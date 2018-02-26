 Украина четыре года ведет целенаправленную борьбу за Крым. Мы не остановимся, пока не достигнем цели, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Четыре года назад началась оккупация Крымского полуострова руссийскими войсками. Этот день разделил жизнь крымчан на "до" и "после". Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, потому что они не хотели видеть Крым под флагом другого государства", - написал он.

Гройсман отметил, что четыре года Украина ведет целенаправленную борьбу для того, чтобы снова поднять над полуостровом украинский флаг.

"Мы не остановимся, пока не достигнем цели! Крым - это Украина!", - подчеркнул премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Херсонщине проведут ряд мероприятий ко "Дню сопротивления оккупации" Крыма