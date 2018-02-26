EN|RU|UK
Темы дня: Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  873  13
Материалы по теме:
Все про:Крым (19543) государство (57) Чийгоз (232)

 У крымских чиновников до оккупации не было понимания государственности, - Чийгоз

Сепаратистские настроения в Крыму поддерживали и финансировали пророссийские маргинальные организации на протяжении 25 лет.

Об этом заявил один из лидеров крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Читайте: Недостаточно уже введенных в отношении России санкций, чтобы остановить ее агрессию против Украины, - Чубаров

Он добавил, что в Крыму у ряда местных чиновников не было понимания государственности, и эти настроения поддерживал официальный Киев.

"Вопрос принадлежности Крыма всегда озвучивался политиками. А Россия никогда своих планов по Крыму не меняла, она целенаправленно работала в Крыму", – сказал он.

"Мы вышли 26 февраля (2014 года. – Ред.), как и ранее, видя угрозу, желая не допустить, чтобы очередная кучка авантюристов в очередной раз провозглашала от имени жителей Крыма свои преступные решения", – отметил Чийгоз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции США против РФ за Крым останутся, пока он не вернется под суверенитет Украины, - Йованович

В Украине дату 26 февраля предлагают провозгласить "Днем сопротивления Крыма российской оккупации". В этот день в 2014 году перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство".

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Источник: https://censor.net.ua/n3052598
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И кто их отпустил домой? Где палатки с таким количеством людей?
 показать весь комментарий
 
"У крымских чиновников до оккупации не было понимания государственности, - Чийгоз"- За то сейчас у крымских чиновников есть понимание государственности.
 показать весь комментарий
 
"Понимание государственности" может быть только тогда, когда есть какое-то государство.
 показать весь комментарий
 
Хе-хе. У кацапів поняття своеї оселі нема, а не те, що "государствєнності".


 показать весь комментарий
 
А у Нигояна и Жизневского понятие государственности было до такой степени,что они отдали за это свои жизни?И кто же их этому научил? Наверно,родители.И чиновниками крымскими они не были.Так что не надо брехать.Любовь к Родине должна быть,ее и не купишь и не продашь.А вы,крымские чиновники,как и не крымские, просто предатели.
 показать весь комментарий
 
 
Родина, это где могилы предков. А вам в Киеве слышно, как в гробах всякие герои Украины, типа кошевого атамана Сирко или матроса Кошка, от злости на потомков зубами клацают? Они то воевали с предками нынешних НАТОвцев, а Вы из шкуры выпрыгиваете, что бы отдать Украину и Крым, тем, с кем они воевали..
 показать весь комментарий
 
Ото ви до нас і лізете, що ваших прєдков кацапських в Україні жмурили сторіччами так, що чорнозем в Україні найкращий у світі.
 показать весь комментарий
 
 
150 лет назад, твои предки, Крым от Англичан, Французов и Турок обороняли. А сегодня ты хочешь их внукам НАТОвцам, Крым и Украину за 30 $ продать. (Я тебя из спама вытащил, что бы люди твою глупость увидели)
 показать весь комментарий
 
было у них понимание государственности, было. За родиной они тосковали.
 показать весь комментарий
 
Автономия это и есть первый шаг к утрате государственности - провинциализм возводится в степень. Если бы Крым был обычной областью Украины и никаких "парламентов" там не заседало, то, я думаю, ситуация была бы абсолютно другой. Когда татары хотят "тушку потерянного медведя" поделить в свою пользу путем Крымско-Татарской Автономии, любому понятно, что 2.8 миллиона рогом упрутся против "первородства" и "исключительного положения" 200 000 татар. Умнее татарам нужно быть. Из Крыма делать "нью-израиль" татарского разлива никто не собирается да и не получится...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ крымских чиновников до оккупации не было понимания государственности, - Чийгоз
 
 
 
 
 
 вверх