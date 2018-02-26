 Полицейские завершили расследование покушения на убийство молдавского политика

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамента коммуникации Нацполиции.



"Весной 2017 г. в результате международной спецоперации правоохранители Украины и Молдовы предотвратили убийство молдавского политика. На территории двух стран одновременно произошли задержания заказчиков, исполнителей, соисполнителей и пособников убийства. В частности, в Киеве был задержан организатор преступления - лидер организованной преступной группировки, участники которого подозревались в совершении и других тяжких преступлений на территории Украины", - сказано в сообщении.

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"Правоохранители установили, что в 2015 году мужчина 1970 года, без гражданства, уроженец Таджикистана, организовал банду для совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Целью злоумышленников была исключительно нажива. Свои нападения совершали с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов. На их счету - похищение в Киеве и незаконное лишение свободы предпринимателя. За его освобождение злоумышленники требовали выкуп. Также полицейские установили причастность участников ОПГ к разбойному нападению и умышленному убийству фермера в Киевской области", - добавили в полиции.

В ведомстве уточнили, что за организацию по заказу убийства молдавского политика злоумышленники должны были получить 200 000 долларов США.

Кроме непосредственного лидера были задержаны и трое участников его банды - киевляне 1984, 1994 и 1993 года рождения.

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У организатора ОПГ и ее участников полицейские провели санкционированные обыски. Во время них были обнаружены и изъяты значительное количество огнестрельного оружия и боеприпасов, в частности, оружие, с помощью которой члены банды пытались совершить умышленное убийство политика.

Сейчас Главным следственным управлением Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении четырех членов этой вооруженной банды по фактам совершения ими ряда тяжких и особо тяжких преступлений.

Им инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ст. 257 (Бандитизм), ч.3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.4 ст. 189 (вымогательство), п.п. 6, 9, 12 ч. 2 ст.115 (умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч.5 ст. 185 (кража), ч.2 ст.15 п.п. 5, 6, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, из корыстных побуждений, по заказу, по предварительному сговору группой лиц), ч.3 ст. 307, ч.3 ст.28 ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 3 ст. 28 ч.2 ст. 201 (Контрабанда), ч. 2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

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Кроме того, правоохранительными органами Республики Молдова завершено расследование в отношении еще 7 человек - соисполнителей и пособников заказного убийства молдавского политика.

Напомним, ранее сообщалось, что полицейские Украины и Молдовы предотвратили заказное убийство экс-чиновника Молдовы.