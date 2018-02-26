 Ремонтные бригады восстановили теплоснабжение детсадов, школ и больниц в Харькове, - первый заммэра Терехов

Об этом в эфире Радио Свобода сообщил первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"На эту минуту все объекты социальной сферы с теплом - это детские сады, школы, больница. Сейчас идет запуск жилищной сферы. Ремонтные работы на магистральной линии заканчиваются, но мы ее будем использовать как резервную, а по основной магистрали, которая в свое время была резервной, сейчас уже полностью подается теплоноситель", - рассказал чиновник.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Вы дебилы?": в мэрии Харькова журналистам отказывались комментировать масштабную аварию на теплотрассе. ВИДЕО

Терехов добавил, что дома будут подключаться к теплоснабжению после выполнения необходимых регламентных работ, так называемого "развоздушивания", это произойдет в течение дня.

Напомним, авария на теплотрассе случилась в четверг, 22 февраля. Тогда на официальном сайте горсовета сообщали, что аварию будут устранять в круглосуточном режиме. Повторные порывы произошли в 21:00 субботы, 24 февраля, в 02:00 и в 05:00 воскресенья, 25 февраля.

После 21:00 СМИ опубликовали комментарий первого вице-мэра Харькова Игоря Терехова. Он сообщил, что к середине понедельника планируется возобновить подачу тепла во все жилые дома, пострадавшие в результате аварии.