 Словацкого журналиста-расследователя Яна Куцьяка нашли застреленным вместе с девушкой в собственном доме, - "Радио Свобода"

Об этом со ссылкой на начальника словацкой полиции Тибора Гаспара передает "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, журналист издания Aktuality.sk и его подруга были застрелены в своем доме в городе Велка-Мака.
По словам Гаспара, ранее страна "никогда не сталкивалась с таким беспрецедентным нападением на журналиста".
В полиции отметили, что убийство может быть связано с профессиональной деятельностью Куцьяка, который занимался журналистскими расследованиями.
В частности, в его последнем материале от 9 февраля шла речь о налоговом мошенничеством, связанным с элитным жилым комплексом в Братиславе.
Данный скандал спровоцировал в Словакии массовые протесты, во время которых митингующие требовали отставки главы МВД Роберта Калинака, у которого были деловые связи с застройщиком.
"Уряд Словаччини запропонував мільйон євро за інформацію, яка допоможе у розслідуванні вбивства журналіста Яна Кучака.
Про це заявив прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє видання Aktuality, в якому працював убитий журналіст, передає Європейська правда.
«Цим питанням займатиметься офіс спеціального прокурора і його найбільш визначні спеціалісти. Ми також погодили створення спеціальної групи з розслідування, до якої увійдуть представники Генпрокуратури, Спеціальної прокуратури, МВС, поліції та спецслужби» - додав Фіцо.Сподіваюсь, що їхні профі знайдуть вбивць и покарають. Це у нас зависли справи з Гонгадзе, Шеремети, вбивць майданівців і багато інших, про хід яких певні структури замовчують.
Только оказывается, что некоторых в ЕС раньше брали не за отсутствие корупции и наличие реформ, а шоб от совка отгородиться.
В городе Биарриц, департамент Атлантические Пиренеи на Лазурном берегу Франции, активисты устроили пикет у ворот особняка, который называют "дачей" предполагаемой дочери президента РФ Владимира Путина - Катерины Тихоновой, и обклеили ворота лозунгами "Воры и палачи - вон из Биаррица", сравнениями ФСБ с гестапо и призывами бойкотировать мартовские выборы президента РФ.
Виллу, которую пикетировали активисты, зять президента РФ Кирилл Шамалов в 2012 году приобрел у друга Путина бизнесмена Геннадия Тимченко, пишет в понедельник, 26 февраля, сайт NEWSru.com.
Видеоролик, запечатлевший эту акцию, опубликовал на ресурсе YouTube один из участников - Константин Зеленин, который называет здание "дачкой Катьки Путиной". На этих кадрах виден вымощенный аккуратной брусчаткой двор с вековым развесистым деревом в центре и четырехэтажный особняк с башней в глубине двора.
Ранее СМИ называли Биарриц, где находится почетный консул России, "секретным убежищем" президентской семьи. "Окружение Путина испытывает любовь к этому месту", - рассказывал американскому журналу Time консул Александр де Миллер де Ла Серда.
Ла Серда утверждал, что бывшая жена Путина Людмила почти каждый год приезжала в Биарриц "принимать водные процедуры", и продолжает это делать уже после развода.
Консул часто видит ее во время этих визитов: она сама водит машину, взятую напрокат, и покупает текстиль в любимом бутике: "Она останавливается либо в Miramar - одном из самых роскошных отелей в городе, - либо в доме, который принадлежит нашему общему другу из петербургского окружения Путина".
а вот тех кто бабок по легкому срубить решил, нанюхав инфы
могут и так
редактор, ау! не привирай окончания - о налоговом мошенничестве
А вообще-то есть более крутой словацкий застройщик - на берегу Дуная большой жилой комплекс почти завершили. в Украине на такие махинации и внимание никто не обращает, а в Словакии - страсти.