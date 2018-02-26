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 Общество
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Все про:авто (3459) почта (91) Укрпочта (94) реформы (2908) Смелянский (5)

 В "Укрпочте" обещают осовременить сельские отделения до августа 2018 года

Руководство "Укрпочты" планирует до конца I полугодия 2018 создать компьютеризированные отделения почтовой связи в каждом селе Украины с населением более 2000 человек.

Об этом заявил и.о. генерального директора "Укрпочты" Игорь Смелянский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По нашим подсчетам, только 12-14 миллионов имеют доступ к услугам" Укрпочты ". Полтора года назад только 20% наших отделений (а мы имеем 11 500 отделений) имели компьютеры ", - пояснил он.

Появление компьютеров позволит регулярно принимать платежи-переводы и оказывать другие услуги.

Проект также предусматривает замену автопарка "Укрпочты".

"Будет работать команда из трех человек: оператор будет в сельсовете принимать платежи, а водитель с почтальоном проезжать селом и развозить пенсии, газеты, посылки. Таким образом, мы осовременим почту и создадим лучшие условия труда для почтальонов ", - рассказал подробности реформы Смелянский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожаловаться на почтальонов-взяточников можно на специальную горячую линию, - Мининфраструктуры

Напоммним, "Укрпошта" повысит стоимость тарифов на подписку периодических печатных изданий на 24,7% с июля 2018 года.

"При этом тарифный совет при Министерстве инфраструктуры согласовал постепенное увеличение тарифа на подписку печатных изданий, ведь для этого имеются соответствующие основания - рост фонда оплаты труда, логистические расходы. Повышение тарифа произойдет в два этапа: на 24,7% со второго полугодия 2018 и на 19,2% с 1 января 2019, только тогда цена услуги должна выйти на уровень себестоимости", - заявляют в компании.

Источник: https://censor.net.ua/n3052452
 
 
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Нові корупційні схеми будуть ,а не усучаснення))
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итить колотить - а гадюшники в киеве так и останутся похожими на ганделыки - туда же заходить противно!!!

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Ну типу євроремонт зроблять, чи вай-фай поставлять...
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Недавно получал посылку на Укрпочте...
До этого не пользовался услугами Укрпочты уже давно...

Был приятно удивлен... все заняло менее двух минут....номер телефона и паспорт....все как на Новой почте...только в пять раз дешевле.....
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Укрпочта работает хорошо, но 21 грн и 30-35 грн (самые маленькие посылочки по Украине) - это не в 5 раз
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Вот цена Укрпочты.....посылка весом 1 кг...15 грн...а на Новой посте вы за нее заплатите 75 как минимум....
В "Укрпошті" обіцяють осучаснити сільські відділення до серпня 2018 року - Цензор.НЕТ 8122
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И никто на Укрпочте...не переводит вес посылки в объемный вес в случае если она у вас легкая но большая.....
А на Новой почте это постоянно происходит....
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Можливо і будуть якісь "розпили" але нічого не робити і вдвати, що ми з такою поштою маємо йти в європу може лише кончений уйобок. Робити що не будь - краще аніж нічого не робити.
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То есть, посылку не на почте надо будет получать, а сидеть и ждать целый день когда привезут? Это называется принудительное навязывание услуги по платной доставке.
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Если тебя не окажется в этот момент дома...то никто не мешает тебе прийти на почту и получить посылку там.....
Более тебе придет СМС о том что посылка уже на почте...и ты можешь сразу пойти и получить ее....
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Кроме того...в статье нигде не сказано..что развозить по селу будут за дополнительные деньги.....
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На какие тогда средства будут окупаться почтальон+водитель+автомобиль+ горючее+запчасти???
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Обіцяють, обіцяють і все обіцяють!!!
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Изменения на Укрпочте уже есть....
Ранее каждый был привязан к отделению по месту регистрации...
Сейчас как и в случае с Новой почтой...при заказе можно выбрать любое отделение на которое отправят посылку....и в котором вы его получите......
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Теперь на село будуть з амазону на стажування їздити та заздрити!
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Почтальон на селе вседа считался одним из самых уважаемых людей, который всегда знал всё и про всех.
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Опять туева хуча зрадофилов налетела. Психбольные, ей-ей.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ "Укрпочте" обещают осовременить сельские отделения до августа 2018 года
 
 
 
 
 
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