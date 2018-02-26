 Бирюка, причастного к убийству воина АТО Приходько, расстрелял тот, кто знал, когда и куда его привезут следователи, - адвокат Костин

Об этом говорится в статье "Убийство Артема Приходько: почему амнистировали человека, виновного в смерти бойца АТО" на Цензор.НЕТ.

В частности, в комментарии адвокат потерпевшей стороны Илья Костин рассказал, что Бирюк, как ему и обещали (в обмен на сдачу главного виновника Евгения Корнейко), находился под домашним арестом. Впрочем, 30 июня 2016 Артура Бирюка расстреляли в упор из пистолета Макарова, оставив в его теле 12 пуль. Произошло это около подъезда его дома на Борщаговке.

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"Тогда проходили следственные действия. Расстреляли Бирюка тогда, когда его именно в очередной раз доставила домой следственная группа, - подчеркивает Костин. - Я убежден: человек, который убил Бирюка, знал, что проходят следственные действия. Знал, когда его привезут. Вот такая ситуация..."

В версию, что убийство Бирюка было местью побратимов за смерть Морячка (Приходько), адвокат не верит. Тем более, как он отмечает, что в руках следствия в то время как раз оказался главный виновник трагедии - Евгений Корнейко.

Подробнее читайте в статье "Убийство Артема Приходько: почему амнистировали человека, виновного в смерти бойца АТО" на Цензор.НЕТ.

Напомним, в ночь с 26 на 27 сентября в кафе "Пальмира" в Святошинском районе Киева в результате конфликта погиб демобилизовавшийся участник АТО Артем Приходько. По версии следствия, Артур Бирюк, Евгений Корнейко и Артем Козаченко - это трое подозреваемых, которые спровоцировали конфликт с ребятами из 12-го батальона: Корнейко - это непосредственно убийца Артема Приходько, а Козаченко и Бирюк - соучастники.