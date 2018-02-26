 Представители НМУ им.Богомольца обратились в НАПК с просьбой проверить деятельность Супрун

Об этом в ходе пресс-конференции в Информационном агентстве Українські новини сообщили представители забастовочного комитета НМУ.

"Нами подано соответствующее заявление в НАПК и оно уже зарегистрировано. Мы инициируем назначение комиссии по расследованию действий, которые подпадают под положения Закона "О противодействии коррупции" в действиях и.о. министра здравоохранения, касательно принуждения руководства НМУ им. Богомольца заключать незаконные договора", - заявила представителям СМИ координатор забастовочного комитета университета - декан 2-го медицинского факультета Наталия Литвинова.

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Как проинформировали журналистов инициаторы акции протеста, высшее руководство минздрава на протяжении 2017-18 гг противоправно вмешивается в финансово-хозяйственную деятельность университета. При этом чиновники из министерства принуждали руководство НМУ без проведения определенных тендерных процедур к подписанию финансового договора о приобретении услуг. Активисты заявили, что таким образом ректора и ее заместителей фактически принуждали к растрате бюджетных средств в особо крупных размерах.

Вместе с тем представители забастовочного комитета НМУ им. Богомольца обратились и к самой и.о.министра здравоохранения Ульяне Супрун с призывом немедленно отменить подписанный ею приказ о временном (на две недели) отстранении от исполнения обязанностей ректора медуниверситета Екатерины Амосовой.

"В соотвествии с действующим профильным законодательством министр не может отстранять от работы законно избранного ректора", - напомнили активисты Ульяне Супрун положения законодательства.

Как сообщалось, с 26 февраля 2018 года студенты и трудовой коллектив Национального медицинского университета имени Александра Богомольца объявили бессрочную забастовку. Об этом говорится в соответствующем сообщении, размещенном на официальном портале НМУ.