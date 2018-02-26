 Кризиса в украинско-польских отношениях нет, - МИД РП

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом замминистра сказал во время конференции "Российская агрессия в Украине. Баланс и перспективы", которая проходит 26 февраля в Варшаве.

"Мы часто слышим в СМИ о кризисе в украинско-польских отношениях, которого нет", - подчеркнул Цихоцкий.

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Он отметил, что никто не хочет увидеть сколько позитива в отношениях, например, по поддержке Варшавы в восстановлении нормальной жизни на Донбассе. Он обратил внимание, что у Польши самое большое после Великобритании представительство в СММ ОБСЕ на Донбассе (более 40 человек).

По его словам, Варшава также инвестирует в развитие малого бизнеса на востоке Украины, восстановление разрушенных школ на Донбассе, в частности в Авдеевке.

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Цихоцкий подчеркнул, что в польско-украинских отношениях наблюдается тесное военное и военно-техническое сотрудничество, что можно назвать "братством по оружию".

Заместитель главы МИД Польши назвал "многообещающими" перспективы существования общей польско-литовско-украинской бригады (ЛитПолУкрбриг). Он отметил, что подразделения бригады уже дежурили в боевой группе "Вышеградской четверки".

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Цихоцкий отметил, что Варшава никогда не согласится на политику: "давайте отменим санкции против России, поскольку они не действуют". Он добавил, что Варшава также никогда не воспримет аргумент о необходимости ослабления давления на Россию, поскольку Украина якобы никогда не станет членом ЕС и НАТО.

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

6 февраля Анжей Дуда подписал скандальный закон. После подписания закона президент Анджей Дуда направил его в Конституционный суд.