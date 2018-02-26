 Бирюка, причастного к убийству воина АТО Приходько, расстрелял тот, кто знал, когда и куда его привезут следователи, - адвокат Костин

Об этом говорится в статье "Убийство Артема Приходько: почему амнистировали человека, виновного в смерти бойца АТО" на Цензор.НЕТ.
В частности, в комментарии адвокат потерпевшей стороны Илья Костин рассказал, что Бирюк, как ему и обещали (в обмен на сдачу главного виновника Евгения Корнейко), находился под домашним арестом. Впрочем, 30 июня 2016 Артура Бирюка расстреляли в упор из пистолета Макарова, оставив в его теле 12 пуль. Произошло это около подъезда его дома на Борщаговке.
"Тогда проходили следственные действия. Расстреляли Бирюка тогда, когда его именно в очередной раз доставила домой следственная группа, - подчеркивает Костин. - Я убежден: человек, который убил Бирюка, знал, что проходят следственные действия. Знал, когда его привезут. Вот такая ситуация..."
В версию, что убийство Бирюка было местью побратимов за смерть Морячка (Приходько), адвокат не верит. Тем более, как он отмечает, что в руках следствия в то время как раз оказался главный виновник трагедии - Евгений Корнейко.
Подробнее читайте в статье "Убийство Артема Приходько: почему амнистировали человека, виновного в смерти бойца АТО" на Цензор.НЕТ.
Напомним, в ночь с 26 на 27 сентября в кафе "Пальмира" в Святошинском районе Киева в результате конфликта погиб демобилизовавшийся участник АТО Артем Приходько. По версии следствия, Артур Бирюк, Евгений Корнейко и Артем Козаченко - это трое подозреваемых, которые спровоцировали конфликт с ребятами из 12-го батальона: Корнейко - это непосредственно убийца Артема Приходько, а Козаченко и Бирюк - соучастники.
У бескапотника краза 5401 единичные заказы. А диверсанты кормят агрессоров.
Первый диверсант это имитация автомобильного завода БОГДАН - на самом деле основная род деятельности это подкуп чиновников и перекраска китайской и техники агрессора по разовым ценам.
БОГДАН - ЭТО имитация "АВТОМОБИЛЬНОГО" ЗАВОД, на самом деле это суперпрокладка с перекраской подвальных китайцев, которые рассыпаются по дороге и ПОДКУП ЧИНОВНИКОВ.
Запретить покупать у суперпрокладки БОГДАН, а кто покупает тот автоматически приобщается к откатным делам и ним уже должно интересоваться НАБУ.
НАБУ должно ходить там где богдан уже "поработал".
Первые лица суперпрокладочники это высоцкий О. и свинарчук.
Генштаб кто купил что-то у богдана это автоматом коррупционеры, можна расстреливать без суда. Вероятность ошибки - 0%.
ГДЕ БОГДАН ТАМ КОРРУПЦИЯ. Кто из чиновников с богданом, тот гарантированный коррупционер.
Ах да, без ВПН на мейл.ру не заходит, что в работе мне иногда надо
При нашем беззаконии,может......ПОРА.