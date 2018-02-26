 В "Укрпочте" обещают осовременить сельские отделения до августа 2018 года

Об этом заявил и.о. генерального директора "Укрпочты" Игорь Смелянский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По нашим подсчетам, только 12-14 миллионов имеют доступ к услугам" Укрпочты ". Полтора года назад только 20% наших отделений (а мы имеем 11 500 отделений) имели компьютеры ", - пояснил он.

Появление компьютеров позволит регулярно принимать платежи-переводы и оказывать другие услуги.

Проект также предусматривает замену автопарка "Укрпочты".

"Будет работать команда из трех человек: оператор будет в сельсовете принимать платежи, а водитель с почтальоном проезжать селом и развозить пенсии, газеты, посылки. Таким образом, мы осовременим почту и создадим лучшие условия труда для почтальонов ", - рассказал подробности реформы Смелянский.

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Напоммним, "Укрпошта" повысит стоимость тарифов на подписку периодических печатных изданий на 24,7% с июля 2018 года.

"При этом тарифный совет при Министерстве инфраструктуры согласовал постепенное увеличение тарифа на подписку печатных изданий, ведь для этого имеются соответствующие основания - рост фонда оплаты труда, логистические расходы. Повышение тарифа произойдет в два этапа: на 24,7% со второго полугодия 2018 и на 19,2% с 1 января 2019, только тогда цена услуги должна выйти на уровень себестоимости", - заявляют в компании.