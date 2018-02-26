 Кризиса в украинско-польских отношениях нет, - МИД РП

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом замминистра сказал во время конференции "Российская агрессия в Украине. Баланс и перспективы", которая проходит 26 февраля в Варшаве.
"Мы часто слышим в СМИ о кризисе в украинско-польских отношениях, которого нет", - подчеркнул Цихоцкий.
Он отметил, что никто не хочет увидеть сколько позитива в отношениях, например, по поддержке Варшавы в восстановлении нормальной жизни на Донбассе. Он обратил внимание, что у Польши самое большое после Великобритании представительство в СММ ОБСЕ на Донбассе (более 40 человек).
По его словам, Варшава также инвестирует в развитие малого бизнеса на востоке Украины, восстановление разрушенных школ на Донбассе, в частности в Авдеевке.
Цихоцкий подчеркнул, что в польско-украинских отношениях наблюдается тесное военное и военно-техническое сотрудничество, что можно назвать "братством по оружию".
Заместитель главы МИД Польши назвал "многообещающими" перспективы существования общей польско-литовско-украинской бригады (ЛитПолУкрбриг). Он отметил, что подразделения бригады уже дежурили в боевой группе "Вышеградской четверки".
Цихоцкий отметил, что Варшава никогда не согласится на политику: "давайте отменим санкции против России, поскольку они не действуют". Он добавил, что Варшава также никогда не воспримет аргумент о необходимости ослабления давления на Россию, поскольку Украина якобы никогда не станет членом ЕС и НАТО.
Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.
Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".
В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.
6 февраля Анжей Дуда подписал скандальный закон. После подписания закона президент Анджей Дуда направил его в Конституционный суд.
придатком хотите быть не России так ЕС
Щодо взаємовигідних асоціацій з тими чи іншими країнами/блоками - це суто наша справа і ми туди вступимо не як бідні родичі, а як держава, яка стримує азійську навалу на Європу. Все, відпочинь, мрійнику. Поки не зрозумієш таких елементарних речей - не лізь спілкуватися з українцями. І ще: можеш називати нас украми, банжерами, фашистами - нам байдуже. Але ніколи не кажи "браццкіє народи" - це можуть бути останні слова у твоєму житті. Незалежно від місця. Навіть у Туреччині.
вам совет слышьте не только себя, и думайте ..
какого царя, дядя кремлебот? читаем мой коммент - "в например Киевскую Русь варианта III тысячелетия с центром конечно историческим" где был центр Киевской Руси?
Як ми вміємо гуртуватися і давати відсіч "омега-козлам" - сам бачиш
вижу, умеете, с бурятами)) а жаль, лучше бы у них проснулась пресловутая свидомість..
с кем же вы будете гуртуватись с соседом Васей горилку пить?))
вы ж усрались, пардон, как только я сказала про объединение с Польшей и тд.)
Щодо взаємовигідних асоціацій з тими чи іншими країнами/блоками - це суто наша справа і ми туди вступимо не як бідні родичі, а як держава..
а это главное, попробуйте подумать мозгами - от того в какой бы ЕС или НАТО Украина не вступила, а это очень сомнительно, потому что Украины в нынешнем виде - Рубикон и проблема соседства с вечно стремящейся править ымперией от вступлений не вступлений не куда не денется, пока не сменится центр тяжести.. в этой части Европы
Ов, сирун, сирун, инчу мотецар,
Ситис гахтники инчу имацар...
какая держава может с такими турками как вы?? вы со всему перессоритесь на ровном месте!
Слава Украине!Счастья Польше!Дзякуй Америке!И как всегда здоровьица и долгих старичку Маккейнушке...
2. Антиукраїнські закони приняв польський сейм і польський президент їх підписав. В мацкалів свої злочини проти українців, а у ляхів свої, так що усе лише на одних москалів не скинеш.
Чи може після Пацифікації y міжвоєнний період
А це один з 396 документів "братніх" відносин між "братніми" народами