 Словацкого журналиста-расследователя Яна Куцьяка нашли застреленным вместе с девушкой в собственном доме, - "Радио Свобода"

Об этом со ссылкой на начальника словацкой полиции Тибора Гаспара передает "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, журналист издания Aktuality.sk и его подруга были застрелены в своем доме в городе Велка-Мака.

По словам Гаспара, ранее страна "никогда не сталкивалась с таким беспрецедентным нападением на журналиста".

В полиции отметили, что убийство может быть связано с профессиональной деятельностью Куцьяка, который занимался журналистскими расследованиями.

В частности, в его последнем материале от 9 февраля шла речь о налоговом мошенничеством, связанным с элитным жилым комплексом в Братиславе.

Данный скандал спровоцировал в Словакии массовые протесты, во время которых митингующие требовали отставки главы МВД Роберта Калинака, у которого были деловые связи с застройщиком.

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