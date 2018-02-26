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 Происшествия, За рубежом
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Все про:журналистика (2175) расследование (2214) Словакия (358) убийство (4769)

 Словацкого журналиста-расследователя Яна Куцьяка нашли застреленным вместе с девушкой в собственном доме, - "Радио Свобода"

Неизвестные убили в Словакии 27-летнего журналиста Яна Куцьяка и его девушку.

Об этом со ссылкой на начальника словацкой полиции Тибора Гаспара передает "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, журналист издания Aktuality.sk и его подруга были застрелены в своем доме в городе Велка-Мака.

По словам Гаспара, ранее страна "никогда не сталкивалась с таким беспрецедентным нападением на журналиста".

В полиции отметили, что убийство может быть связано с профессиональной деятельностью Куцьяка, который занимался журналистскими расследованиями.

В частности, в его последнем материале от 9 февраля шла речь о налоговом мошенничеством, связанным с элитным жилым комплексом в Братиславе.

Данный скандал спровоцировал в Словакии массовые протесты, во время которых митингующие требовали отставки главы МВД Роберта Калинака, у которого были деловые связи с застройщиком.

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Источник: https://censor.net.ua/n3052601
 
 
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да, видать копнул глубоко, и журналистку про Панамские офшоры, тоже на Кипре грохнули... жаль людей
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Є ще такі новини з приводу цих вбивств:

"Уряд Словаччини запропонував мільйон євро за інформацію, яка допоможе у розслідуванні вбивства журналіста Яна Кучака.
Про це заявив прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє видання Aktuality, в якому працював убитий журналіст, передає Європейська правда.
«Цим питанням займатиметься офіс спеціального прокурора і його найбільш визначні спеціалісти. Ми також погодили створення спеціальної групи з розслідування, до якої увійдуть представники Генпрокуратури, Спеціальної прокуратури, МВС, поліції та спецслужби» - додав Фіцо.Сподіваюсь, що їхні профі знайдуть вбивць и покарають. Це у нас зависли справи з Гонгадзе, Шеремети, вбивць майданівців і багато інших, про хід яких певні структури замовчують.
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Вбивці в таких випадках пофіг, головне замовники
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Гатаю цей клубочок размотають і він виведе на замовників, на кримінальний синдікат Кремля.
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Оййй... Страсти-то какие. Это ж тот ЕС, в котором нет корупции и который нас реформами в нос тычет?
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братки-славяне((( совдеповская закваска!!!
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Так вот я ж и смотрю. Такая разительная разница - контрабас есть, нелегалы есть, корупция есть, популисты есть...
Только оказывается, что некоторых в ЕС раньше брали не за отсутствие корупции и наличие реформ, а шоб от совка отгородиться.
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к гадалке не ходи кацапье убило ребят.русня отмывала бабло в словакии. расеяне всех убивают(
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коррупция. мафия. деньги. идолы которые всегда вылазят на самый верх когда убивают правду и голос ее приглушают смертью.
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Мир сходит с ума от коррупции,вот по этой причине и наш шоколадный прыщ цветет и пахнет.
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"Дача Катьки Путиной": акция протеста состоялась на Лазурном берегу


Словацкого журналиста-расследователя Яна Куцьяка нашли застреленным вместе с девушкой в собственном доме, - "Радио Свобода" - Цензор.НЕТ 4141

Словацкого журналиста-расследователя Яна Куцьяка нашли застреленным вместе с девушкой в собственном доме, - "Радио Свобода" - Цензор.НЕТ 4141

В городе Биарриц, департамент Атлантические Пиренеи на Лазурном берегу Франции, активисты устроили пикет у ворот особняка, который называют "дачей" предполагаемой дочери президента РФ Владимира Путина - Катерины Тихоновой, и обклеили ворота лозунгами "Воры и палачи - вон из Биаррица", сравнениями ФСБ с гестапо и призывами бойкотировать мартовские выборы президента РФ.
Виллу, которую пикетировали активисты, зять президента РФ Кирилл Шамалов в 2012 году приобрел у друга Путина бизнесмена Геннадия Тимченко, пишет в понедельник, 26 февраля, сайт NEWSru.com.
Видеоролик, запечатлевший эту акцию, опубликовал на ресурсе YouTube один из участников - Константин Зеленин, который называет здание "дачкой Катьки Путиной". На этих кадрах виден вымощенный аккуратной брусчаткой двор с вековым развесистым деревом в центре и четырехэтажный особняк с башней в глубине двора.
Ранее СМИ называли Биарриц, где находится почетный консул России, "секретным убежищем" президентской семьи. "Окружение Путина испытывает любовь к этому месту", - рассказывал американскому журналу Time консул Александр де Миллер де Ла Серда.
Ла Серда утверждал, что бывшая жена Путина Людмила почти каждый год приезжала в Биарриц "принимать водные процедуры", и продолжает это делать уже после развода.
Консул часто видит ее во время этих визитов: она сама водит машину, взятую напрокат, и покупает текстиль в любимом бутике: "Она останавливается либо в Miramar - одном из самых роскошных отелей в городе, - либо в доме, который принадлежит нашему общему другу из петербургского окружения Путина".
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давно пора Господу пролить огненую серу со смолой на головы кооперативщиков "Озеро"!!!
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Это не лазурный берег,а побережье океана!Ну а против акции ничего против не имеем!
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Nikolai Galouchka) А если дачу навестит родственники убитых Сирийских детей, против будите ? Думаю после этого вам уже фсб не поможет, отчаянных людей, трудно чем то напугать !
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Подивився. І чим він тобі не сподобався?
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У нас на Дамбасі теж так починалось... Схоже що тепер взялись за Словакію.
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журналистов не убивают, им подсрачника хватает
а вот тех кто бабок по легкому срубить решил, нанюхав инфы
могут и так
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..шла речь о налоговом мошенничеством, связанным с элитным жилым комплексом....

редактор, ау! не привирай окончания - о налоговом мошенничестве
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таке враження, що статті і деякі коменти пише одна і та ж людина.... думаю, - це Дмитро кук Словацкого журналиста-расследователя Яна Куцьяка нашли застреленным вместе с девушкой в собственном доме, - "Радио Свобода" - Цензор.НЕТ 1463 сидить на двох зарплатах
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Не смішіть. Невістка президента розказувала, що бачила як він працює з ранку до ночі. Казала що на карточці біля компу було написано: Незнайка - Дм. Кук, Знайка - Гиг, Радник Пр.РФ - Кокорін.
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Первые места в рейтингах грязного белья все равно пока наши, может быть потому что мы его показываем, а они нет?
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Он там случайно не занимался расследованием, как наша недоэлита у Словакии газ "покупает"?
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Нашим не грозит, расследуй шо хочешь. Только посмеются, а там грозит опасность, даже если ее преподнесет журналист, а у нас генеральный в ж......, никто не воспринимает сурезно.
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осталось выяснить, что финансировал строительство (отмывал бабло, проще говоря) какой-нибудь кацап-олигарх-бандюк-един в трех лицах, и будет картина маслом.
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В центре Братиславы сейчас россияне реально строят один жилой комплекс.
А вообще-то есть более крутой словацкий застройщик - на берегу Дуная большой жилой комплекс почти завершили. в Украине на такие махинации и внимание никто не обращает, а в Словакии - страсти.
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Цікаво, а йому за життя ніхто про собачу будку не розповідав? Бо власники тих будок по людських законах ніколи не живуть.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСловацкого журналиста-расследователя Яна Куцьяка нашли застреленным вместе с девушкой в собственном доме, - "Радио Свобода"
 
 
 
 
 
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