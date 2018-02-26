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 Политика Украины, Общество
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Все про:теплосеть (79) Харьков (3759) Терехов (14) отопительный сезон (138)

 Ремонтные бригады восстановили теплоснабжение детсадов, школ и больниц в Харькове, - первый заммэра Терехов

Коммунальные службы Харькова по состоянию на утро 26 февраля возобновили теплоснабжение всех учебных и медицинских учреждений, а подключение к теплосетям жилых домов ожидается в течение дня. 

Об этом в эфире Радио Свобода сообщил первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"На эту минуту все объекты социальной сферы с теплом - это детские сады, школы, больница. Сейчас идет запуск жилищной сферы. Ремонтные работы на магистральной линии заканчиваются, но мы ее будем использовать как резервную, а по основной магистрали, которая в свое время была резервной, сейчас уже полностью подается теплоноситель", - рассказал чиновник.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Вы дебилы?": в мэрии Харькова журналистам отказывались комментировать масштабную аварию на теплотрассе. ВИДЕО

Терехов добавил, что дома будут подключаться к теплоснабжению после выполнения необходимых регламентных работ, так называемого "развоздушивания", это произойдет в течение дня.

Напомним, авария на теплотрассе случилась в четверг, 22 февраля. Тогда на официальном сайте горсовета сообщали, что аварию будут устранять в круглосуточном режиме. Повторные порывы произошли в 21:00 субботы, 24 февраля, в 02:00 и в 05:00 воскресенья, 25 февраля.

После 21:00 СМИ опубликовали комментарий первого вице-мэра Харькова Игоря Терехова. Он сообщил, что к середине понедельника планируется возобновить подачу тепла во все жилые дома, пострадавшие в результате аварии.

Источник: https://censor.net.ua/n3052448
 
 
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Напомним, авария на теплотрассе случилась в четверг, 22 февраля

Трое суток тысячи людей без отопления в -15.
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Та шо там с гоями станется думал крысеныш Гепа оттягиваясь с девками в сауне ! Ремонтные бригады восстановили теплоснабжение детсадов, школ и больниц в Харькове, - первый заммэра Терехов - Цензор.НЕТ 6538
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Никак вмешался в ситуацию сам Пётр лексеич и запустил тепло
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Я б сьогодні дітей до школи і садочка не пускав, хай прогріється.
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Геннадий Кернес: Я способен и на расстоянии управлять городом.
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При сучасних засобах зв'язку чом би й ні.
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Наклали чергову латку на трубу. Чекаємо прориву в іншому місці.
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В таких условиях есть другие варианты?
Латку устанавливать - не языком молоть.
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А що вони чухали влітку, коли було тепло? Поки грім не вдарить...
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"Дальневосточный окружной военный суд в понедельник приговорил бывшего главу "Дальспецстроя" Юрия Хризмана к 12 годам лишения свободы по делу о хищениях более пяти миллиардов рублей при строительстве космодрома Восточный. Об этом сообщает ТАСС. Остальные подсудимые получили от пяти с половиной до семи лет лишения свободы. Это - сын Хризмана, Михаил, бывший главный бухгалтер "Дальспецстроя" Владимир Ашимин и заместитель главы Законодательной думы Хабаровского края Виктор Чудов."

Интересно, что разве военный суд может судить гражданское лицо?
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Хоча і флуд, але там все криється у вислові "Дальспецстрой", за звичай це ратиці гебні стирчать.
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И коляску гэпину подключили к отоплению небось. Пусть бы замерзла,с@ка.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРемонтные бригады восстановили теплоснабжение детсадов, школ и больниц в Харькове, - первый заммэра Терехов
 
 
 
 
 
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