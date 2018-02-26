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 Происшествия, Общество
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 Завтра Украину накроют сильные снегопады и метели, - ГСЧС

27 и 28 февраля в Украине ожидаются сильные снегопады и метели, порывы ветра 15-22 м/с.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным "Укргидрометцентра", утром и днем 27 февраля и ночью 28 февраля в Украине, кроме западных областей, снег, метели, порывы ветра 15-22 м/с, в Приазовье местами 25-27 м/с; днем 27 февраля в южных, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской области сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы", - сказано в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3052454
 
 
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пусть метели ,только бы в Украине никто не погибал ,и не калечился ,а метелям -уже не долго
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Поблизу Вінниці казкова погода, сонце і морозець, а з вікна теплої хати дивитись на садок , то просто казка. Зараз іду на вулицю, можливо , враження зміняться.
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Всім затишку , тепла та легкого понеділка.
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дивитись, як крутиться газовий лічильник - о це казка
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всех сурков предсказавших раннюю весну нужно пустить на тушенку!
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та сурки пусть живут,а суркова -таки да
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Ещё чуть- чуть и просто будет запись 'лебединого рзера' ?
Типа 'все хорошо', осталось вот только вот с погодой разобраться'. Эта тема, конечно, неисчерпаема. После снегопадов зимой, начнутся дожди весной, а там ещё и жара начнётся летом))
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сколькаможнатерпетьпадобныйбеспредел!!! долойбарыг!!!

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗавтра Украину накроют сильные снегопады и метели, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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