыхай, конъюнктура поменялась. Это как импотенция- вы хотите как и прежде, но уже не можете.
Далі буде 😋
порохофилы..
лолоботы..
почему не удивляет