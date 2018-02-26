EN|RU|UK
Темы дня: Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  3291  30
Все про:авто (3461) КС (1151) охрана (551) Шевчук Станислав (1)

 Новый председатель Конституционного суда Шевчук отказался от госохраны и спецавтомобиля

Новоизбранный председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук отказался от государственной охраны и взял на себя ответственность за возможные негативные последствия этого решения.

Об этом сообщает отдел коммуникаций КС, передает Цензор.НЕТ.

Читайте: Судьи Конституционного Суда приняли регламент

В сообщении отмечается, что законом Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" № 160/98 предусмотрено обеспечение безопасности должностных лиц, в том числе и председателя КС. Кроме того, законом определены обязанности и права лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана.

"В соответствии с п.3 ст.8 указанного закона председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук предоставил "временный отказ в письменной форме от личной охраны, принимая на себя полную ответственность за возможные негативные последствия этого действия", - сообщали в КС Украины.

Также председатель Конституционного Суда Украины Станислав Шевчук отказался от арендованного автомобиля, который оборудован специальными сигнальными звуковыми и световыми устройствами, который предоставляется согласно нормативных актов в пользование должностным лицам, в частности Председателю КСУ.

Напомним, С.Шевчук был избран председателем КС на специальном пленарном заседании суда 21 февраля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главой Конституционного Суда Украины избран Станислав Шевчук

С.Шевчук, 1969 г.р. - доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной Академии правовых наук Украины. В 2009-2012 - судья Европейского суда по правам человека ad hoc от Украины. В марте 2014 года назначен Верховной Радой судьей КС. Входит в состав научно-консультативных советов при Верховном суде Украины и Высшем административном суде Украины, член научно-методического совета Национальной школы судей Украины.

Трехлетний срок пребывания на посту предыдущего председателя КС Юрия Баулина истек 19 марта 2017 года, с тех пор эта должность была вакантна.

Источник: https://censor.net.ua/n3052608
 
 
VEhrdlVYRk9RekV3VEV4U2FEbEhSREJNYjJjd1MwaFNaM1JEZHpCTU0xRjFUa2RDTUV4MlVYTk9RM2xNZVM5UmMwNURlVEJaVEZGMmJucFJkblJIUmpCWlJGRnpUa001TUV4Q09EQktjbEZ2VVQwOQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сєня теж спочатку літав економ класом.
 показать весь комментарий
 
 
а зараз Сєня що,власним Боїнгом літає? чи власним гвинтокрилом?
 показать весь комментарий
 
 
Що було в гаражі Кабміну, на тому і їздив. Які претензії?
 показать весь комментарий
 
 
Сєня коли би хотів то розбагатів би ще в Першу Чеченську ,продаючи полонених ним же російців в рабство чи на органи. Новый председатель Конституционного суда Шевчук отказался от госохраны и спецавтомобиля - Цензор.НЕТ 6569 Але він повернувся в Україну.Які до нього можуть бути претензії?
 показать весь комментарий
 
 
5 копійок - вот не надо..., тогда не понятки были, а вдруг Революция победила - сейчас делай что хочешь.... Этот парень мне сразу понравился - умный (много диссертаций), с большим опытом работы, декларация не проблемная, разговаривает на мове, да к тому же еще и украинец (что вообще на такой должности редкость).. Новый председатель Конституционного суда Шевчук отказался от госохраны и спецавтомобиля - Цензор.НЕТ 2433

Надеюсь не скурвится....

 показать весь комментарий
 
 
С такими родственными связями может скурвится быстро.
 показать весь комментарий
 
Хех! Перша людина яка зрозуміла суть мого ніку. Довгі коментарі не пишу. 1-2 речення, які розраховані на домислення.
 показать весь комментарий
 
Новый глава Конституционного Суда Украины проживает в одном доме со своим братом - активным провайдером «русского мира» в Украине Новый председатель Конституционного суда Шевчук отказался от госохраны и спецавтомобиля - Цензор.НЕТ 5025
 показать весь комментарий
 
Наверняка свои тачка и охрана в разы круче, вот и отказался, не по масти ему
 показать весь комментарий
 
 
Да у него своя охрана и от гос ..... отобьется.
 показать весь комментарий
 
 
Будем пасматреть где сабака парылась... Новый председатель Конституционного суда Шевчук отказался от госохраны и спецавтомобиля - Цензор.НЕТ 3700
 показать весь комментарий
 
 
Но не мог отказаться от вертолета и старых судейских традиций - засівати новий кабінет копійками, гривнями, доларами.
 показать весь комментарий
 
 
він же ж не порошенко, щоб людей боятися....
 показать весь комментарий
 
 
Може так статись що і боятиметься, так що не зарікайся.
 показать весь комментарий
 
 
"Шевчук отказался от арендованного автомобиля, который оборудован специальными сигнальными звуковыми и световыми устройствами (!!!) ( Года 4 назад, только Президенту и Премьеру разрешалось ездить с включенными специальными сигнальными звуковыми и световыми устройствами , насколько я помню , кроме специальных служб разумеется ) , который предоставляется согласно нормативных актов в пользование должностным лицам, в частности Председателю КСУ."
 показать весь комментарий
 
Анатолий Черногуб - а для чего ему эти понты сейчас, при полном беспределе? Выше этой должности ему все равно не прыгнуть....
 показать весь комментарий
 
 
Береженого Бог бережет, без микрофонов в казенном транспорте и "охранников" наверное спокойней чел себя чувствует...
Биография вроде неплохая, но на альтруизм не похоже, скорее меры предосторожности.
 показать весь комментарий
 
Молодец. мужик. Не прячется за охраной. Значит с совестью все в порядке пока, а дальше посмотрим. По - больше таких бы.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовый председатель Конституционного суда Шевчук отказался от госохраны и спецавтомобиля
 
 
 
 
 
 вверх