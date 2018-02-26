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 Политика Украины
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 Украина четыре года ведет целенаправленную борьбу за Крым. Мы не остановимся, пока не достигнем цели, - Гройсман

Четыре года Украина ведет целенаправленную борьбу для того, чтобы снова поднять над Крымом украинский флаг.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Четыре года назад началась оккупация Крымского полуострова руссийскими войсками. Этот день разделил жизнь крымчан на "до" и "после". Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, потому что они не хотели видеть Крым под флагом другого государства", - написал он.

Гройсман отметил, что четыре года Украина ведет целенаправленную борьбу для того, чтобы снова поднять над полуостровом украинский флаг.

"Мы не остановимся, пока не достигнем цели! Крым - это Украина!", - подчеркнул премьер.

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Украина четыре года ведет целенаправленную борьбу за Крым. Мы не остановимся, пока не достигнем цели, - Гройсман 01

Источник: https://censor.net.ua/n3052456
 
 
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Мы верим в тебя Владимир. Желаем скорейшей победы над Россией и возвращением всех Украинских земель!
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