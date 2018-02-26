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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:кризис (2943) МИД (4420) Польша (4179) Цихоцкий (1)

 Кризиса в украинско-польских отношениях нет, - МИД РП

Заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий отметил, что в отношениях между странами есть много положительных моментов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом замминистра сказал во время конференции "Российская агрессия в Украине. Баланс и перспективы", которая проходит 26 февраля в Варшаве.

"Мы часто слышим в СМИ о кризисе в украинско-польских отношениях, которого нет", - подчеркнул Цихоцкий.

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Он отметил, что никто не хочет увидеть сколько позитива в отношениях, например, по поддержке Варшавы в восстановлении нормальной жизни на Донбассе. Он обратил внимание, что у Польши самое большое после Великобритании представительство в СММ ОБСЕ на Донбассе (более 40 человек).

По его словам, Варшава также инвестирует в развитие малого бизнеса на востоке Украины, восстановление разрушенных школ на Донбассе, в частности в Авдеевке.

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Цихоцкий подчеркнул, что в польско-украинских отношениях наблюдается тесное военное и военно-техническое сотрудничество, что можно назвать "братством по оружию".

Заместитель главы МИД Польши назвал "многообещающими" перспективы существования общей польско-литовско-украинской бригады (ЛитПолУкрбриг). Он отметил, что подразделения бригады уже дежурили в боевой группе "Вышеградской четверки".

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Цихоцкий отметил, что Варшава никогда не согласится на политику: "давайте отменим санкции против России, поскольку они не действуют". Он добавил, что Варшава также никогда не воспримет аргумент о необходимости ослабления давления на Россию, поскольку Украина якобы никогда не станет членом ЕС и НАТО.

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

6 февраля Анжей Дуда подписал скандальный закон. После подписания закона президент Анджей Дуда направил его в Конституционный суд.

Источник: https://censor.net.ua/n3052599
 
 
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Есть глубокий кризис в Украине...
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То не криза. То глибоко проникла ракова пухлина наслідків кацапської окупації у вигляді бандицько-бюрократично-олігархічної системи, яку треба різати хірургічно.
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я говорю давайте объединятся серьёзно, у нас общая есть проблемка одна её надо решать.. э то всем выгодно газ и нефть разделим на всех поровну и тд. кроме Сибири и Дальний Восток это с товарищами китайцами нужно обговорить, если бы поляки, белорусы, молдаване, др. близкие народы, страны Балтии канечно, подтянулись бы, в например Киевскую Русь варианта III тысячелетия с центром конечно историческим, так правильно будет
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З ким об'єднуватися? З уламками совка, як би їх не називали? Годі, ситі вже. Ніяких спекуляцій навколо слова "Русь" на схід та північ від дежкордонів України бути не може. Ми маємо достатньо напрямків для об'єднання: 1 - ЄС, 2 - НАТО, 3 - Чорноморсько-Балтійський союз, 4 - слов'янський союз без кацапів.
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рабский у вас менталитет( всё вы к кому-то кто вам кажется могущественнее тянетесь
придатком хотите быть не России так ЕС
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Що ви знаєте про наш менталітет? В основі вашого менталітету - "альфа-козел", "жизнь за царя!", "шоб нас фсє боялісь". А для нас президент - не більше ніж директор великого супермаркету. Менеджер. Як ми вміємо гуртуватися і давати відсіч "омега-козлам" - сам бачиш. І запам'ятай: на найближчі 60 років кацапи будуть апріорі позиціонуватися як ворог №1. Я не раз спостерігав як наші дітки (скажімо, в селах центральних областей) граються у війнушку. Умовний ворог навіть в устах 5-6-річних діток має цілком конкретне найменування.
Щодо взаємовигідних асоціацій з тими чи іншими країнами/блоками - це суто наша справа і ми туди вступимо не як бідні родичі, а як держава, яка стримує азійську навалу на Європу. Все, відпочинь, мрійнику. Поки не зрозумієш таких елементарних речей - не лізь спілкуватися з українцями. І ще: можеш називати нас украми, банжерами, фашистами - нам байдуже. Але ніколи не кажи "браццкіє народи" - це можуть бути останні слова у твоєму житті. Незалежно від місця. Навіть у Туреччині.
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*скучающий смайлик* даже перечитывать это местячковый бред лениво(
вам совет слышьте не только себя, и думайте ..
какого царя, дядя кремлебот? читаем мой коммент - "в например Киевскую Русь варианта III тысячелетия с центром конечно историческим" где был центр Киевской Руси?
Як ми вміємо гуртуватися і давати відсіч "омега-козлам" - сам бачиш

вижу, умеете, с бурятами)) а жаль, лучше бы у них проснулась пресловутая свидомість..
с кем же вы будете гуртуватись с соседом Васей горилку пить?))
вы ж усрались, пардон, как только я сказала про объединение с Польшей и тд.)

Щодо взаємовигідних асоціацій з тими чи іншими країнами/блоками - це суто наша справа і ми туди вступимо не як бідні родичі, а як держава..

а это главное, попробуйте подумать мозгами - от того в какой бы ЕС или НАТО Украина не вступила, а это очень сомнительно, потому что Украины в нынешнем виде - Рубикон и проблема соседства с вечно стремящейся править ымперией от вступлений не вступлений не куда не денется, пока не сменится центр тяжести.. в этой части Европы
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кроме того у Руси с Россией особые расчёты насчёт центра, и ещёкое что по-этому находясь в близости географически, а географически положение не меняется от вступления куда-нибудь, вы вкурсе этого? то распад нынешней России кому я это рассказываю и главное зачем( что-то меня сегодня нет настроения обратно( на серьёзные разговоры
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Кацапчику, ти ще не виблювався? З ким ви, булгаро-мокшанці збираєтеся гуртуватися - це ваша особиста справа. Для нас ви - чужерідна біомаса із сумнівним хромосомним набором. Твої настрої та смайлики нам до дупи. "вялотякушшая шизофренія". Закрий свій дурний фонтан і відчепися. Або пошукай собі іншого співбесідника. Ви, кацапські тролі, вважаєте себе унікальними індивідуумами, а ми мовчки тиснемо кнопку "спам". І лікбез у нас платний.
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так кто тебя звал дядя, пришёл гавкнул и смотался по-быстрому, не фиг лезть со своими тупорылыми провокациями, пошёл вон! я тебя не трогала, крыса
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Тримай останні 11,50 на сємки чи на кондом. І стули писок, серун. Чи сирун. Чи серушка.
Ов, сирун, сирун, инчу мотецар,
Ситис гахтники инчу имацар...
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тепил, а текст песни причём, слово смешное услышал, палишся старый дурак, только россияне так цепляются за слова иностранные что по их мнению смешно звучат)
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Той кацапський "центр тяжєсті" зара дуже полегшае і скоротиться до обрисів мокшанськіх боліт.
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да, прирос Крымом и частью Донбасса, один де-факто субъект федерации, другой вооружённый конфликт затяжной, когда в стране постоянно тлеющий вооруж. конфликт это знаете чем чревато? это называется полегчал, угу, пятый год легшает
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і ми туди вступимо не як бідні родичі, а як держава..

Кризиса в украинско-польских отношениях нет, - МИД РП - Цензор.НЕТ 7637 какая держава может с такими турками как вы?? вы со всему перессоритесь на ровном месте!
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но оно понятно на некоторых не могло не оказать влияние веками то под шляхтами то россиями
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"Взять все и поделить" Достоевский, а вы случаем не Шариков ?
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а вы случаем не из России?) что задергались за недров целостность переживаете по-имперски?
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в Тюмени знаете сколько украинцев когда приехавших туда живёт? кто нефть газ добывает а? кто строил трубопроводы по России? одни москали? москали только жену и собаку могут построить и то не факт, то строили и украинцы и беларусы и тд. так кому оно принадлежит по праву?
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Дай то Бог больше не срать себе на коврик,когда горшок рядом с кроватью стоит.И никому не стоит принимать украинскую доброту за слабость.У каждой страны свои герои.И при всём уважении к полякам и даже исторической любви к этой стране,поступки руководства Польши наталкивают на мысль о неслучайности принятия этого закона в унисон козломордии.Будет ещё много времени собраться разумным людям с обеих сторон и уладить все претензии.Всем извиниться,простить и жить дальше в мире и согласии.Но только после победы добра над всеобщим злом.
Слава Украине!Счастья Польше!Дзякуй Америке!И как всегда здоровьица и долгих старичку Маккейнушке...
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То не є криза відносин між Україною та Польщею. То є велике бажання мокшанського сцарьства посварити два братні слов'янськи народи.
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Польский Сейм хіба знаходиться в мокшанському сцарьстві?
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Ти дуже багато помилок зробив у слові "расіянін" у своєму ніку. У мокшанському сцарьстві знаходиться купа лайна, якій кортить замазати собою увесь світ.
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1. У моєму ніку історична назва мого народу.

2. Антиукраїнські закони приняв польський сейм і польський президент їх підписав. В мацкалів свої злочини проти українців, а у ляхів свої, так що усе лише на одних москалів не скинеш.
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З яких це часів українці та поляки стали "братніми", при Богдані Хмелеві, або після операції Вісла, чи може після погромів поляками укр. інтелігенції на Холмщині і Підляші у 1942 Кризиса в украинско-польских отношениях нет, - МИД РП - Цензор.НЕТ 9910
Чи може після Пацифікації y міжвоєнний період Кризиса в украинско-польских отношениях нет, - МИД РП - Цензор.НЕТ 9910

А це один з 396 документів Кризиса в украинско-польских отношениях нет, - МИД РП - Цензор.НЕТ 1473 "братніх" відносин між "братніми" народами

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Як разом кацапів почали жмурити, так і побраталися. дохлий кацап об'єднує народи!
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Побраталися Кризиса в украинско-польских отношениях нет, - МИД РП - Цензор.НЕТ 7263 а коли це поляки пішли добровольцями на допомогу в АТО Кризиса в украинско-польских отношениях нет, - МИД РП - Цензор.НЕТ 7263
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКризиса в украинско-польских отношениях нет, - МИД РП
 
 
 
 
 
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