 У крымских чиновников до оккупации не было понимания государственности, - Чийгоз

Об этом заявил один из лидеров крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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Он добавил, что в Крыму у ряда местных чиновников не было понимания государственности, и эти настроения поддерживал официальный Киев.

"Вопрос принадлежности Крыма всегда озвучивался политиками. А Россия никогда своих планов по Крыму не меняла, она целенаправленно работала в Крыму", – сказал он.

"Мы вышли 26 февраля (2014 года. – Ред.), как и ранее, видя угрозу, желая не допустить, чтобы очередная кучка авантюристов в очередной раз провозглашала от имени жителей Крыма свои преступные решения", – отметил Чийгоз.

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В Украине дату 26 февраля предлагают провозгласить "Днем сопротивления Крыма российской оккупации". В этот день в 2014 году перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство".

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.