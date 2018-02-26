 Завтра Украину накроют сильные снегопады и метели, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По данным "Укргидрометцентра", утром и днем 27 февраля и ночью 28 февраля в Украине, кроме западных областей, снег, метели, порывы ветра 15-22 м/с, в Приазовье местами 25-27 м/с; днем 27 февраля в южных, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской области сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы", - сказано в сообщении.
Типа 'все хорошо', осталось вот только вот с погодой разобраться'. Эта тема, конечно, неисчерпаема. После снегопадов зимой, начнутся дожди весной, а там ещё и жара начнётся летом))