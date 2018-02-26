 Новый председатель Конституционного суда Шевчук отказался от госохраны и спецавтомобиля

Об этом сообщает отдел коммуникаций КС, передает Цензор.НЕТ.

Читайте: Судьи Конституционного Суда приняли регламент

В сообщении отмечается, что законом Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" № 160/98 предусмотрено обеспечение безопасности должностных лиц, в том числе и председателя КС. Кроме того, законом определены обязанности и права лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана.

"В соответствии с п.3 ст.8 указанного закона председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук предоставил "временный отказ в письменной форме от личной охраны, принимая на себя полную ответственность за возможные негативные последствия этого действия", - сообщали в КС Украины.

Также председатель Конституционного Суда Украины Станислав Шевчук отказался от арендованного автомобиля, который оборудован специальными сигнальными звуковыми и световыми устройствами, который предоставляется согласно нормативных актов в пользование должностным лицам, в частности Председателю КСУ.

Напомним, С.Шевчук был избран председателем КС на специальном пленарном заседании суда 21 февраля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главой Конституционного Суда Украины избран Станислав Шевчук

С.Шевчук, 1969 г.р. - доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной Академии правовых наук Украины. В 2009-2012 - судья Европейского суда по правам человека ad hoc от Украины. В марте 2014 года назначен Верховной Радой судьей КС. Входит в состав научно-консультативных советов при Верховном суде Украины и Высшем административном суде Украины, член научно-методического совета Национальной школы судей Украины.

Трехлетний срок пребывания на посту предыдущего председателя КС Юрия Баулина истек 19 марта 2017 года, с тех пор эта должность была вакантна.