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 Политика Украины, Общество
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Все про:Амосова (16) медуниверситет (15) Супрун Ульяна (223)

 Представители НМУ им.Богомольца обратились в НАПК с просьбой проверить деятельность Супрун

Дать правовую оценку, а в случае необходимость - предпринять соответствующие процессуальные действия в отношении исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун просят представители забастовочного комитета Национального медицинского университета имени Александра Богомольца у Национального агентства по противодействию коррупции.

Об этом в ходе пресс-конференции в Информационном агентстве Українські новини сообщили представители забастовочного комитета НМУ.

"Нами подано соответствующее заявление в НАПК и оно уже зарегистрировано. Мы инициируем назначение комиссии по расследованию действий, которые подпадают под положения Закона "О противодействии коррупции" в действиях и.о. министра здравоохранения, касательно принуждения руководства НМУ им. Богомольца заключать незаконные договора", - заявила представителям СМИ координатор забастовочного комитета университета - декан 2-го медицинского факультета Наталия Литвинова.

Смотрите: Забастовка в медуниверситете им. Богомольца является саботажем учебного процесса, - часть студентов. ВИДЕО

Как проинформировали журналистов инициаторы акции протеста, высшее руководство минздрава на протяжении 2017-18 гг противоправно вмешивается в финансово-хозяйственную деятельность университета. При этом чиновники из министерства принуждали руководство НМУ без проведения определенных тендерных процедур к подписанию финансового договора о приобретении услуг. Активисты заявили, что таким образом ректора и ее заместителей фактически принуждали к растрате бюджетных средств в особо крупных размерах.

Вместе с тем представители забастовочного комитета НМУ им. Богомольца обратились и к самой и.о.министра здравоохранения Ульяне Супрун с призывом немедленно отменить подписанный ею приказ о временном (на две недели) отстранении от исполнения обязанностей ректора медуниверситета Екатерины Амосовой.

"В соотвествии с действующим профильным законодательством министр не может отстранять от работы законно избранного ректора", - напомнили активисты Ульяне Супрун положения законодательства.

Как сообщалось, с 26 февраля 2018 года студенты и трудовой коллектив Национального медицинского университета имени Александра Богомольца объявили бессрочную забастовку. Об этом говорится в соответствующем сообщении, размещенном на официальном портале НМУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3052597
 
 
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не складывается потому что совок хочет старые схемы, хде они в сговорах были с аптеками, хде пациент им покупает по километру бинтов марли, а они тебе ржавую койку.
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Виходить що влада і тут не зможе опанувати мафію та звільнити проворовашуюся адміністрацію, яка замішана в доведенні студентів до самогубства! Прийдеться патріотам завітати до НМУ Богомольця і усунути корупційне керівництво прямо в сміттєвий контейнер!
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Фактически гос. учреждения образования всех уровней, давно уже превратились у полуприватные "свечные заводики" в которых при попустительстве вышестоящих бюрократических структур часто в сговоре, заправляют директора и узкая група приближенных подельников. Все это плотно повязано с мафиозными структурами включая руководство отраслевых профсоюзов, которые в случае проверок и наказания виновных угрожают забастовками. Сплошная уголовная малина на шее у налогоплательщиков.
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от не бреши...
ти просто завжди на боці гівна виступаєш проти правди - бо куплена гнида...
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Вот это припекло у Амосовой. За возможность обилечивать студентов готова стоять до последнего. Представители НМУ им.Богомольца обратились в НАПК с просьбой проверить деятельность Супрун - Цензор.НЕТ 4510
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Лидеры забастовочного комитета отметили, что прекратят свою мирную акцию лишь после того , как все их требования будут выполнены, Екатерина Амосова будет полноценно востановлена в должности, а студенты получат гарантии со стороны Минздрава в востановлении полноценного учебно-экзаменационного процесса.


они там анастетики курят ?

Сами сорвали учёбу и требуют от противной стороны гарантий восстановления учёбы.
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Я думаю, студентам плевать на Амосову. Есть, конечно, прикормленный актив и профком какой-нибудь, но большинство будет радо, если прекратятся поборы. Представители НМУ им.Богомольца обратились в НАПК с просьбой проверить деятельность Супрун - Цензор.НЕТ 9809
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где обещанные тобой 200 автобусов из Херсона ? !!!
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В НМУ им.Богомольца работают "святые"люди ))),
Никто никогда взяточки не брал ))),
Старая система извивается как уж на сковородке,саботажники реформ.
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Ну так, Амосову подкармливают и богатые фармкомпании. Ее декларация: https://public.nazk.gov.ua/declaration/16d0bab0-2dab-4e9f-b58b-27bb35f8c0a8
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ну че ты ее тычешь, эту декларацию? две делянки в Ирпене по 10 соток, дом там же и в Киеве 2 квартиры - для ее уровня это вообще ничто.
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Какой министр, таковы и учебные заведения и медицина. Скоро все специалисты будут с запада, лекарства и все остальное, ну не Трампу кормить своих бездарей. А мы можем.
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Заодно хорошо бы НАПК дать оценку и вот этому.

https://public.nazk.gov.ua/declaration/16d0bab0-2dab-4e9f-b58b-27bb35f8c0a8

Сличить зарплаты и иные доходы со стоимостью авто и жилищ-земельных участков упомянутых граждан.
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Ульяна Супрун, пожалуйста, поступите,как поступили предыдущие граждане других государств, а именно: Деканоидзе, Згуладзе, Абромавичус и т. д. Бегите из этого зазеркалья!!!... Перекреститесь и бегите, и забудте все это как страшный сон... В этой коррупционной клоаке, из вас сделают самого последнего человека, обвинят во всех грехах и все равно поставят своего, такого как ректор Мельник... Даже на форуме, на цензоре, 80% сусликов-агрономов, считает вас некомпетентным человеком, а уж поверьте, здесь публика опытная, почти каждый это кризис-менеджер... Короче бегите в свою Канаду и там рассказывайте как нужно организовывать медицинскую реформу... А нам ваши канадские штучки ни к чему... Мы все привыкли совать врачам деньги, учиться и сдавать сессии в мединах только за бабосы... Так что езжайте ка вы в свою гейропскую Канаду и не мешайте нам жить...
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Пускай книгу напишет про медицинскую мафию в Украине.
Думаю, вся инфа у неё уже есть...
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угу і особливо про те як вона керувала тією мафією.
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вона нею не керує - вона їй просто не заважає !
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а ведь она точно может вернуться и написать статьи или книгу про украинскую мафию!!!
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Не надо Супрун бежать. На нее большая надежда. Пусть ломает мафию через колено. Из наших на это никто не способен и не хочет.
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Я удивляюсь, что у нас в стране даже чистых людей обливают грязью с головы до ног. Ладно, одни это делают ради барышей, которые теряют или могут не получить в будущем. Но основная масса людей работают на коррупцию в чёрную, не разобравшись кого они поддерживают.
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По количеству беспочвенно вылитой грязи на Супрун, можно сказать, что она действительно делает мафии больно.
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Вот у "представителей" МНУ не было никаких проблем с силиконовой пласти-оперированной Богатыревой. Мир да благодать.
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Знову зі студентів починається. Так диви і до інших міністрів-президентів доберуться, якщо хтось на граблі Овоча не встане))
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Добряче наступила Супрун на хвіст мафії.
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правильно москаль очень емко сказал что супрун е.ба.нутая!!!
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Не удивлюсь, если узнАю, что бастуют в подавляющем большинстве те будующие "медики", которых показывали как то по ТВ. На вопрос "какое нормальное артериальное давление и температура?" НИКТО из них не ответил правильно, кроме одного. Когда его спросили кем он планирует работать после ВУЗа, ответ был (внимание!) - паталогоанатомом..
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Фактически гос. учреждения образования всех уровней, давно уже превратились у полуприватные "свечные заводики" в которых при попустительстве вышестоящих бюрократических структур часто в сговоре, заправляют директора и узкая група приближенных подельников. Все это плотно повязано с мафиозными структурами включая руководство отраслевых профсоюзов, которые в случае проверок и наказания виновных угрожают забастовками. Сплошная уголовная малина на шее у налогоплательщиков.
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Почему-то другие медвузы успели провести тендерные процедуры, а медмафия из богомольца не успела. Почему? Ответ прост - потому что потеряли совесть. Молодцы те студенты, которые не побоялись отмежеваться от коррупционеров и не приняли участия в псевдозабастовке. Думаю, остальные студенты - сплошные взяткодатели и по-настоящему не учатся. Они боятся независимого тестирования их знаний. И в этом причина их мышиной возни.
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Саме так воно і є.Тому богомолець разом з тодуровим пруть на Супрун-бо підігрують кремлівській мафії і українськм її ставленикам.Ви вважаете що богомолець була народною лікаркаю на майдані просто так?як би юлю вибрали в президенти-богомолець була б міністром а не Супрун.А так їхня задача -все саботувати,а у нас нема розстрілу по цій статті...А тепер -чому сидів картавий а кнур бульдозерний виїхав на майдан...і чому юля була жертвою.....так що це все готувалось...на наших наболітих серцях підігравалось....кремлівські злодії у руля-а підвищення цін -той самий голодомор і геноцид-тільки більш сучасний-так в Сирії ще гірше-і всі мовчать..
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вся эта кодла зубами вцепилась в свои корыта и использует все ресурсы, что есть в их распоряжении, чтобы остаться "в теме" - связи, обливание грязью, поклеп, открытие криминальных дел... это их методы, они ни перед чем не остановятся...
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в том числе подключилась депутатка Богомолец
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредставители НМУ им.Богомольца обратились в НАПК с просьбой проверить деятельность Супрун
 
 
 
 
 
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