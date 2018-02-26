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 Политика Украины
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Все про:убийство (4769) Бурлакова Лера (2) Приходько Артем (11)

 Бирюка, причастного к убийству воина АТО Приходько, расстрелял тот, кто знал, когда и куда его привезут следователи, - адвокат Костин

Артура Бирюка, причастного к убийству воина АТО Артема Приходько в ночь с 26 на 27 сентября 2015 года, расстрелял тот, кто точно знал, куда и когда его привезет следственная группа.

Об этом говорится в статье "Убийство Артема Приходько: почему амнистировали человека, виновного в смерти бойца АТО" на Цензор.НЕТ.

В частности, в комментарии адвокат потерпевшей стороны Илья Костин рассказал, что Бирюк, как ему и обещали (в обмен на сдачу главного виновника Евгения Корнейко), находился под домашним арестом. Впрочем, 30 июня 2016 Артура Бирюка расстреляли в упор из пистолета Макарова, оставив в его теле 12 пуль. Произошло это около подъезда его дома на Борщаговке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержан третий подозреваемый в убийстве бойца Приходько, - ГПУ. ВИДЕО

"Тогда проходили следственные действия. Расстреляли Бирюка тогда, когда его именно в очередной раз доставила домой следственная группа, - подчеркивает Костин. - Я убежден: человек, который убил Бирюка, знал, что проходят следственные действия. Знал, когда его привезут. Вот такая ситуация..."

В версию, что убийство Бирюка было местью побратимов за смерть Морячка (Приходько), адвокат не верит. Тем более, как он отмечает, что в руках следствия в то время как раз оказался главный виновник трагедии - Евгений Корнейко.

Подробнее читайте в статье "Убийство Артема Приходько: почему амнистировали человека, виновного в смерти бойца АТО" на Цензор.НЕТ.

Напомним, в ночь с 26 на 27 сентября в кафе "Пальмира" в Святошинском районе Киева в результате конфликта погиб демобилизовавшийся участник АТО Артем Приходько. По версии следствия, Артур Бирюк, Евгений Корнейко и Артем Козаченко - это трое подозреваемых, которые спровоцировали конфликт с ребятами из 12-го батальона: Корнейко - это непосредственно убийца Артема Приходько, а Козаченко и Бирюк - соучастники.

Источник: https://censor.net.ua/n3052604
 
 
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Цей Бірюк був ватажком цієї зграї і він був найнахабнішим з них.
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жесть )- кАцапье в своем репертуаре, так держать...)))
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На..рать на гаубицу РФ. Займитесь Украиной.
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І це була помста бо кіллер встромив 12 куль в черево Бірюку для того щоб він постраждав як годиться і усвідомив наближення смерті. Зазвичай після пари пострілів кіллер стріляє контрольний в голову щоб добити напевно, а тут в голову не стріляв щоб довше помучився.
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Прочитаешь такое сообщение и душа радуется.....Оказывается, есть у нас Робин Гуды, способные наказать таких подонков, как Бирюк. Молодцы!
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Ваше слово, товарищ Линч! Сепарским уродам и другим врагам Украины следует понять, что на киче им будет спокойнее. Пусть и с дырявым очком.
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туди йому й дорога...прости, Господи!!! по на покарання від суддівського криміналітету не діждемося...
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туди йому й дорога...прости, Господи!!! по на покарання від суддівського криміналітету не діждемося...
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нипаньатна: он (килер) стайал там и пиризарижал свой ПМ, штап "фсадить" иминна 12 пуль?
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....или униво была 2 ПМ-а, а можыт эта и ни ПМ был?... Кароче.....
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До речі у ПМ магазин на 8 патронів значить месник ще й магазин міняв.
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Убийцу под домашний арест ето только в нашей стране такое. Дай Бог здоровья тому кто ету тварь отправил куда где его место. Суд линча самый честный и не подкупный.
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У АПС - Стєчкіна магазин на 20 патронів 9 мм ПМ.
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Украинские диверсанты купили у союзника ватного агрессора, белорусской области ватной чекистании,только мазов 1000(это не считая чекистанских газелей) за 2017 год. За такое нужно расстреливать.
У бескапотника краза 5401 единичные заказы. А диверсанты кормят агрессоров.
Первый диверсант это имитация автомобильного завода БОГДАН - на самом деле основная род деятельности это подкуп чиновников и перекраска китайской и техники агрессора по разовым ценам.
БОГДАН - ЭТО имитация "АВТОМОБИЛЬНОГО" ЗАВОД, на самом деле это суперпрокладка с перекраской подвальных китайцев, которые рассыпаются по дороге и ПОДКУП ЧИНОВНИКОВ.
Запретить покупать у суперпрокладки БОГДАН, а кто покупает тот автоматически приобщается к откатным делам и ним уже должно интересоваться НАБУ.
НАБУ должно ходить там где богдан уже "поработал".
Первые лица суперпрокладочники это высоцкий О. и свинарчук.
Генштаб кто купил что-то у богдана это автоматом коррупционеры, можна расстреливать без суда. Вероятность ошибки - 0%.
ГДЕ БОГДАН ТАМ КОРРУПЦИЯ. Кто из чиновников с богданом, тот гарантированный коррупционер.
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Если Кразы цены себе не сложат, то пусть идут нахер вместе с Богданами Бирюка, причастного к убийству воина АТО Приходько, расстрелял тот, кто знал, когда и куда его привезут следователи, - адвокат Костин - Цензор.НЕТ 7037
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С нашими судами хотя бы кого-то причастного к убийству наказали и то хорошо. Пусть хоть так, чем вообще никак.
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С ВПН-технологиями за считанные секунды могу оказаться в любой точке земного шара... Бирюка, причастного к убийству воина АТО Приходько, расстрелял тот, кто знал, когда и куда его привезут следователи, - адвокат Костин - Цензор.НЕТ 1052 Бирюка, причастного к убийству воина АТО Приходько, расстрелял тот, кто знал, когда и куда его привезут следователи, - адвокат Костин - Цензор.НЕТ 2244


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Вопрос в том, с чего бы такая прыть, если это не профессия.
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Агент Госдепа под шкурой агента Кремля, Джеймс Бонд диванного масштаба Бирюка, причастного к убийству воина АТО Приходько, расстрелял тот, кто знал, когда и куда его привезут следователи, - адвокат Костин - Цензор.НЕТ 6792
Ах да, без ВПН на мейл.ру не заходит, что в работе мне иногда надо
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Может кто вспомнит по-подробнее.....в 90-е из-за слияния мусаров и криминалом,гопники чувствали себя безнаказанно,и тогда появилась некая организация(из быших сотрудников) ,которая отстреливала бандюков и называли себя "Белая стрела".
При нашем беззаконии,может......ПОРА.
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всего делов - расстрелять и Корнейко. Бандюки должны знать свое место, собаке - собачья смерть.
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Последствия реформ Порошенко. Никто уже не ждет справедливости от судебно-правовой системы. Хай щастить Робин Гудам.
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Які робіни бобіни .Хавало відкрив , почав подєльників здавати ті і пристрелили "в обмен на сдачу главного виновника Евгения Корнейко"
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Может быть. Может быть все. Одного только не может быть, правосудия, после Порошенковских реформ.
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Да здравствует суд Линча. Самый справедливый суд в мире.
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пристрелили за те що почав своїх здавати
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Ну, если мусора его регулярно возили из дома и домой то не так тяжело вычислить, когда его привезут, хотя могли и мусора слить.
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В 1994 году появился пистолет ПММ («модернизированный») с магазином на 12патронов. В раше...
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Правильно сделал - молодец, таких тварей надо уничтожать без суда и следствия...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБирюка, причастного к убийству воина АТО Приходько, расстрелял тот, кто знал, когда и куда его привезут следователи, - адвокат Костин
 
 
 
 
 
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